Darauf haben sich Union und SPD in der Nacht im Koalitionsausschuss geeignet.

Die Spitzen von Union und SPD haben sich nach stundenlangen Verhandlungen auf eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes geeignet. Angesichts der Corona-Krise soll es für kinderlose Beschäftigte - je nach Bezugsdauer - von 60 auf bis zu 80 Prozent und für Beschäftigte mit Kindern von 67 auf bis zu 87 Prozent erhöht werden.

Die Neuregelung, auf die sich die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD verständigt haben, sieht im Detail vor, dass in den ersten drei Monaten die bisherigen Kurzarbeitergeld-Sätze gelten. Ab dem 4. Monat würden 70 oder 77 Prozent, ab dem 7. Monat dann 80 oder 87 Prozent des Lohnausfalls gezahlt.

Außerdem will die Koalition der durch die Corona-Krise stark betroffenen Gastronomie helfen und die Mehrwertsteuer für Speisen für ein Jahr senken. Vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 werde der Satz auf sieben Prozent verringert. Bisher gilt in der Gastronomie - so wie für alle Dienstleistungen - der reguläre Satz von 19 Prozent.

Weitere Beschlüsse: