Turkmenistan hat am Sonntag den "Tag des Pferdes" gefeiert. Sehr lässig ritt Präsident und Pferdefreund Gurbanguly Berdymuchammedow an der Zuschauertribüne entlang. Dort saßen die Menschen eng beisammen, mit weißen Kappen, in weißen Shirts. Als gäbe es kein Corona. Es gibt auch kein Corona. Turkmenistan gehört zu den am stärksten abgeschotteten Staaten der Welt, und nach den offiziellen Statistiken hat es bisher sogar das Virus nicht ins Land geschafft. Es gehört damit zu den wenigen Orten, die von der Pandemie angeblich verschont sind, obwohl es an das schwer heimgesuchte Iran grenzt. Etwas weiter östlich in Zentralasien, im ebenfalls coronafreien Tadschikistan, spürt man, wie betroffen ein Land auch ohne einen offiziellen Fall sein kann.