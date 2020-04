Das Robert-Koch-Institut erläutert in seiner Pressekonferenz den Stand der Pandemie-Ausbreitung. Demnach hatte der RKI - Stand Mitternacht - 99 225 gemeldete Fälle bundesweit angezeigt bekommen. Mittlerweile gebe es 1607 Todesfälle, 173 mehr als am Vortrag.

Erfreulich sei die Zahl der genesenen Patienten, sagt RKI-Präsident Lothar Wieler: Der aktuelle Schätzwert belaufe sich auf 33 300. "Die Anzahl der neu übermittelten Fälle ist etwas geringer. Von einer Entspannung kann aber noch nicht ausgegangen werden. Schwankungen sind immer möglich. Wir müssen die nächsten Tage abwarten, ob sich bei den Meldungen ein Trend abzeichnet", sagt Wieler.

Anhand der offiziell gemeldeten Fälle lasse sich derzeit Folgendes ablesen: Die Betroffenen in Deutschland seien im Durchschnitt 48 Jahre alt. Männer und Frauen seien gleich stark betroffen. Für rund 74 000 Fälle liegen Angaben zu Symptomen vor. Zu den häufigsten gehören Husten (52 Prozent), Fieber (42 Prozent) Schnupfen (22 Prozent). Bei etwa 1700 dieser Fälle sei bekannt, dass die Patienten eine Lungenentzündung entwickelt haben.

"Momentan beträgt der Anteil der Verstorbenen unter allen gemeldeten Fällen 1,6 Prozent", sagt Wieler. "Die Zahl der Todesfälle und der Anteil der Verstorbenen ist in den letzten Tagen kontinuierlich gestiegen." Das sei einerseits zurückzuführen auf die Ausbreitung der Pandemie in Altersheimen und Krankenhäusern, wo Risikogruppen betroffen sind. "Zum anderen sehen wir jetzt generell imme rmehr Erkrankungsfälle bei älteren Menschen. "Das ist ein Geschehen, das wir leider so erwarten mussten." Bei den jetzt Verstorbenen handele es sich meist um Menschen, die sich vor ein bis zwei Wochen angesteckt hatten. Es sei mit einem weiteren Anstieg der Todesfälle zu rechnen.

Die Verstorbenen seien im Durchschnitt 80 Jahre alt gewesen. 1400 Personen seien 70 Jahre und älter gewesen. "Die bislang jüngste verstorbene Person war 28 Jahre alt und litt an Vorerkrankungen", so Wieler.

Das RKI hat eine neue App vorgestellt: die kostenlos zum Download zur Verfügung gestellte "Corona-Datenspende"-App. Mithilfe der App soll die Verbreitung von bestimmten Symptomen erfasst werden. Nutzer können in dieser App ihre Postleitzahl und einige Vitaldaten wie Schlafaktivität, Pulsschlag und teils auch Körpertemperatur eintragen. Diese Daten sollen wissenschaftlich aufbereitet werden am RKI. So sei es für die Forscher möglich, Rückschlüsse auf die Verbreitung von Covid-19 ziehen. Eine Karte der Symptomausbreitung werde künftig online veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert. Die App ersetze aber keine Tests, sie warne den Nutzer auch nicht, dass er krank sein könne, betont Wieler.

Merkel: Corona-Krise ist "größte Bewährungsprobe" für EU seit ihrer Gründung

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bedeutung Europas im Kampf gegen das Coronavirus bekräftigt. Merkel kündigte unter anderem an, dass sich Deutschland mit europäischen Partnern in der Produktion von persönlicher Schutzausrüstung abstimmen wolle. Die aktuelle Krise sei für die Europäische Union die "größte Bewährungsprobe seit ihrer Gründung, das ist unbenommen", sagte die Kanzlerin - und sprach von einem "symmetrischen Schock", da alle Mitgliedsstaaten wenn auch in abgestufter Weise davon betroffen seien. Es sei im Interesse Deutschland, dass Europa stark aus dieser Bewährungsprobe hervorgehe.

Merkel sagte, sie habe schon in vorherigen Situationen einen Satz gesagt, der nun in der aktuellen Krise noch mehr gelte. "Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht." Die Antwort auf die jetzigen Ereignisse könne nur heißen "mehr Europa, ein stärkeres Europa - und ein gut funktionierendes Europa und zwar in allen seinen Teilen, das heißt in allen seinen Mitgliedsstaaten."

Mit Blick auf Lieferengpässe bei Schutzausrüstung, die auch damit zusammenhängen, dass Artikel wie Mundschutz-Masken überwiegend in Asien hergestellt werden, kündigte Merkel Veränderungen an. Es sei wichtig, dass "wir als Erfahrung aus dieser Pandemie lernen, dass wir hier auch eine gewisse Souveränität brauchen oder zumindest eine Säule der Eigenfertigung". Dies könne in Deutschland erfolgen, sollte aber auch europaweit abgestimmt werden, sagte die Kanzlerin. "Auf jeden Fall brauchen wir hier Fähigkeiten.

