Am ersten Tag des Teil-Lockdowns hat das Corona-Kabinett in Berlin getagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel informiert bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage und die Maßnahmen. Die Pandemie sei "ein sehr besonderes und sehr herausforderndes Ereignis", das es so wohl "nur einmal pro Jahrhundert" gebe, so die Kanzlerin. Sie warnt vor einer "akuten Notlage" in den Krankenhäusern.

Deutschlandweit habe es zuletzt im Schnitt 127,8 Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gegeben. Viele Gesundheitsämter würden die Kontaktnachverfolgung nicht mehr schaffen. "Wir dürfen nicht zulassen, dass die schnelle Verbreitung des Virus unsere Gesundheitsämter immer mehr überfordert", sagt Merkel. "Sonst nimmt das exponentielle Wachstum weiter zu." Das oberste Ziel der aktuellen Maßnahmen sei es, die Inzidenzwerte deutlich zu senken, um die Kontaktnachverfolgung wieder zu gewährleisten: "Wir müssen wieder in eine Region von 50 Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner kommen." Das beudete "vier Wochen lang Verzicht auf vieles, was das Leben schön macht".

Wenn die Gesellschaft sich im kommenden Monat an die massiven Einschnitte halte, seien sich die Politiker - und auch die Experten, bei denen sie Rat gesucht hätten - sicher, dass das in dieser zweiten Welle "ein Wellenbrecher" sein könne, so die Kanzlerin. Es gehe nicht um dieses oder jenes Hygienekonzept, sondern darum, dass die Gesamtheit der Gesellschaft ihre Kontakte um 75 Prozent reduziere - so hätten es Wissenschaftler empfohlen.

Der Finanz- und der Wirtschaftsminster würden schnell und unbürokratisch bis zu 10 Milliarden für betroffene Betriebe zur Verfügung stellen, die jetzt vom Teil-Lockdown betroffen sind. "Niemand wird mit seinem Ausfall allein gelassen", verspricht Merkel. Zum Schließen von Autohäusern im Frühjahr ergänzt sie auf Nachfrage: "Wir haben damals nicht überblickt, dass mit dem Schließen eines Autohauses der Absatz für die Autoindustrie völlig weg war." Dadurch habe man "riesige wirtschaftliche Auswirkungen" hinnehmen müssen.

Solange noch kein Impfstoff und auch keine "durchschlagenden Medikamente" gegen die Pandemie gefunden seien, müsse Deutschland mit der Pandemie leben. Die Bundesregierung rechnet mit weiteren vier Monaten. Zum Weihnachtsfest, das in knapp zwei Monaten ansteht, sagte die Kanzlerin: "Es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es wird kein Weihnachten in Einsamkeit sein."

Die Corona-Warnapp sei mittlerweile 21,5 Millionen Mal heruntergeladen worden, erklärte die Bundeskanzlerin. 2,57 Millionen Testergebnisse seien über die App bereits übermittelt worden. Rund 38.000 Nutzerinnen und Nutzer hätten ihre Laborergebnisse in der App übermittelt. "Leider sind wir allerdings bislang nur bei 60 Prozent der positiv Getesteten, die ihre Kontakte auch weitergeben, da liegt noch eine große Aufgabe", so Merkel. Sie wolle Menschen ermutigen, Kontaktpersonen zu informieren.

Widerstand gegen die neuen Corona-Maßnahmen

Kaum in Kraft getreten, liegen in mehreren Bundesländern schon die ersten Eilanträge gegen den neuen Teil-Lockdown vor.

Den bisher stärksten juristischen Widerstand gibt es in Berlin, wo beim Verwaltungsgericht bis zum frühen Montagnachmittag 32 Eilanträge gegen die neuen Maßnahmen eingegangen sind. Überwiegend kämen diese von Gastronomen, sagte ein Sprecher des Gerichts. Zu den Antragstellern zählten aber auch ein Fitnessstudio und ein Konzertveranstalter.

In Nordrhein-Westfalen haben beim Oberverwaltungsgericht Münster unter anderem ein Massagedienst und ein Kosmetikstudio gemeinsam mit 27 Tattoo-Studios Eilanträge eingereicht. Die Tätowierer und die Kosmetikerin sowie der Massagedienst verweisen laut dem Gericht auf eine Ungleichbehandlung - da zum Beispiel Friseure weiterarbeiten dürfen.

Auch in Brandenburg gehen die ersten Betriebe juristisch gegen die heute in Kraft getretenen Beschränkungen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte am Montagmittag den Eingang von zwei Eilanträgen.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatten die Ministerpräsidenten der Länder sich in der letzten Woche mit der Kanzlerin Angela Merkel darauf geeinigt, das öffentliche Leben von Montag dem 2. November an für vier Wochen teilweise herunterzufahren. Gastronomiebetriebe, Theater, Opern, Museen, Konzerthäuser, Fitnessstudios, Kosmetiksalons, Freizeit- und Sportstätten müssen schließen.

Spahn warnt vor einer Überlastung des deutschen Gesundheitssystems

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat auf Twitter vor einer Überlastung des Gesundheitssystems gewarnt. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen habe sich innerhalb von zwei Wochen auf mehr als 2000 verdreifacht, schrieb er am Montagvormittag. "Wir müssen diese Dynamik brechen, gemeinsam und entschlossen", so Spahn.

Die Zahl der Covid-19-Infizierten, die intensivmedizinisch behandelt werden, hat sich in den vergangenen zwei Wochen von 769 Patienten auf 2061 Patienten erhöht. Das geht aus dem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Sonntagabend hervor.

