Die niederländische Regierung hat klargestellt, dass sie nicht beabsichtige, möglichst viele Menschen mit dem Coronavirus anstecken zu lassen, um einen immunologischen Schutzwall um Alte und Menschen mit Vorerkrankungen zu bilden (wir berichteten). Das sei nicht das Ziel seiner Politik, sondern nur eine absehbare Folge, sagte Premier Mark Rutte in einer Parlamentsdebatte.

Zuvor hatte auch der oberste wissenschaftliche Berater der Regierung in der Coronakrise, Jaap van Dissel vom Reichsinstitut für Gesundheit und Umwelt (RIVM), betont, dem Konzept der Gruppenimmunität sei zu viel Beachtung beigemessen worden. Das sei nur ein "zusätzlicher Schutz", der kommen könne.

In der Debatte übten die Vertreter mehrerer Oppositionsparteien Kritik an der Kommunikation der Regierung in den vergangenen Tagen. "Viele Niederländer fühlen sich als Teil eines großes Experiments", sagte der Sozialdemokrat Lodewijk Asscher. Grünen-Chef Jesse Klaver sagte, Ruttes Aussagen hätten zu "Unruhe" geführt bei den Menschen. Der Premier sprach von einem "Missverständnis". Es sei keine Rede davon, dass sich die Menschen bewusst anstecken sollten. Vielmehr seien die Maßnahmen gegen das Virus so streng, dass sie sich kaum noch von jenen etwa in Belgien oder in Frankreich unterschieden, wo Ausgangssperren erlassen worden sind. Thierry Baudet vom nationalistischen Forum für Demokratie bezeichnete Ruttes Erklärungen als "180-Grad-Wende". Beim RIVM hieß es, die Strategie bestehe darin, Gefährdete so stark wie möglich zu beschützen, dafür zu sorgen, dass Krankenhäuser nicht überfordert sind und zugleich zuzulassen, dass stärkere Gruppen Immunität aufbauen.

Armin Laschet verteidigt offene Grenzen zu den Niederlanden. Er will Lieferketten sicherstellen

Tatsächlich ist das öffentliche Leben in den Niederlanden weitgehend zum Stillstand gekommen. Schulen, Geschäfte, Museen, Restaurants und Bars sind geschlossen, Veranstaltungen untersagt. Allerdings versucht die Regierung eine Ausgangssperre zu vermeiden. Bis Donnerstag wurden in den Niederlanden 2460 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert. 76 Menschen starben nach Angaben der Gesundheitsämter bislang an den Folgen von Covid-19, davon 18 seit Mittwoch. Experten rechnen mit einem starken Anstieg der Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen. Bereits kommende Woche könnten es zwischen 500 und 1000 sein, so die Vereinigung für Intensivmedizin. Derzeit verfügt das Land über 575 "Corona-Betten" auf Intensivstationen.

Auch die Niederlande ordneten am Donnerstag ein faktisches Einreiseverbot für Nicht-EU-Ausländer an. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet verteidigte in Düsseldorf, dass die 567 Kilometer lange Grenze zwischen den Niederlanden und NRW offenbleibe. Dies sei erforderlich, um Lieferketten und die Versorgung der Bevölkerungen sicherzustellen. Der CDU-Politiker verwies auf die deutsch-polnische Grenze, wo sich Lkw über 60 Kilometer gestaut hatten: "Medikamente, die ihren Weg nicht finden, und Lebensmittel, die in Lkws vergammeln - das ist nicht sehr überzeugend."

Die NRW-Regierung prüft täglich, ob der niederländische Ansatz zur Bekämpfung der Pandemie greift. "Wir beobachten die Lage sehr genau, weil die Niederlande zum Teil andere Maßnahmen haben," sagte Laschet. Aktuell herrsche an der Grenze "ein guter Zustand." Laschet fügte hinzu: "Wenn es Anlass zum Eingreifen gibt, weil die Dinge aus dem Ruder laufen, dann muss man sich die Lage neu anschauen."