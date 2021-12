Von Hanno Charisius, Thomas Kirchner und Bernd Dörries, Khartum

An jenem Tag im November wusste Alicia Vermeulen nicht, dass sie in die Medizingeschichte eingehen würde. Oder zumindest in die Chronologie der Corona-Pandemie. Vermeulen ist Juniorwissenschaftlerin in den Lancet Laboratories in Pretoria, der Hauptstadt Südafrikas. Das medizinische Labor wurde vor 60 Jahren gegründet, es hat Hunderte Filialen in Südafrika und zehn weiteren Staaten im Süden des Kontinents. Seit Monaten kontrolliert sie dort die Ergebnisse von Corona-Tests auf Anomalien und Übereinstimmungen - bis zu 3000 Proben pro Tag. Am 4. November fiel ihr ein merkwürdiges Testresultat auf.