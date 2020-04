Die Bürger in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen ab Montag beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr Masken tragen. Ein möglichst geschlossenes Vorgehen im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie sei von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz politischer Entscheidungen, teilen die vier Landesregierungen gemeinsam mit. Maskenpflicht gibt es unter anderem in Sachsen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte bisher eine Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nase-Schutz abgelehnt und auf Freiwilligkeit gesetzt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte das Vorpreschen einiger Länder bei der Maskenpflicht kritisiert. "Ja, es nervt mich schon, da bin ich ganz ehrlich", sagte der Weil am Dienstagabend bei "Markus Lanz". "Und zwar deswegen, weil wir eigentlich erst vor fünf Tagen beisammengesessen haben", führte er aus. "Eigentlich gibt es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht, mit Ausnahme natürlich, dass es einen gewissen öffentlichen Druck gibt." Ähnlich argumentierte Bodo Ramelow (Linke). Thüringens Ministerpräsident sagte am Dienstagabend in "ARD Extra", das Thema Alltagsmaske sei am Mittwoch mit der Bundeskanzlerin intensiv beraten worden. "Und was mich halt wundert, ist, dass die Kollegen, die am Mittwoch noch dagegengesprochen haben, die Ersten waren, die es dann angefangen haben einzuführen."

Wegen des gemeinsamen Verkehrsverbunds mit Berlin erwägt Brandenburg ebenfalls eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Innenminister Michael Stübgen (CDU) kündigte am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags einen entsprechenden Kabinettsbeschluss am Donnerstag an. Außerdem sollen in dem Land ab dem 4. Mai wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Das Kabinett wolle dazu am Donnerstag eine Regelung für alle Religionsgemeinschaften treffen, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Mittwoch mit.

Die Pflicht, im Nahverkehr und zum Teil auch im Einzelhandel Atemschutzmasken zu tragen, haben inzwischen mehrere Bundesländer beschlossen. In Thüringen tritt sie am Freitag in Kraft, in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern am Montag kommender Woche und in Schleswig-Holstein am Mittwoch kommender Woche. In Sachsen müssen schon jetzt beim Einkaufen und Bahn- oder Busfahren Mund und Nase bedeckt werden.

Eine bundesweit einheitliche Linie fehlt weiterhin: Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten hatten sich vergangene Woche nur darauf verständigt, das Tragen sogenannter Alltagsmasken in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel dringend zu empfehlen.

Klingbeil wirft Laschet und Söder Hahnenkampf um Merkel-Erbe vor

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat den Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU), Profilierungsversuche in der Corona-Krise vorgeworfen. Der "Wettbewerb zwischen München und Düsseldorf" laufe so langsam aus dem Ruder, sagte Klingbeil der Rheinischen Post. "Das wirkt manchmal wie ein Hahnenkampf um das Merkel-Erbe, bei dem sich die Beteiligten gegenseitig belauern und zwanghaft versuchen, schneller zu sein als der andere." Er finde das gefährlich und der Situation absolut nicht angemessen. "Dafür ist die Lage viel zu ernst."

Verantwortungsvolles Krisenmanagement gehe am besten mit Geschlossenheit, sagte Klingbeil. "Was deshalb überhaupt nicht hilfreich ist, sind die ständigen öffentlichen Profilierungsversuche der potenziellen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU."

Söder hatte in Bayern beispielsweise vor den anderen Bundesländern Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus auf den Weg gebracht und damit auch die bundesweite Debatte beeinflusst. Laschet, der für den CDU-Vorsitz kandidiert, hatte sich stark in der Debatte über Lockerungen der Corona-Maßnahmen positioniert. Söder hatte mehrfach klargemacht, dass er derzeit keine Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur hat, und dies trotz guter Umfragewerte in der Corona-Krise nochmals wiederholt.

RKI: Ende der Epidemie nicht in Sicht

"Wir haben in den vergangenen Wochen einiges erreicht", sagte der Vize-Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade, bei einem Pressebriefing in Berlin. "Aber ernst ist die Situation dennoch immer noch", betont er. Ein Ende der Epidemie sei "nicht in Sicht". Es sei daher wichtig, die Lage weiterhin ernst zu nehmen und die Auflagen einzuhalten - trotz der ersten Lockerungen.

Die Behandlungskapazitäten für Coronavirus-Patienten in Deutschland sind nach RKI-Angaben nach wie vor ausreichend vorhanden. "Bei derzeitigem Stand sind keine Engpässe in den nächsten Tagen absehbar", sagte Schaade. Dies könne sich aber jederzeit ändern und sei regional unterschiedlich. Festzustellen seien zunehmende Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen.