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte der Bild-Zeitung: "In zwei bis drei Wochen werden wir die Höchstzahl der Intensivpatienten aus dem April übertreffen - und das können wir gar nicht mehr verhindern. Wer bei uns in drei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist heute schon infiziert."

Gleichzeitig werfen Patientenschützer werfen den Kliniken vor, freie Intensivbetten zu melden, die mangels Personal gar nicht genutzt werden können. "Die Krankenhäuser sind aufgefordert, keine Fake-Zahlen von Intensivbetten zu melden", sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Ebenso müssen die Länder die Fakten in den Kliniken ermitteln und Verstöße ahnden." Brysch reagierte auf Warnungen von Fachleuten und Ministerpräsidenten, wegen der vielen Corona-Fälle könnten bald nicht mehr alle Patienten intensivversorgt werden.

Finanzminister Scholz schließt Verlängerung der Maßnahmen nicht aus

Für vier Wochen sind die momentanen Corona-Beschränkungen angesetzt - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) schließt jedoch nicht aus, dass die Maßnahmen auch für längere Zeit gelten könnten. Da es sich gewissermaßen um eine Naturkatastrophe handele, müsse man sich auf eine neue Normalität einstellen, sagte Scholz im Sender n-tv. "Das wird dieses und auch das nächste Jahr noch so sein", so der SPD-Kanzlerkandidat. "Solange die Zahlen nicht sinken, wird es immer Beschränkungen geben."

Annegret Kramp-Karrenbauer geht in Quarantäne

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich nach einem Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person vorsorglich in Quarantäne begeben. Nach SZ-Informationen war jemand aus ihrem privaten Umfeld positiv getestet worden. Die Ministerien hatte demnach vor acht Tagen zuletzt Kontakt zu dieser Person. Die Corona-Warnapp hatte Kramp-Karrenbauer am Sonntag gewarnt. Die Ministerin machte einen Test. Das Ergebnis fiel negativ aus. Für die kommenden sechs Tage bleibe sie jedoch isoliert, damit die zweiwöchige Quarantänezeit seit dem Kontakt eingehalten wird.

Laschet hofft auf Maßnahmen-Lockerung im Dezember

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hofft, dass der Monat November mit verschärften Corona-Auflagen ausreicht, um die stark ansteigende Zahl von Infektionen zu stoppen. Ziel sei es, dass nach einem Monat die Welle gebrochen sei, sagte Laschet am Montag im WDR. Er könne aber auch nichts versprechen. Es werde alles getan, um sicherzustellen, dass die verschärften Regeln auf einen Monat beschränkt blieben. "Bleiben Sie zu Hause", appelliert Laschet an die Bürger.

Der stellvertretende CDU-Chef verteidigte die Entscheidung, die Schulen trotz gestiegener Corona-Infektionszahlen offen zu lassen. Es gebe Regeln, wer wo sitze und es gebe die Maskenpflicht - "wir wollen alles tun, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten", sagte Laschet. In der Sendung hatte eine Radiohörerin und Mutter Bedenken gegenüber dieser Entscheidung geäußert - sie habe Sorge, dass ihre Kinder das Coronavirus mit nach Hause brächten und dadurch auch die ältere Generation in Gefahr brächten.

Die Mutter plädierte für die Teilung von Klassen, um die Abstände unter den Schülern zu erhöhen. Nach Darstellung von Laschet gibt es dafür aber nicht genügend Personal und Räume. Er war dagegen, im Wechsel einen Teil der Schüler nach Hause zu schicken und den anderen Teil in den Schulklassen zu belassen.

Nicht alle Eltern könnten ihre Kinder daheim tagsüber angemessen unterstützen bei den Schularbeiten. Keinem Kind dürfe die Chance auf Bildung verwehrt werden, so Laschet. Der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes bewirbt sich für den CDU-Bundesvorsitz.

Bundesrepublik geht in den Teil-Lockdown

Strenge Kontaktbeschränkungen, geschlossene Restaurants und Freizeiteinrichtungen: Seit Mitternacht gilt in ganz Deutschland ein - vorerst auf vier Wochen beschränkter - Teil-Lockdown. Für persönliche Treffen gelten strengere Regeln: In den meisten Bundesländern dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen - teils gilt das sogar für Treffen in den eigenen vier Wänden. Die Kontaktbeschränkungen sollen verhindern, dass Gesundheitsämter und das gesamte Gesundheitssystem überlastet werden, insbesondere die Intensivstationen.

Anders als im Frühjahr bleiben dieses Mal Kitas und Schulen sowie Geschäfte generell geöffnet. Schließen müssen dagegen Restaurants, Cafés, Bars und Kneipen, nur zum Mitnehmen dürfen sie noch Speisen und Getränke verkaufen. Auch für Kinos und Theater, Opern und Museen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Saunen und viele andere Einrichtungen gilt nun eine Zwangspause. Generell sollen die Menschen auf nicht unbedingt notwendige Reisen und Besuche verzichten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am vergangenen Mittwoch angesichts der schnell steigenden Infektionszahlen mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer auf die drastischen Schritte verständigt. Sie sollen zunächst bis Ende November dauern, nach zwei Wochen wollen Bund und Länder gemeinsam eine Bestandsaufnahme machen und gegebenenfalls nachsteuern. Die Länder setzen die Einschränkungen per Verordnung um, daher gibt es regional Unterschiede.