"Zu einem möglichen Ende der Alltagsbeschränkungen sagte Merkel, sie könne aktuell noch kein genaues Datum für einen solchen Schritt nennen, die Bundesregierung mache sich jedoch "Tag und Nacht" darüber Gedanken. Der Gesundheitsschutz werde aber auch bei einer Öffnung des Öffentlichen Lebens im Vordergrund stehen. Jede Öffnung werde unter der Überschrift "Wir leben weiter in der Pandemie" laufen. "Das Virus wird nicht verschwunden sein", sagte Merkel. Sobald es die Situation zulasse, würde Deutschland aber "selbstverständlich" zu dem freien Leben, wie wir es kennen, zurückkehren. "Glauben Sie nicht, dass mir als Regierungschefin das alles leicht fällt", sagte Merkel zu den Maßnahmen.

Quarantäne für Reiserückkehrer

Deutsche, EU-Bürger oder langjährig in Deutschland wohnhafte Personen, die nach mehrtägigem Auslandsaufenthalt in die Bundesrepublik zurückkehren, sollen wegen der Corona-Pandemie künftig zwei Wochen in Quarantäne. Das empfiehlt das sogenannte Corona-Krisenkabinett dem Sprecher des Bundesinnenministeriums, Björn Grünewälder, zufolge.

Die Länder müssten dem Vorschlag noch zustimmen, erklärte Grünewälder bei der Bundespressekonferenz. Bundesinnenminister Horst Seehofer schlage vor, dass die Regelung in Abstimmung mit den Bundesländern am 10. April in Kraft trete. Grundsätzlich sind dem Sprecher zufolge Einreisen aus Drittstaaten nur noch in ausgewählten Fällen zulässig, die Reisenden werden an den deutschen Schengen-Außengrenzen kontrolliert.

Seit dem 16. März finden an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark in Abstimmung mit den Nachbarstaaten vorübergehend Grenzkontrollen statt. An diesen Grenzen wurden bis zum 5. April nach Angaben des Sprechers etwa 70 000 Menschen abgewiesen, die keinen dringenden Einreisegrund vorweisen konnten.

Die Quarantäne-Vorgabe gelte für alle Einreisen per Auto, Bahn, Schiff oder Flugzeug. Kontrolliert werden solle das Einhalten der Maßnahme durch die Gesundheitsämter vor Ort. Flugunternehmen müssten Passagierdaten an die Behörden weitergeben. Wer aus dem Ausland zurückkehre und etwa in Frankfurt lande, aber in Hamburg wohne, müsse an den Wohnort zurückkehren und sich dort in häusliche Quarantäne begeben, so der Ministeriumssprecher.

Grünewälder zufolge wird dem Beschluss des Krisenkabinetts nach keine Quarantäne angeordnet für Pendler sowie Geschäftsreisende und Servicetechniker, die nur für wenige Tage beruflich ein- oder ausreisen müssen und für Personen, die beruflich grenzüberschreitend Menschen, Waren und Güter auf der Straße, auf der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren müssten sowie für Reisende im Transit auf dem Weg in das Land ihres ständigen Aufenthalts.

Zunächst hatte die dpa berichtet. Demnach heißt es in dem Beschluss, Personen, die für einen mehrwöchigen Arbeitsaufenthalt einreisen wollen, müssten nachweisen können, dass eine zweiwöchige Quarantäne sichergestellt sei oder gleichwertige betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung gelten. Damit solle Saisonarbeitern vor allem in der Landwirtschaft die Tätigkeit in Deutschland ermöglicht werden.

Eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen sei in Deutschland momentan nicht angedacht, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Er zitierte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Worten, die Bundesregierung denke "Tag und Nacht" darüber nach, wie man "das hohe Ziel des Gesundheitsschutzes", also die adäquate Behandlung Erkrankter, und ein Wiederhochfahren des öffentlichen Lebens miteinander in Einklang bringen könne. "Deswegen können wir hier heute keine Exit-Stichtage nennen", so Seibert.

Kanzleramtschef: Corona-App bald einsatzbereit

Die geplante Handy-App zur Analyse der Corona-Infektionswege ist nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun sehr bald einsatzbereit - schon in den kommenden Tagen oder spätestens Wochen. Weiter sagte der CDU-Politiker am Montag in der Sendung "Frühstart" der RTL/ntv-Redaktion, eine solche Tracking-App sei Teil der Exit-Strategie der Bundesregierung, um die angeordneten Kontaktverbote und andere Beschränkungen schrittweise lockern zu können. Konkret werde darüber nach Ostern gesprochen.

Zu den Voraussetzungen für Lockerungen zählen nach seinen Worten mehr Intensivbetten, aber eben auch eine verbesserte Kontaktverfolgung von Infizierten. "Dabei spielt die Tracking-App, die dem EU-Datenschutz genügen muss, eine entscheidende Rolle - und mehr Personal für die Gesundheitsämter."

