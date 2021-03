Von Alexander Menden und Christian Wernicke, Düsseldorf, Osnabrück

Es ist eine banale Frage, die Wolfgang Spelthahn der großen Politik stellt. "Was eigentlich ist der Wert von neun Stunden langen Verhandlungen", wie am 3. März zwischen 16 Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel, "wenn dann am Ende keine Taten daraus folgen?"

Spelthahn, Landrat im Kreis Düren und treues CDU-Mitglied, verzweifelt gerade an der schwarz-gelben Landesregierung. In seinem Sprengel liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit einer Woche deutlich über 100, "und für Mittwoch erwarte ich wieder 138." Noch schlimmer sei die Lage in der Kreisstadt Düren: "Da kommen wir wohl morgen wieder auf 240", sagt Spelthahn am Dienstagnachmittag im Telefonat mit der SZ, "die Innenstadt ist ein Hotspot".

Angesichts dieser Lage, so hatte der Landrat vorige Woche gefordert, möge Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) ihm bitteschön die Erlaubnis erteilen, alle weiterbildenden Schulen im Kreis weiterhin geschlossen zu halten. Doch Gebauer verlangte die Öffnung, weshalb seit Montag wieder etwa 20 000 Schüler zusätzlich in Bussen stehen und in Klassenräumen zusammensitzen. Allein am Dienstag meldeten zwölf Kitas und Schulen im Kreis neue Corona-Infektionen - und das, obwohl die aus Düsseldorf versprochenen Selbsttests bislang in Düren noch nicht einmal zum Einsatz kamen.

"Wir brauchen Regeln und keine Beliebigkeit"

Genau für solche Rückfälle, so hatte Spelthahn geglaubt, hätten Kanzlerin und die Ministerpräsidenten am 3. März doch ihre "Corona-Notbremse" erfunden. Tatsächlich steht da unter Punkt 6 des MPK-Beschlusses vom 3. März, im Falle eines Wiederanstiegs der Inzidenz sollten "in dem Land oder in der Region" wieder die alten, strengeren Regeln gelten. "Wir brauchen in dieser Lage einen Kompass, der Verlässlichkeit heißt", argumentiert Spelthahn, "also Regeln - und keine Beliebigkeit." Düren erlebe gerade, was "vielleicht bald überall in Deutschland droht: dass zwei von drei Infektionen von der aggressiveren britischen Mutante stammen".

Doch Düsseldorf bleibt hart. Das NRW-Bildungsministerium sicherte zwar zu, am Mittwoch die Lage in Düren erneut zu prüfen. Keine Lehranstalt dürfe jedoch selbst entscheiden, das sei Sache der Schulaufsicht. Den spektakulären Antrag auf Schließung gleich sämtlicher Schulen aus der SPD-regierten Stadt Dortmund (Inzidenz 71,2) wies Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Dienstag empört zurück: Wenn der drittgrößten Stadt im Bundesland gegen Corona nichts anderes als Schulschließungen einfalle, dann werde sein Ministerium das ablehnen. Punkt. Zugleich musste Laumann einräumen, dass wegen des vorläufigen Stopps des Medikaments von Astra Zeneca sämtliche Impftermine für Lehrer oder Erzieherinnen in NRW storniert werden mussten.

Auch Duisburg hätte gerne die Schulen geschlossen, auch Duisburg muss sie weiter offen lassen. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link zeigte sich enttäuscht über die Haltung der Landesregierung. Ihm sei "vollkommen unverständlich, dass das Land diesen Plänen einen Riegel vorschiebt". Die Entwicklung der Zahlen zeige, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend seien.

Auch die Schnelltests "tröpfeln langsam rein"

Es grummelt an der Basis. Eltern- und Lehrerverbände kritisieren den Öffnungskurs in NRW zumeist, ein Verbands-Sprecher äußerte offenes Verständnis für Eltern, die ihre Kinder präventiv aus der Schule abmeldeten. Zwei Schulen im Bergischen Land boykottierten bereits offen die Düsseldorfer Regeln und lassen auch diese Woche nur die Abschlussklassen ins Gebäude. Das Haus von Schulministerin Gebauer wiederholte am Dienstag deren Mantra, pauschale Schließungen von Bildungseinrichtungen dürften nur "eine der letzten Maßnahmen sein".

Zusätzlich verärgert hat Schulministerin Gebauer ihre Klientel mit dem Eingeständnis, es reiche bis zu den Osterferien am Monatsende nun leider doch nur für einen einzigen (statt zwei) Selbsttest pro Schüler. Immerhin, so hieß es aus dem NRW-Schulministerium, habe man bis Dienstagabend 300 000 dieser 1,8 Millionen Tests "an über 600 Schuladressen verschickt". Angekommen sind die noch nicht überall. "Es tröpfelt langsam rein," sagte Dürens Landrat Spelthahn.

Ein Beispiel, welche Folgen die strikte Anwendung der Corona-Notbremse haben kann, liefert die Stadt Osnabrück in Niedersachsen. Kitas, Grundschulen und die Unterstufen der Gymnasien sollten hier ursprünglich am Montag wieder öffnen. Zu Wochenbeginn jedoch war die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt auf 122,2 gestiegen, am Dienstag sogar auf 135,6. Damit lag der Wert am vierten Tag in Folge über 100 - und Osnabrück wurde prompt zur "Hochinzidenz-Kommune".

Kitas schließen, Schulen gehen in den Wechselunterricht

Entsprechend der niedersächsischen Landesverordnung kündigte die örtliche Krisenstabsvorsitzende Katharina Pötter die Aussetzung aller für Montag geplanten Lockerungen an. Das hieß konkret, dass die weiterführenden Schulen weiterhin vollständig geschlossen bleiben. Die Kindertagesstätten wechselten ebenfalls ins sogenannte "Szenario C", welches vorsieht, dass alle Kinder zu Hause bleiben und nur eine Notbetreuung angeboten wird. Die Osnabrücker Grund- und Förderschulen bieten hingegen Wechselunterricht an, wie es bisher schon der Fall war. Per Allgemeinverfügung verschärft die Stadt zugleich die Regeln für den Handel: Nach nur zwei Tagen mit geöffneten Geschäften gilt ab Mittwoch wieder, dass nur vorbestellte Waren nach vorheriger Terminvereinbarung abgeholt werden dürfen.

Osnabrücks Krisenstabschefin Pötter hält die in Niedersachsen greifenden Eskalationsstufen freilich für ungeeignet, das Infektionsgeschehen zu beherrschen. Denn alles deute darauf hin, dass sich die Neuinfektionen meistens in Privathaushalten ereigneten - und nicht etwa im Zoo oder beim Einkauf im Einzelhandel, der per Notbremse geschlossen werden könne. Als Alternative schlug Pötter mehr Schnelltests vor - und eine Entzerrung durch eine Ausweitung der Ladenöffnungszeiten.