Das Robert-Koch-Institut hat bislang bereits mehr als 150 000 Infektionen gemeldet bekommen. Seiner Statistik zufolge sind davon bereits etwas mehr als 106 000 Menschen wieder genesen. RKI-Vizepräsident Lars Schaade informiert bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage der Virus-Verbeitung in Deutschland.

Die so genannte Reproduktionsrate lag demnach gestern bei 0,9. Zur Sterblichkeit erläutert Schaade, dass in Deutschland zuzeit kein derart starken Anstieg der Todeszahlen festzustellen sei, wie es etwa in Italien und in den anderen Ländern der Fall war. Das läge einerseits daran, dass es keine derart flächendeckende Erfassung gab. Es seien vor allem aber auch Todesfälle durch frühe Gegenmaßnahmen verhindert worden. Das Gesundheitssystem sei deshalb nicht kollabiert. "Das führt noch einmal vor Augen, wie viel wir in Duetschland bereits erreicht haben und wie gut wir bislang dastehen."

Paradox dabei sei aber, dass die Maßnahmen jetzt "von einigen in Frage gestellt" würden, sagt Schaade. "Wenn es wieder mehr enge Kontakte zwischen den Menschen geben wird - so wie vorher - dann wird es auch wieder mehr Ansteckungen geben", warnt Schaade. "Meine eindringliche Bitte nochmal: Halten Sie sich an die Maßnahmen." Dem RKI sei bewusst, wie schwierig es sei, sich an die Beschränkungen zu halten, auch angesichts von Existenzängsten. Aber: "Es ist noch nicht vorbei."

Erste Auswirkungen der Maßnahmen seien nach frühestens zwei Wochen sichtbar. So lange etwa dauere es, bis bei Neuinfizierten Symptome auftreten, Testergebnisse vorlägen und die Fälle beim Gesundheitsamt gemeldet und ans RKI weitergegeben würden. In Zukunft solle es weitere größere regionale Stichproben-Test geben, um die genaue Zahl der Infizierten und die Dunkelziffer zu klären.

Vorerst letzter Flug der Corona-Luftbrücke gestartet

Mehr als fünf Wochen nach Beginn der Rückholaktion für die im Ausland wegen der Corona-Pandemie gestrandeten Deutschen ist der vorerst letzte Flug gestartet. Eine vom Auswärtigen Amt gecharterte Maschine hob am späten Donnerstagabend im südafrikanischen Kapstadt mit etwa 300 Passagieren an Bord Richtung Deutschland ab.

Maas hatte die "Luftbrücke" am 17. März zusammen mit Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften gestartet, nachdem viele Länder kurzfristig Grenzen geschlossen und Flugverbindungen gekappt hatten. Insgesamt wurden mehr als 240 000 nach Deutschland zurückgebracht. Die Rückkehrer müssen sich an den Flugkosten beteiligen. Wahrscheinlich werden die Ticketpreise etwa einem Flug in der Economy-Klasse entsprechen. Die deutschen Botschaften weltweit kümmern sich in einer zweiten Phase noch um die verbliebenen Einzelfälle.

Außenminister Maas hält normalen Sommerurlaub für kaum möglich

In diesem Jahr dürfte es keine normale Urlaubssaison geben. Davon geht Außenminister Heiko Maas aus. "Das wäre nicht verantwortbar." sagte der SPD-Politiker. Generell liege das Hauptaugenmerk in allen Ländern derzeit auf der Eindämmung des Coronavirus, sagte Maas. Auch im europäischen Schengen-Raum, der normalerweise keine Binnengrenzkontrollen mehr hat, gebe es weiter viele Einreise- und Ausgangssperren sowie Quarantänemaßnahmen, "die einen Urlaub, der den Namen Urlaub verdient hätte, gar nicht möglich machen". Man prüfe fortlaufend, ob man Reisebeschränkungen schrittweise wieder aufheben könne, erklärte der Minister: "Und ich kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt dafür keinerlei Anhaltspunkte erkennen."

