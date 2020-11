RKI-Chef Wieler informierte am Donnerstagvormittag über die Lage in Deutschland. Trotz der seit Anfang November verschärften Maßnahmen sind die Fallzahlen weiterhin hoch. "Die Zahl der schweren Verläufe wird weiter steigen, auch die Zahl der Todesfälle wird steigen", so Wieler. Beides trete aber mit Verzögerung ein. Man müsse damit rechnen, dass sich das Virus in Teilen Deutschlands unkontrolliert verbreite.

"Vorsichtig optimistisch" ist Wieler aufgrund des sich offenbar abschwächenden Wachstums. Dies zeige, dass man dem Virus immer noch Herr werden könne. Die vielen tausend Menschen, die sich derzeit in Quarantäne befinden, seien ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter.

Wieler gibt zu Bedenken, dass man mit Maßnahmen wie Mund-Nasen-Masken, Abstandsregeln, regelmäßigem Lüften noch eine Zeit lang leben müsse. Auch wenn die Impfstoffforschung Hoffnung mache, werde es dauern, bis ein signifikanter Teil der Bevölkerung geimpft sei.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet am Donnerstagmorgen laut Webseite 21 866 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Das sind knapp 3400 Fälle mehr als am Mittwoch. Im Vergleich zum Donnerstag vergangener Woche ist ebenfalls ein Anstieg zu beobachten: Zu diesem Zeitpunkt hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 19 990 gelegen. Ein Höchststand war am Samstag mit 23 399 verzeichneten Fällen erreicht worden.

Die Zahl der infolge einer Covid-19-Erkrankung Verstorbenen stieg um 215. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland 11 982 Tote zu beklagen. Am Mittwoch hatte diese Steigerung 261 Fälle betragen. Insgesamt zählt das RKI nun 727 553 Infektionen - Schätzungen zufolge sind etwa 467 800 Menschen inzwischen genesen.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,89 (Vortag: 0,92). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch etwa 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1,0, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Spahn: Keine Feiern mehr in diesem Winter

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht auch über die aktuellen Maßnahmen im November hinaus von coronabedingt harten Einschränkungen aus. "Wir müssen es miteinander schaffen, durch diesen Winter insgesamt zu kommen mit niedrigeren Zahlen auf einem niedrigeren Niveau", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im RBB-Inforadio mit Blick auf die Infektionszahlen.

Veranstaltungen mit mehr als zehn bis 15 Personen wie Weihnachtsfeiern oder andere Geselligkeiten sehe er "in diesem Winter nicht mehr". Wenn die Infektionszahlen zurückgehen sollten, "heißt das nicht, ab Dezember oder Januar kann es wieder richtig überall losgehen mit Hochzeitsfeiern oder Weihnachtsfeiern als wäre nichts gewesen". Die Lage verlange Geduld: "Dieses Virus hat sehr lange Bremsspuren."

Angesichts der aktuellen Infektionszahlen befürchtet Spahn, dass sich die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen noch in diesem Monat verdoppeln wird. Wenn es über einen längeren Zeitraum täglich 20 000 Neuinfizierte gebe und davon zwei Prozent jeweils zwei Wochen lang auf Intensivstationen behandelt werden müssten, werde ihre Zahl im November wahrscheinlich auf mehr als 6000 gleichzeitig steigen, sagte Spahn der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Höher dürfen die Zahlen nicht steigen", betonte er. "Falls doch, würden wir absehbar an einen Punkt kommen, an dem das Gesundheitssystem überfordert ist."

Mit 6000 Corona-Patienten auf Intensivstationen könnten Ärzte und Pflegekräfte umgehen, sagte der Minister: "Aber nur unter sehr großem Stress. Deshalb müssen wir alle Kräfte in den Krankenhäusern zusammenziehen." Es müssten wieder Operationen verschoben werden, Personal aus dem OP-Saal müsse auf den Intensivstationen mithelfen.

