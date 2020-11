CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn blickt in der Corona-Krise mit Sorge auf die Altersstruktur in Deutschland und warnt vor einer Überlastung der Intensivmedizin. Die Bundesrepublik sei nach Japan das zweitälteste Land der Welt, so Spahn im Livestream "Die richtigen Fragen" der Bild-Zeitung. "Bei uns sind 23 Millionen Deutsche über 60. Wir sind ein Wohlstandsland mit Zivilisationskrankheiten: Diabetes, Bluthochdruck, Übergewichtigkeit. Alles Risikofaktoren für dieses Virus, wie für viele Infektionskrankheiten übrigens auch." Damit gehörten per Definition 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung zu einer Risikogruppe.

"Wenn von 20 000 Neuinfizierten an einem Tag etwa zwei Prozent in die Intensivmedizin müssen, dann sind das 400 am Tag. Wenn die intensivmedizinische Behandlung und Begleitung 15 Tage im Schnitte dauert - sind das 6000." Diese Zahl werde Deutschland noch im November erreichen, das sei bereits absehbar. Für das Gesundheitswesen sei diese Belastung nur "unter ziemlicher Anspannung" zu bewältigen. "Wenn die Intensivmedizin mal zu voll ist, überfüllt ist, überlastet ist, dann ist es zu spät."

Söder will bayerische Test-Strategie prüfen

In Bayern kann sich derzeit jeder ohne Anlass kostenlos testen lassen - allerdings meldeten Labore und Ärzte zuletzt Engpässe. Deshalb erwägt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun eine Anpassung. "Wir müssen jetzt sehen, ob bei steigendem Testaufkommen die Kapazitäten weiter ausreichen", sagte er dem Spiegel.

Bayern sei ein Transitland, daher sei die offensive Teststrategie nützlich gewesen. "Der Staat mutet den Bürgern viel zu, daher ist der kostenlose Test ein Service für die Bürger. Besorgte Menschen in Bayern haben das Angebot gern angenommen. Aber wir werden sehen, wie sich die Kapazitäten in den kommenden Wochen entwickeln", so Söder. "Jetzt müssen wir sehen, wie wir die nationale Teststrategie weiterentwickeln." Wichtig sei, dass Deutschland gemeinsam handle. Wie das konkret aussehen soll, sagte Söder nicht.

In dem Doppelinterview zusammen mit dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach dieser sich gegen Tests ohne Anlass aus. "Wir können nicht beliebig viel testen, sondern müssen gezielt vorgehen", sagte Tschentscher. "Wer keine Symptome hat, muss in der Regel nicht getestet werden."

Infektionen steigen auf neuen Höchstwert

Das Robert-Koch-Instituts (RKI) meldet 23 399 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl auf 642 488 Fälle. Den Daten zufolgen starben weitere 130 Menschen an oder mit dem Virus, insgesamt 11 226. Am Freitag waren erstmals mehr als 20 000 Neuinfektionen an einem Tag verzeichnet worden. Schon an den drei vergangenen Samstagen war jeweils ein Rekord bei den Neuinfektionen erreicht worden.

Selbst wenn die Zahl der Neuinfektionen demnächst stagnieren sollte, ist zunächst weiter mit hohen Werten bei den Todesfällen zu rechnen, da diese im Verlauf der Erkrankung, oft erst Wochen nach der Infektion, auftreten. Die Zahl der Ansteckungen wirkt sich darum verzögert auf die Zahl der Todesfälle aus.

Noch ist eine deutliche Trendumkehr ohnehin nicht in Sicht. Bisher sei eine weitere Zunahme der Übertragungen in der Bevölkerung zu beobachten, hieß es im Lagebericht des RKI vom Freitagabend. Bis sich die Wirkung des seit Montag greifenden Teil-Lockdowns mit Schließungen etlicher Einrichtungen im November bei den Infektionszahlen zeigt, dauert es wegen der Spannen von der Ansteckung zu Symptomen, Test und Erfassung nach RKI-Angaben zwei bis drei Wochen.

Gegen den Teil-Lockdown im November liegen laut Funke-Mediengruppe beim Bundesverfassungsgericht bislang vier Verfassungsbeschwerden und zwei isolierte Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor.

Einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) zufolge gehen führende Mediziner davon aus, dass in drei Wochen keine regulären Intensivbetten für Covid-Patienten mehr verfügbar sind - trotz der neuen Maßnahmen. Bernhard Zwißler, Direktor der Klinik für Anästhesiologie am Uniklinikum München und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, verwies demnach auf die Vorhersage von Epidemiologen, nach der sich die Zahl der Patienten alle zehn Tage verdopple. "Die jetzige Krise wird unser Gesundheitssystem extrem fordern und an den Rand der Belastbarkeit führen", sagte Zwißler der FAS. Der Lockdown sei aus medizinischer Sicht zu spät beschlossen worden.

Quarantäne im Hotelzimmer

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund plädiert dafür, dass positiv auf das Coronavirus Getestete ihre Quarantäne auch in einem Hotelzimmer verbringen können. Das Angebot solle freiwillig sein und nur für Menschen gelten, die keine oder nur schwache Symptome haben, sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Eine solche Regelung könne die Infektion von Familienmitgliedern verhindern und nütze nebenbei auch Hotels und Pensionen, die in der Krise kaum Einnahmen haben. Die Kosten für die Unterbringung müsse der Staat übernehmen.

"Die Zahl derjenigen, die sich zu Hause bei infizierten Familienmitgliedern oder Mitbewohnern anstecken, steigt rapide", begründete Johna ihren Vorschlag. Für viele Infizierte sei es schwer, sich zu Hause zu isolieren. "Wenn man zu viert auf 80 Quadratmetern wohnt, ist es oft kaum möglich, sich wirklich abzusondern", so die Medizinerin. "Beengte Wohnverhältnisse gefährden den Erfolg der Quarantäne."

Bundesregierung stuft ganz Italien als Corona-Risikogebiet ein

Wegen dramatisch steigender Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ganz Italien ab Sonntag als Corona-Risikogebiet ein. Zudem wurden am Freitag das gesamte portugiesische Festland, fast ganz Schweden sowie Dänemark mit Ausnahme der Inseln Grönland und Färöer auf die vom Robert Koch-Institut (RKI) geführte Risikoliste gesetzt. Auch ganz Nordgriechenland und die Provinz um Athen sowie einzelne Regionen in Estland, Lettland, Litauen und Norwegen kommen hinzu.

Damit gibt es kein Land mehr in Europa ohne Risikogebiet. Bis auf zwei kleine Gemeinden in Österreich ist nun auch das komplette Grenzgebiet zu Deutschland in den neun Nachbarländern betroffen. Die Einstufung als Risikogebiet und die damit automatisch verbundenen Reisewarnungen des Auswärtigen Amts bedeuten zwar kein Reiseverbot, sollen aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Das Gute für Urlauber: Sie können bereits gebuchte Reisen stornieren, wenn ihr Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Das Schlechte: Rückkehrer aus den Risikogebieten müssen derzeit bis zu 14 Tage in Quarantäne, können sich aber durch einen negativen Test davon vorzeitig befreien lassen.

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreiten. Auch ein Großteil Deutschlands ist nach diesen Kriterien bereits Risikogebiet.

Italien wurde erst sehr spät von der zweiten Corona-Welle getroffen, dann stiegen die Infektionszahlen aber auch dort rasant. Zuletzt war in dem zweitbeliebtesten Urlaubsland der Deutschen nach Spanien nur noch Kalabrien im Süden des Landes "risikofrei". Ab Sonntag steht Italien komplett auf der Risikoliste des RKI. In Portugal sind dann nur noch die weitab vom Festland liegenden Inseln der Azoren und Madeira von der Reisewarnung des Auswärtigen Amts ausgenommen. Anders die Algarve, die Südküste des portugiesischen Festlands: Als eines der letzten beliebten Urlaubsziele auf dem europäischen Festland wird sie zum Risikogebiet.

In Griechenland bleiben die Inseln in der Ägäis von der Reisewarnung ausgenommen sowie die Peloponnes und einige weitere Gebiete in der Südhälfte des Landes. Estland und Norwegen sind zurzeit noch die beiden einzigen europäischen Länder ohne Risikogebiet. Auch Teile dieser beiden Länder kommen am Sonntag auf die Liste.

Neuer Rekord bei Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) registriert am Freitag der Webseite zufolge 21 506 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie in Deutschland. Bereits am Vortag hatte es mit 19 990 Neuansteckungen einen neuen Rekord gegeben. Die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen stieg im Vergleich zum Vortag um 166 auf auf 11 096. Insgesamt haben sich laut RKI seit Ausbruch des Virus in Deutschland 619 089 Personen infiziert.

