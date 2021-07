Von Hanno Charisius, Peter Münch und Angelika Slavik, Tel Aviv/München

Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat Israel hart und kalt erwischt. Schließlich wähnte sich der selbsternannte Impf-Weltmeister im Frühjahr schon in Sicherheit. Doch dann kam Delta - und in den israelischen Teststationen und Krankenhäusern musste man feststellen, dass auch die Geimpften wieder in Gefahr geraten können. Die erst seit Juni amtierende neue Regierung sieht sich nun zum Handeln gezwungen und hat eine weltweit bislang einmalige Strategie beschlossen: eine dritte Impfung, die von Sonntag an zunächst einmal alle Älteren ab 60 Jahren bekommen sollen.