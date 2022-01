Von Nadia Pantel, Paris

Am Mittwochabend war immerhin eines sicher: Noch nie hatte man im französischen Fernsehen so oft das Wort "emmerder" gehört. Wer vorsichtig sein will, übersetzt "emmerder" mit "auf die Nerven gehen" oder "drangsalieren". Wer die Vulgarität des Wortes abbilden will, sollte lieber die Übersetzung "auf den Sack gehen" wählen. Der Wortstamm des Verbs kommt jedenfalls von "merde", also Scheiße.