Am kommenden Montag tagt das sogenannte Corona-Kabinett zu den aktuellen Infektionszahlen und zur Impfstrategie. Das sagt Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag. Die aktuellen Zahlen seien mit über 21 000 Ansteckungen und mehr als 100 Toten zu hoch. Die Gesundheitsämter seien an vielen Stellen überfordert. Es sei daher das Ziel, mit dem Teil-Shutdown im November die Infektionszahlen zu stabilisieren und dann auch deutlich zu senken. Die Gesundheitsämter müssten die Infektionsketten wieder nachvollziehen können.

Länder wollen vereinfachten Zugang zur Grundsicherung verlängern

Der Bundesrat will den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung noch deutlich länger als bisher geplant erhalten. In einer Entschließung heißt es, die Bundesregierung solle dies bis Ende 2021 ermöglichen. Davon sollten dann vor allem Künstler und Selbstständige profitieren.

Trotz Höchstwert: Mögliche Anzeichen für Trendumkehr

Im Kampf gegen das Coronavirus bleibt die Lage grundsätzlich angespannt, doch gibt es auch Anzeichen für eine Verbesserung der Situation. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb eines Tages war am Donnerstag auf 19 990 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Der Anstieg der Fallzahlen scheint sich aber etwas zu verlangsamen.

So geben RKI-Daten leichte Anzeichen dafür, dass möglicherweise eine Trendumkehr bevorstehen könnte. Die Reproduktionszahl (R-Wert) lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,81. Das heißt, dass zehn Infizierte im Mittel etwa acht weitere Menschen anstecken. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Um in eine kontrollierbare Lage zu kommen, müsse die Reproduktionszahl längere Zeit deutlich unter 1,0 liegen, bei 0,7 oder noch niedriger.

Die Zahl erfasster Neuinfektionen je 100 000 Einwohner über sieben Tage lässt weiter auf ein zunehmendes Infektionsgeschehen schließen. Allerdings fiel der Anstieg verglichen mit dem Wert vom Vortag geringer aus als über die vergangenen zwei Wochen hinweg. Am Donnerstag waren es laut RKI 126,8 (Stand 05.11., 0.00 Uhr) und damit nur wenig mehr als am Vortag (125,8). Merkel hat als Ziel ausgegeben, wieder in eine Region von 50 Infektionen zu kommen. Dann könnten Gesundheitsämter Kontakte infizierter Menschen nachverfolgen.

Um den rasanten Anstieg der Infektionen zu stoppen, greifen seit dieser Woche für den gesamten November erneut Schließungen etlicher Einrichtungen - Schulen, Kitas und Einzelhandel bleiben aber offen. Bis sich Effekte des Teil-Lockdowns im Infektionsgeschehen zeigen, dauert es wegen der Zeit von der Ansteckung bis zu Symptomen über Tests und Erfassung nach RKI-Angaben zwei bis drei Wochen.

EXKLUSIV: Vier mal so viele Infizierte in München wie gedacht.

Corona-Labore melden zunehmenden Rückstau beim Auswerten

Immer öfter geraten die Corona-Labore mit dem Auswerten von Tests ins Hintertreffen. 69 Labore meldeten in der vergangenen Kalenderwoche (bis 1. November) einen Rückstau - insgesamt 98 931 Proben seien noch abzuarbeiten. Das geht aus dem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Mittwochabend hervor. Zwei Wochen zuvor waren es noch 52 Labore gewesen, die einen Rückstau an PCR-Proben verzeichneten. 55 Labore nannten laut RKI zudem Lieferschwierigkeiten unter anderem für Materialien zum Auswerten der Tests.

Mit den steigenden Probenzahlen verlängerten sich auch die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten, schreibt das RKI. Dadurch könnten betroffene Personen und die Gesundheitsämter erst später informiert werden. Es gebe in den vergangenen Wochen zunehmend Berichte von Laboren, die sich stark an den Grenzen ihrer Auslastung befänden. Es sei unter anderem "dringend geboten, den Einsatz der Tests im Hinblick auf den angestrebten Erkenntnisgewinn in Abhängigkeit freier Testkapazitäten zu priorisieren", so das Bundesinstitut.

Die sogenannte Positivenquote bei Corona-Tests in Deutschland hat sich derweil in den vergangenen zwei Monaten in etwa verzehnfacht. In der Woche bis zum 1. November schlugen laut RKI etwa 7,3 Prozent der Tests positiv an - der höchste Wert seit der ersten Aprilhälfte.