Eine Expertengruppe habe kürzlich das technische Konzept veröffentlicht. "Alle, die diese App entwickeln möchten, können auf diesem Konzept aufbauen", sagte Braun. Der Kanzleramtschef forderte zudem ein europaweit einheitliches Programm. "Wir brauchen das in jedem Fall EU-weit." Das begründe sich allein durch den europäischen Binnenmarkt und die zahlreichen Pendler, die jeden Tag die Grenze überquerten. "Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass es jetzt viele verschiedene Tracking-Apps gibt."

Die Technik zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten wird aktuell in Berlin von Soldaten in der Julius-Leber-Kaserne getestet. Es geht dabei um eine App, die Bürger freiwillig installieren könnten und die sie ohne Preisgabe von Namen oder Standortdaten anonymisiert warnt, wenn sie Kontakt mit einem bestätigten Infizierten hatten. Eine schnelle Verfügbarkeit dieser Technologie gilt als eine Möglichkeit, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, wenn irgendwann die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden.

Schlechte Schüler sollen lieber freiwillig wiederholen

Der Deutsche Lehrerverband rät Schülern mit schlechten Leistungen, wegen der Corona-Krise lieber freiwillig die Klasse zu wiederholen, anstatt "mit massiven Wissenslücken" ins nächste Schuljahr zu starten. Diese Empfehlung gelte aber nur für Schüler, bei denen "bereits vor Corona solche Leistungsdefizite feststellbar waren, dass ein Erreichen des Klassenziels unwahrscheinlich gewesen wäre", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Bild.

"Das freiwillige Wiederholen hat in vielen Bundesländern auch den Vorteil, dass es nicht als Pflichtwiederholung gewertet wird, was ein nochmaliges Wiederholen einer Jahrgangsstufe ausschließen kann", erklärte Meidinger. Gleichzeitig forderte er großzügige Versetzungsregeln: "Weil ja ansonsten Schülern, die sitzenzubleiben drohen, die Chance genommen wird, sich zu verbessern und das Klassenziel noch zu erreichen."

Hunderte Polizisten überwachen Corona-Regeln in Berlin

Das sonnige Wetter hat am Wochenende viele Berliner in die zahlreichen Parks der Hauptstadt gelockt - jedoch meist mit ausreichend Sicherheitsabstand zueinander. Auch Jogger waren unterwegs. Um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überprüfen, waren am Samstag und am Sonntag jeweils etwa 600 Polizisten im Einsatz. Allein am Samstag seien 2000 Menschen im Freien überprüft worden. "Hin und wieder gibt es ein paar Verstöße gegen die Verordnung", sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Illegal geöffnete Lokale mussten jedoch nicht geschlossen werden, es habe auch keine sogenannten "Coronapartys" von feiernden Jugendlichen gegeben.

Am Brandenburger Tor musste eine nicht genehmigte Versammlung aufgelöst werden. Die Teilnehmer konnten nach Polizeiangaben keine Ausnahmegenehmigung der Gesundheitsverwaltung vorweisen. Sie wurden per Lautsprecherdurchsagen und durch persönliches Ansprechen zum Gehen aufgefordert. "Gegen Personen, die sich weigerten zu gehen, wurden Anzeigen geschrieben", sagte die Sprecherin.

"Generell gilt unser Appell: Bitte bleiben Sie zu Hause", hieß es in einem Twitter-Nachricht der Polizei. "Wenn Sie das Haus aus erlaubten Gründen verlassen, achten Sie bitte dringend auf den Mindestabstand." Seit dem 14. März 2020 notierte die Berliner Polizei insgesamt 71 Straftaten und seit dem 23. März 2020 695 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.

Auch in Bayern kontrollierte die Polizei an diesem Wochenende verstärkt, nachdem es vergangene Woche zu zahlreichen Verstößen gekommen war. 17 300 Corona-Kontrollen vermeldet allein die Münchner Polizei von Freitag- bis Sonntagfrüh. 600 Verstöße habe man notiert, aber "alles nicht sehr dramatisch", sagte ein Polizeisprecher. Hotspots hätten sich auch nicht gebildet, "die Leute halten sich daran".

BDI rechnet mit einer kräftigen Rezession

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erwartet angesichts der Corona-Krise heftige Folgen für die deutsche und internationale Wirtschaft. "Für Deutschland muss im laufenden Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von drei bis sechs Prozent gerechnet werden", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang der Welt am Sonntag. Für diese Annahme geht der BDI von einer Unterbrechung der wirtschaftlichen Aktivitäten von maximal sechs Wochen aus. Sechs Prozent entsprächen dem Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland in Folge der Finanzkrise im Jahr 2009.

Lang geht davon aus, dass eine "kräftige Rezession" weder in den USA noch in Europa in diesem Jahr zu vermeiden sei. In Euro-Zone und EU werde die Wirtschaftskraft um drei bis fünf Prozent sinken. In den USA werde sie um zwei bis vier Prozent wegbrechen. Für China, den Ausgangsort der jetzigen Krise, rechnet der Verband dagegen mit einem Wachstum von bis zu zwei Prozent.