Etwa 3000 Schulen wegen Corona nicht im Regelbetrieb

Etwa 3000 Schulen in Deutschland unterrichten nach Medienberichten wegen Corona nicht mehr im Regelbetrieb. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf Zahlen aus 14 Bundesländern. Es geht um Schulen, die nicht mehr vollständig Präsenzunterricht anbieten. Zur Einordnung: In Deutschland gibt es etwa 40 000 Schulen mit insgesamt elf Millionen Schülerinnen und Schülern und etwa 800 000 Lehrkräften.

Allein in Nordrhein-Westfalen befänden sich nach Angaben des dortigen Kultusministeriums Schülerinnen und Schüler an 552 Schulen auf Anordnung der Gesundheitsbehörden in Quarantäne und würden digital unterrichtet. In Bayern gebe es an 255 Schulen keinen regulären Präsenzunterricht mehr, in Baden-Württemberg an 273 Schulen.

In Niedersachsen seien an 347 Schulen einzelne Klassen oder Jahrgänge vorübergehend aus dem Präsenzunterricht genommen und ins Homeschooling geschickt worden. 221 Schulen in dem Bundesland unterrichten laut Funke im sogenannten Wechselmodell mit geteilten Klassen, bei dem ein Teil der Schüler zum Unterricht in die Schule kommt und ein Teil zu Hause lernt. In Hamburg seien 213 Schulen nicht mehr im vollständigen Regelbetrieb. In Thüringen seien 109 Schulen von Quarantäne-Maßnahmen betroffen, in Rheinland-Pfalz 216, in Brandenburg 170 und in Sachsen-Anhalt 120.

In Mecklenburg-Vorpommern findet dem Bericht zufolge an 30 Einrichtungen der Schulbetrieb nur noch eingeschränkt in Präsenz statt, in Schleswig-Holstein sind 71, im Saarland 128 und in Sachsen 170 Schulen betroffen. In Berlin seien 365 Lerngruppen geschlossen worden. Hessen und Bremen machten laut Funke keine Angabe, wie viele Schulen teilweise oder vollständig per Distanzunterricht lehren.

Zwei Tage früher Weihnachtsferien für Schüler in NRW

In Nordrhein-Westfalen können die Schüler wegen der Corona-Pandemie früher in die Weihnachtsferien starten als geplant. Um den Familien ein möglichst unbeschwertes Weihnachtsfest zu ermöglichen, habe man sich dazu entschieden, den 21. und 22. Dezember freizugeben, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) dem WDR.

Damit wird Freitag, der 18. Dezember, in NRW der letzte Schultag in diesem Jahr. Sie wolle in den kommenden Tagen mit Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden klären, wie der Ausfall im laufenden Schuljahr kompensiert werden könne und wie eine Notbetreuung am 21. und 22. Dezember sichergestellt werden könne. Eigentlich hätten die Winterferien am 23. Dezember begonnen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte bereits am Dienstag einen früheren Beginn der Winterschulferien in NRW um zwei Tage ins Spiel gebracht. Hintergrund der Überlegungen ist, dass die Menschen einige Tage vor Weihnachten die Kontakte möglichst beschränken sollten, damit es bei den Familienfeiern nicht zu Ansteckungen kommt. Die Ministerin sprach bei dieser Idee von einer "Vorquarantäne", die sie umsetzen wolle. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich positiv zu Überlegungen geäußert.

Mehr als 300 000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne

Die Zahl der Schüler und Lehrer in Quarantäne steigt einem Medienbericht zufolge bundesweit erheblich an. Wie Bild unter Berufung auf den Deutschen Lehrerverband berichtet, sind aktuell mehr als 300 000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Ende September waren es noch etwa 50 000 gewesen. Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne gibt der Verband derzeit mit bis zu 30 000 an.

Die Folge seien immer mehr Schulschließungen, sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, dem Blatt: "Wir erleben an den Schulen jetzt einen Salami-Lockdown." Die Politik habe sich zurückgezogen, jetzt würden die Gesundheitsämter entscheiden.