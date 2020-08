Spahn will Tests für Urlauber begrenzen

Pandemie in Deutschland

Nachdem Tausende Urlauber auf das Coronavirus geprüft wurden, werden die Kapazitäten knapp. Gesundheitsminister Jens Spahn will von Herbst an weniger Reiserückkehrer untersuchen lassen und schlägt neue Regeln vor.

Von Andreas Glas und Kristiana Ludwig, Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Massentests auf das Coronavirus, die aktuell für Reiserückkehrer möglich sind, wieder einschränken. In einem Beschlussvorschlag seines Hauses für die Gesundheitsministerinnen und -minister der Bundesländer, welcher der Süddeutschen Zeitung vorliegt, heißt es, dass die "Möglichkeit zur kostenlosen Testung" für Menschen, die nicht aus Risikogebieten kommen, von Mitte September an fallen sollte. Für den Montagnachmittag hatten sich die Ressortchefs zu einer Telefonkonferenz verabredet.

Auch für Einreisende, die nach dem Ende der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg aus Risikogebieten nach Deutschland kommen, sollten laut Bundesgesundheitsministerium künftig etwas andere Regeln gelten. Die obligatorische Quarantäne solle demnach nicht mehr mit einem negativen Testergebnis enden dürfen, sondern in jedem Fall fünf Tage andauern, heißt es.

Die bisherigen Aussteigekarten für Flugreisende aus Papier sollen künftig digitalisiert werden und in ein "Meldeportal" fließen, um "den lokalen Gesundheitsämtern die Überwachung der Quarantäne" zu "erleichtern".

Durch die vielen Urlauber, die sich derzeit nach ihrer Rückkehr testen lassen können, seien die Labore "stark belastet", sagte ein Ministeriumssprecher am Montag. Es sei "absehbar, dass das System dauerhaft da an seine Grenzen stößt", so drohten "Material- und Personalprobleme". Man wolle deshalb nun "Prioritäten setzen und die Teststrategie entsprechend anpassen".

Dem Beschlussvorschlag zufolge möchte Spahns Haus bis Anfang Oktober zu einem neuen Testkonzept kommen, "dass mit dem Start in den Herbst Reihentestungen der Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen leichter regelhaft möglich werden". Bis dahin wolle man auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zum Coronavirus zusammentragen, etwa zu "Antigentests", der empfohlenen Quarantänedauer und Abwasserproben.

Die Vorschläge des Bundes treffen in einigen Bundesländern auf ein gemischtes Echo. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte, in Berlin seien die Testkapazitäten durch die massiven Testungen der Reiserückkehrer ausgeschöpft. Hinzu kämen ihren Angaben zufolge Meldungen aus den Laboren über Materialknappheit. Auch in Schleswig-Holstein komme man bereits an Grenzen, hieß es dort aus dem Gesundheitsministerium. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte seine Strategie der Massentests dagegen "nach wie vor sinnvoll".

Am Donnerstag will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Söder sprach sich bereits für bundeseinheitliche Regeln bei der Maskenpflicht aus. Er wolle sich auch für eine gemeinsame Obergrenze für private Feiern einsetzen. Sollte es keine Einigung geben, sei "die hohe Wahrscheinlichkeit da, dass wir eine Negativentwicklung bei Corona nicht mehr verhindern können", sagte Söder. Auch Merkels Sprecher nannte die Zahl der Corona-Fälle weiterhin "besorgniserregend".