Von Angelika Slavik, Berlin

Am Ende ist da noch einmal so ein Moment. Ob sie einander denn vermissen werden, werden sie gefragt, beide lachen. Dann gibt Jens Spahn, der scheidende Bundesgesundheitsminister, eine sehr lange Antwort. Er werde "natürlich" die Zusammenarbeit mit dem Herrn Professor Wieler vermissen, sagt Spahn. Genauso wie er überhaupt alle vermissen werde, das ganze Robert-Koch-Institut (RKI), seine Leute aus dem Ministerium, Politik sei ja eine Teamaufgabe. "Natürlich", sagt Spahn, "haben wir auch manches Mal miteinander diskutiert." Das sei eben so in stressigen Zeiten, aber am Ende habe man immer eine Lösung gefunden. "Dafür bin ich einfach dankbar." Man kann durchaus ein bisschen Rührung in sein Gesicht interpretieren.