Städtebund fordert milliardenschweren Rettungsschirm vom Bund

Der deutsche Städte- und Gemeindebund fordert milliardenschwere Hilfen vom Bund. Es werde ein "hoher zweistelliger Milliardenbetrag" allein in diesem Jahr fehlen, sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, in der ARD. "Das können Kommunen aus eigener Kraft nicht leisten. (...) Deswegen braucht es einen Rettungsschirm von Bund und Ländern, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben." Bislang biete der Bund den Kommunen konkret "gar nichts" an. Landsberg zeigt sich aber sicher, dass das Problem erkannt sei und Bund und Länder die Kommunen nicht hängenlassen würden.

NRW: Gottesdienste sollen ab 1. Mai wieder möglich sein

In Nordrhein-Westfalen sollen ab 1. Mai an von den verschiedenen Religionsgemeinschaften wieder Gottesdienste abgehalten werden dürfen. Das teilte die Landesregierung in einer Pressemitteilung mit. "Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat als einziges Land den gemeinsamen Gottesdienstbesuch zu keinem Zeitpunkt verboten, sondern es als ausreichend erachtet, von den Kirchen und Religionsgemeinschaften in Selbstverpflichtungserklärungen den Verzicht auf Versammlungen zur Religionsausübung entgegenzunehmen", heißt es darin. Die Gemeinschaften seien diesen Selbstverpflichtungen "in beeindruckender Weise" nachgekommen.

Nach dem Erarbeiten entsprechender Sicherheits- und Abstandskonzepte sollen die Versammlungen ab dem nächsten Monat nun wieder möglich sein. "Jüdische Gemeinden haben auf die gemeinsame Feier des Pessachfestes verzichtet und Christen auf die großen Gottesdienste an den Hochfesten von Gründonnerstag bis Ostern. Die Muslime ihrerseits haben erklärt, den Auftakt zum Ramadan ohne gemeinsames Freitagsgebet zu feiern und den Ramadan mit seinen allabendlichen Begegnungen zum Fastenbrechen anders zu gestalten als in allen Jahren zuvor", wird NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zitiert, der den Gläubigen für ihr Verständnis dankte. Die Freiheit der Religionsausübung sein ein wichtiges Grundrecht unserer Verfassung, so der CDU-Politiker.

Weltärztepräsident Montgomery kritisiert Maskenpflicht

Frank Ulrich Montgomery kritisiert die geplante bundesweite Maskenpflicht. "Wer eine Maske trägt, wähnt sich sicher, er vergisst den allein entscheidenden Mindestabstand", sagte Montgomery der Düsseldorfer Rheinischen Post. Bei unsachgemäßem Gebrauch könnten Masken gefährlich werden.

Im Stoff konzentriere sich ein Virus, beim Abnehmen berühre man die Gesichtshaut, schneller könne man sich kaum infizieren, sagte Montgomery. Eine gesetzliche Maskenpflicht könne es nur für echte Schutzmasken geben, eine Pflicht für Schals oder Tücher sei "lächerlich". Zugleich verwies er darauf, dass man derzeit noch alle "echt wirksamen Masken" für das medizinische Personal, Pflegende und Gefährdete brauche.

Große Koalition erhöht Kurzarbeitergeld

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes geeignet. Angesichts der Corona-Krise soll es für kinderlose Beschäftigte - je nach Bezugsdauer - von 60 auf bis zu 80 Prozent und für Beschäftigte mit Kindern von 67 auf bis zu 87 Prozent erhöht werden.

Die Neuregelung, auf die sich die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD verständigt haben, sieht im Detail vor, dass in den ersten drei Monaten die bisherigen Kurzarbeitergeld-Sätze gelten. Ab dem 4. Monat würden 70 oder 77 Prozent, ab dem 7. Monat dann 80 oder 87 Prozent des Lohnausfalls gezahlt.

Außerdem vereinbarte die Koalition, die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie generell auf sieben Prozent zu senken. Bisher wird für in Restaurants, Cafés oder Kneipen verzehrte Speisen ein Satz von 19 Prozent fällig, nur, wenn die Speisen mitgenommen werden, gelten sieben Prozent. Beschlossen wurden daneben Hilfen für bedürftige Schüler, die nicht über ausreichende Ausrüstung für den digitalen Unterricht zu Hause verfügen.