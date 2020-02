Verwaiste Straßen, geschlossene Schulen und Zehntausende Menschen, die ihre Wohnorte nicht mehr verlassen dürfen: Als China begann, drastische Maßnahmen gegen das Coronavirus zu ergreifen, zweifelten viele in Europa, ob so etwas in demokratischen Rechtsstaaten mit bürgerlichen Freiheitsrechten möglich wäre. Jetzt zeigt sich: Es ist möglich. In Norditalien, eine der wichtigsten Wirtschafts- und Tourismusregionen der EU; nur wenige Autostunden von Deutschland entfernt.