Von Daniel Brössler und Angelika Slavik, Berlin

Deutsche Politiker müssen dieser Tage tun, woran sie nicht gewöhnt sind. Sie müssen sich damit beschäftigen, warum andere so viel besser können, was Deutschland gerade katastrophal in den Sand setzt. Es sind dies die Augenblicke, in denen die Ampel-Koalitionäre auf einen Mann wie Francesco Paolo Figliuolo schauen. Der italienische Drei-Sterne-General war in Afghanistan im Einsatz und in Kosovo, seit März aber dient er an der Heimatfront. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hat den Logistik-Fachmann zum Sonderkommissar für den Kampf gegen die Corona-Pandemie ernannt und ihn mit der Organisation der Impfkampagne betraut - mit durchschlagendem Erfolg. In Italien liegt die Quote der doppelt Geimpften bei 72,8 Prozent und die Sieben-Tage-Inzidenz bei 121. Aus deutscher Sicht sind das traumhafte Werte, liegt die Impfquote hier doch nur bei 68,3 Prozent, die Inzidenz aber bei 446,7.