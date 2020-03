In einer Fernsehansprache appelliert Angela Merkel an die Bürger, soziale Kontakte zu minimieren. Eine bundesweite Ausgangssperre gibt es nicht. Sie zieht große historische Vergleiche.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Fernsehansprache zur Corona-Krise einen eindringlichen Appell an die Menschen in Deutschland gerichtet. "Es ist ernst", sagte die Kanzlerin und fügte hinzu: "Nehmen Sie es auch ernst." Das Coronavirus verändere das Leben dramatisch. "Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander - all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor." Sie glaube aber fest daran, "dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen", so Merkel.

Neue Einschränkungen für das öffentliche Leben kündigte sie nicht an. "Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist", so die Kanzlerin. In der Ansprache, die am Mittwochabend über mehrere Sender ausgestrahlt werden sollte, sagte sie laut Manuskript, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg keine Herausforderung mehr für das Land gegeben habe, bei der es so sehr auf gemeinsames solidarisches Handeln ankomme. "Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen", sagte Merkel. Weil es keinen Impfstoff und keine Medikamente gegen das Virus gebe, komme es jetzt darauf an, seine Ausbreitung zu verlangsamen: "Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können." Es sei deshalb existenziell, das öffentliche Leben soweit es geht herunterzufahren.

Auch wenn Deutschland ein exzellentes Gesundheitssystem habe, wären die Krankenhäuser völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Coronainfektion erleiden, sagte Merkel. Sie betonte: "Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner, es sind Menschen."

Es gehe darum, die Verbreitung des Virus über Monate zu strecken und Zeit zu gewinnen, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln könne, und "vor allem Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt werden können" sagte Merkel. "Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen." Aber alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, "wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden: Und das sind wir selbst."

An diesem Mittwoch warnte das Robert-Koch-Institut (RKI), dass im schlimmsten Fall in einigen Monaten zehn Millionen Menschen in Deutschland infiziert sein könnten. Dies könne eintreten, wenn die Maßnahmen zur Einschränkung sozialer Kontakte von den Bürgern nicht eingehalten würden, sagte RKI-Chef Lothar Wieler. Weltweit war die Zahl der Infektionen mit dem Covid-19-Virus am Mittwoch erneut stark angestiegen. Für Deutschland wies die Statistik der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität mehr als 10 000 Fälle und 27 Todesfälle aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 8200 bestätigte Fälle, rund 1000 mehr als am Vortag.

In Deutschland gibt es mit dem Ostalbkreis in Baden-Württemberg einen weiteren Schwerpunkt mit vielen Infektionen. Von dort waren Anfang März 200 Skifahrer in den österreichischen Ort Ischgl gefahren, der inzwischen als Risikogebiet gilt. Nach ihrer Rückkehr wurden bis Mittwochvormittag 109 Infizierte registriert. Es seien noch nicht alle Testergebnisse da, sagte Landrat Klaus Pavel (CDU). Mehr als 1000 Bürger seien in Quarantäne. Noch gebe es keine schweren Erkrankungen.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Situation kündigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) an, dass die Bundesregierung mit Milliardenprogrammen die Folgen der Epidemie lindern wolle. Der deutsche Staat verfügt nach SZ-Informationen über genug Reserven. Bund, Länder und Sozialversicherungen hatten bis Ende 2019 knapp 200 Milliarden Euro an Rücklagen aufgebaut. Allein der Bund verfügt über fast 55 Milliarden Euro. Wegen der soliden Haushaltspolitik sei "genügend Geld" vorhanden, um die Gesundheit der Menschen zu schützen sowie Arbeitsplätze und Unternehmen zu sichern, sagte Scholz.

Das Bundeskabinett hatte zuvor planmäßig die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2021 und die Finanzplanung bis 2024 beschlossen. Die Bundesregierung war bisher von steigenden Steuereinnahmen ausgegangen und hatte ohne Kredite geplant. Scholz sagte nun, dass das nicht länger zu halten sei: "Der Kampf gegen die Folgen des Coronavirus wird natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben." Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) haben mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zusätzliche Maßnahmen für Eltern vereinbart, die wegen der Kita- und Schulschließungen ihre Kinder betreuen müssen, statt zur Arbeit zu gehen. Bislang haben sie nur für kurze Zeit Anspruch auf Lohnfortzahlung.

Im Kampf gegen das Coronavirus sollen nun auch in Deutschland Mobilfunkdaten genutzt werden. Die Telekom hat dem Robert-Koch-Institut ein fünf Gigabyte großes Datenpaket zu Verfügung gestellt. Damit soll das RKI Vorhersagen zur weiteren Ausbreitung des Virus treffen können. Die anonymisierten Daten sollen helfen, Bewegungsströme nachzuzeichnen. "Aussagen zu Aufenthaltsorten oder Bewegungsspuren einzelner Mobilfunknutzer sind dabei nicht möglich", sagte eine Telekom-Sprecherin.