Die Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern über erste Lockerungen im öffentlichen Leben seien "ein vernünftiger Kompromiss". Rein epidemologisch betrachtet müssten die scharfen Auflagen zwar eigentlich erhalten bleiben, sagte Schaade. Aber es gebe auch gesellschaftliche Aspekte, die zu berücksichtigen seien. Wichtig sei, dass die Entwicklung der Fallzahlen "in einem sicheren Bereich" bleibe.

Bis ein Impfstoff gefunden sei, müssten Neuinfektionen vermieden werden. Selbst wenn in Deutschland keine neuen Fälle mehr gemeldet würden, sei es jederzeit möglich, das Virus wieder aus dem Ausland einzuschleppen. Ein Ende der Kontaktsperre sei bei einem Stopp der Neuinfektionen zwar theoretisch möglich. Es müsse aber immer die Bereitschaft geben, diese wieder hochzufahren.

Koalition plant nächstes Anti-Corona-Gesetzespaket

Die große Koalition plant zur Bewältigung der Corona-Krise nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein weiteres umfangreiches Gesetzespaket im Gesundheitsbereich. Dabei geht es unter anderem um eine massive Ausweitung von Coronavirus-Tests auch unter Mithilfe von Tierärzten, um schärfere Meldepflichten bei Verdachts- und Krankheitsfällen sowie Laborbefunden und um den Schutz von privat Krankenversicherten, die in der aktuellen Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Der Entwurf der Fraktionen von Union und SPD liegt der dpa vor. Er soll demnach in der kommenden Woche im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden.

"Die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 hat zur Folge, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind, um den mit der durch das Virus ausgelösten Pandemie verbundenen Folgen zu begegnen und diese abzumildern", heißt es in dem Entwurf. Konkret vorgesehen sind weitere Änderungen im Infektionsschutzgesetz, das Bundestag und Bundesrat bereits im März im Eilverfahren reformiert hatten. Zudem gibt es Anpassungen im Sozialgesetzbuch, im Versicherungsvertragsgesetz und im Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Anzeichen für Zunahme von häuslicher Gewalt

Die Zahl der Hilferufe wegen Gewalt in Familien steigt nach Angaben von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey an. Seit etwa einer Woche beobachte man, dass die Zahl der Anrufe und Meldungen zu häuslicher Gewalt zunehme, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. Dass Familien in der Corona-Krise viel Zeit auf engem Raum zu Hause verbrächten, erhöhe das Konflikt- und Stresspotenzial. Deswegen müsse genau abgewogen werden zwischen dem Gesundheitsschutz der Kinder vor dem Coronavirus und dem Kindeswohl insgesamt.

Giffey forderte eine Debatte darüber, Spielplätze insbesondere in Städten zumindest teilweise oder unter Auflagen wieder zu öffnen. Alle Kinder bräuchten Bewegung und freies Spiel, sagte sie. Man müsse darüber reden, inwieweit eine teilweise Öffnung etwa mit einer Begrenzung der Zahl der Kinder möglich sei. Am Montag hatte eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Experten erstmals über ein Konzept beraten, wie die Kinder-Tagesbetreuung schrittweise wieder in Gang kommen kann. Derzeit gibt es nur eine Notbetreuung für jüngere Kinder, der Zugang dazu ist etwa vom Beruf der Eltern abhängig. Noch gibt es - anders als bei den Schulen - keine konkrete Perspektive für eine schrittweise Öffnung. Giffey sieht die Empfehlung der Nationalakademie Leopoldina, Kitas bis zu den Sommerferien grundsätzlich geschlossen zu halten, sehr kritisch. Es sei nicht die Lösung zu sagen, dass Kitas und Kindergärten bis August wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben müssten, sagte sie

Auch Kinder- und Jugendärzte raten zur Öffnung von Kitas, Schulen und Spielplätzen. In einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin heißt es, man befürchte "langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit der nachwachsenden Generation, wenn die Einschränkungen in dieser Strenge lange fortbestehen".

Die schrittweise Öffnung von Kindertagesstätten solle sich primär am Bedarf der Kinder und nicht der Eltern oder deren Arbeitgeber orientieren, schreiben die Experten. Kinder in besonderen Lebenssituationen, etwa mit alleinerziehenden oder psychisch kranken Eltern, seien besonders zu berücksichtigen. Schulen sollten zum nächstmöglichen Zeitpunkt von allen Kindern und Jugendlichen besucht werden können, Kinderspielplätze unter Verantwortung der Eltern geöffnet werden. Die Kinder- und Jugendärzte fordern zudem, "dringend wissenschaftlich zu klären, ob Kinder und Jugendliche überhaupt epidemiologisch relevante Überträger des Virus sind". Auch sollten Kinder und Jugendliche sowie deren Fürsprecher mehr in der Debatte angehört werden.