Die Zahl der wöchentlich durchgeführten Tests wuchs in den vergangenen zwei Monaten deutlich um mehr als 400 000. 191 Labore meldeten zuletzt rund 1,6 Millionen solcher Laboruntersuchungen in einer Woche - ein Rekordwert für Deutschland. Die Entwicklung bei Positivenrate und Test-Anzahl spiegelt sich im über Wochen starken Anstieg bei den gemeldeten Neuinfektionen wieder.

Maas erneut in Quarantäne

Außenminister Heiko Maas hat sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wegen eines Kontakts mit einem Corona-Infizierten in Quarantäne begeben. Ein erster Corona-Test sei am Mittwoch aber negativ gewesen, teilte das Auswärtige Amt mit. Maas werde sich erneut in einem Haus in Brandenburg isolieren.

Der Kontakt fand bereits am Montagabend mit einem "ausländischen Delegationsteilnehmer" statt. Staatsminister Michael Roth sei auch dabei gewesen. Von dem positiven Test der Kontaktperson sei das Auswärtige Amt erst am Mittwoch informiert worden. Am Mittwochmorgen hatte Maas noch an einer Kabinettssitzung teilgenommen.

Dieter Hallervorden geht gegen Theaterschließung vor

Der Kabarettist Dieter Hallervorden, 85, geht juristisch gegen die vorübergehende Schließung seines Berliner Theaters vor. Wegen der Corona-Pandemie muss das Schlosspark-Theater, an dem er auftritt, bis Monatsende schließen. Er habe einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht, erklärte Hallervorden am Mittwoch.

"Ich möchte damit eine politische Entscheidung korrigieren, weil ich sie für unverhältnismäßig und in Teilen für rechtswidrig halte", teilte Hallervorden der Deutschen Presse-Agentur mit. Er berufe sich dabei auf die Freiheit der Kunst, die im Gegensatz zur Freiheit der Berufsausübung keine Einschränkungen kenne.

Das Berliner Verwaltungsgericht bestätigte, dass ein Eilantrag eingegangen ist. Wann das Gericht entscheidet, ist noch unklar. Seit dieser Woche gelten bundesweit strengere Vorgaben. So müssen laut Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin beispielsweise Restaurants, Kneipen und Kinos schließen. Verboten sind auch Konzerte und Theateraufführungen vor Publikum.

Mehr als 5000 Bundeswehrsoldaten im Kampf gegen Corona

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind mittlerweile 5350 Soldaten im Corona-Einsatz. Insgesamt gehe es um 1025 Hilfeanfragen, Soldaten seien in 247 Gesundheitsämtern eingesetzt. Sie helfen etwa bei der Kontaktnachverfolgung, aber es werde auch medizinisches Personal eingesetzt und Lagerflächen zur Verfügung gestellt.

Insgesamt hatte die Bundeswehr bis zu 15 000 Soldaten für den Einsatz bei der Corona-Hilfe angeboten.

17 214 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Das Robert-Koch-Institut meldet 17 214 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. 151 weitere Menschen sind in dieser Zeit in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Insgesamt zählt das RKI 577 593 Ansteckungs- und 10 812 Todesfälle.

Künstler appellieren an Merkel

Vor dem Treffen der Bundeskanzlerin mit Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden am Mittwoch haben zahlreiche Künstler einen Aufruf für mehr Corona-Hilfen von Selbstständigen unterzeichnet. In dem von der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt initiierten Appell wird die Bundesregierung aufgefordert, die "Belange der Solo-Selbstständigen und Freiberufler endlich ernst zu nehmen und sie auch auf höchster Ebene gleichberechtigt mit anderen Wirtschaftsverbänden bei der Ausgestaltung und Nachbesserung von Hilfsprogrammen zu konsultieren". Zu den Unterzeichnen zählen die Musiker Udo Lindenberg und Till Brönner sowie die Autorin Carolin Emcke - nebst weiteren Grünen-Politikern und Verbänden.

Die bestehenden Überbrückungshilfen sollten "unverzüglich" entbürokratisiert und wie auch die Notfallhilfen für mehr Betroffene zugänglich gemacht werden. Zudem fordern die mehr als 140 Erst-Unterzeichner, den Weg für einen Unternehmerlohn frei zu machen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft sich am Mittwoch mit Mitgliedern des gemeinsamen Präsidiums der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, um sich über aktuelle wirtschaftspolitische Themen rund um die Corona-Pandemie auszutauschen.

Obwohl mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland als Solo-Selbstständige tätig seien und Freiberufler 2015 Einkünfte in Höhe von 77,7 Milliarden Euro erwirtschafteten, seien Vertreter von Selbstständigen, Freiberuflern oder aus Kunst- und Kultur erneut nicht eingeladen, heißt es in dem Aufruf.

Spahn: "Notbremse war nötig"

Wie steht es um die Bettenkapazitäten und die Testmöglichkeiten in Deutschand? Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Lars Schaade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, und Ärztevertreter begründen bei einer Pressekonferenz in Berlin die aktuellen Corona-Beschränkungen. Die Pandemie sei "eine echte Mammutaufgabe", sagt Spahn. Der Höhepunkt sei noch nicht erreicht. "Es geht um eine gemeinsame Kraftanstrengung". Der Teil-Lockdown sei nötig gewesen - Spahn spricht vom Ziehen "der Notbremse".

"Unser Gesundheitssystem war bis hierhin zu keiner Zeit überfordert und doch gibt es nichts zu beschönigen", betont der Minister. Die Neuinfektionen stiegen exponentiell und er nehme die Sorgen der Ärzte ernst, die vor Überlastungen warnen. "Wir werden die Krankenhäuser unterstützen, wo wir können." Mit den Ländern werde darüber gesprochen, wie die Kapazitäten bestmöglich genutzt werden könnten. "Wir sind in einer entscheidenden Phase", sagt er mit Blick auf steigende Zahlen auf den Intensivstationen.

RKI-Vizepräsident Schaade sagt mit Blick auf die Infektionszahlen der vergangenen Wochen: "Wenn es genau so weiterginge, hätten wir bis Weihnachten über 400 000 gemeldete Neuinfektionen pro Tag." Der R-Wert habe seit Anfang Oktober bei deutlich über 1,0 gelegen. "Noch reicht das medizinische Personal, aber auch unser Gesundheitssystem hat Grenzen." In den kommenden acht bis zehn Tagen würden viele der jetzt neu Infizierten auf den Intensivstationen behandelt werden müssen.

Mit Blick auf die Warnung der Corona-Testlabore vor Überlastung erklärt Schaade, wenn die Kapazitäten am Anschlag seien, dann steige auch die Dunkelziffer an. Momentan sei das aber noch nicht der Fall, das sei an der Positivrate aller Getesteten erkennbar, die derzeit auf etwa gleichem Niveau bleibe. Stiege diese Rate an, deute das auf eine hohe Dunkelziffer hin. Schaade appelliert an die Bevölkerung, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Er macht aber auch Mut: "Die Chancen auf einen baldigen Impfstoff sind realistisch."

Melanie Brinkmann, Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, ergänzt: "Wir müssen die Welle brechen, wir müssen das exponentielle Wachstum stoppen." Ihrer Ansicht nach wäre es besser gewesen, sogar noch früher zu bremsen. Der Teil-Lockdown sei eine "erkaufte Zeit". Man müsse sich währenddessen darauf konzentrieren, pragmatische Lösungen zu finden und die Kontaktnachverfolgung wieder zu gewährleisten.

Das eigentliche Kernproblem aus Sicht der Ärtzeschaft sei der Mangel an Pflegepersonal, sagt Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Die Corona-Pandamie verstärke ihn "wie ein Brennglas". Der Regelbetrieb in den Krankenhäusern müsste deshalb langsam umgestellt werden: Aus ärztlicher Sicht verschiebbare Eingriffe müssten dringend verschoben werden, fordert Janssen. Angesprochen auf seine Äußerung, die Angaben der Kliniken zur Zahl belegbarer Intensivbetten seien nicht immer korrekt, sagt Janssens: "Ich kann ihnen versichern, dass wir genügend Intensivbetten haben."

Krankenhäuser sind seit dem Frühjahr verpflichtet, die Zahl belegbarer Intensivbetten täglich an die DIVI zu melden. Dabei zählt ausdrücklich die Zahl der Betten, für die ausreichend Intensivkräfte für die Betreuung und Behandlung zur Verfügung stehen. Hinweise und Stichproben zeigten laut Janssens, dass in dem DIVI-Register mitunter auch Betten als frei gemeldet würden, für die gar kein Pflegepersonal verfügbar sei. Das sagte er am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. Das Ausmaß der fehlerhaften Meldungen sei unklar.

Die Corona-Warn-App ist laut Spahn inzwischen fast 21,6 Millionen Mal heruntergeladen worden. "Wir sehen auch immer mehr Nutzer, die ihr positives Testergebnis teilen", sagt er. So habe man mehr Verbindlichkeit, ohne die App verpflichtend zu machen. Dies halte er auch nicht für praktikabel.