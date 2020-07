Mittlerweile hätte die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen eine differenziertere Regelung für den Kreis Gütersloh vorlegen müssen, so das Oberverwaltungsgericht in Münster.

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das Land Nordrhein-Westfalen hätte nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies inzwischen eine differenziertere Regelung erlassen müssen - Beschränkungen für den ganzen Kreis seien nicht mehr verhältnismäßig, teilte das Gericht an diesem Montag mit. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

CDU-Präsidium besorgt wegen möglicher zweiter Corona-Welle

In der CDU-Spitze wächst die Besorgnis wegen eines zu laxen Umgangs mit dem Coronavirus und einer möglichen zweiten Infektionswelle. Im Präsidium kritisierten nach Angaben aus Teilnehmerkreisen mehrere Mitglieder der CDU-Spitze, dass sich viele Urlauber so bewegten, "als sei Corona nicht mehr da".

Zudem habe es großes Unverständnis gegeben, dass Fluggesellschaften nur einen zu geringen Abstand zwischen den Passagieren ermöglichten. Es gebe auch uneinheitliche Regelungen für das Tragen von Schutzmasken beim Fliegen. "Die Situation in den Flugzeugen ist unbefriedigend", sei das Urteil im CDU-Präsidium gewesen. Man poche auf eine EU-einheitliche Regelung. Hintergrund ist die Debatte, ob Fluggesellschaften den Mittelplatz in Dreierreihen freihalten sollten, um einen Mindestabstand zwischen Passagieren zu wahren.

In der Debatte über eine Lockerung der Maskenpflicht in Geschäften, plädiert Kanzlerin Angela Merkel dafür, sie beizubehalten. "Überall dort, wo der Mindestabstand nicht gewährleistet sein kann, ist die Maske ein unverzichtbares Mittel", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert und nannte als Beispiel Busse, U-Bahnen und den Einzelhandel. Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach sich gegen ein rasches Ende der Maskenpflicht im Handel aus.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Auslöser der Debatte war eine Äußerung von Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe. Er hatte der Welt am Sonntag gesagt, dass er keinen Grund sehe, länger an der Maskenpflicht festzuhalten, wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibe. Der CDU-Politiker wollte sich dazu mit seinen Kollegen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein abstimmen.

Bayern sprach sich strikt gegen Lockerungen aus. "Die bayerische Staatsregierung sieht nicht den geringsten Anlass, die Maskenpflicht aufzuheben", sagte der Chef der Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), der Süddeutschen Zeitung.

Auch der SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans lehnt eine Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel ab. Er nannte das Maskentragen in Geschäften gegenüber der Bild "eine Zumutung, aber eine zumutbare Zumutung".

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnte ebenfalls zur Vorsicht. "Ich verstehe die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität. Aber das Virus ist noch da. Wo in geschlossenen Räumen der nötige Abstand nicht immer gesichert ist, bleibt die Alltagsmaske geboten", schrieb der CDU-Politiker auf Twitter.

Tönnies erwarten strenge Prüfungen durch die Behörden

Der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer rechnet nicht mit einem kurzfristigen Hochfahren der Produktion im Schlachtbetrieb von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. "Das Konzept, das die Firma vorgelegt hat, beantwortet bei Weitem nicht alle Fragen, die geklärt werden müssen. Also bis der Betrieb wieder anläuft, kann es noch dauern!", sagte der CDU-Politiker am Montag dem WDR vor einem Treffen von Vertretern der Behörden und des Unternehmens.

Hintergrund sind mehr als 1000 positiv auf das Coronavirus getestete Tönnies-Mitarbeiter am Standort in Rheda-Wiedenbrück. Die Befunde hatten zu regionalen Einschränkungen im öffentlichen Leben in den Kreisen Gütersloh und Warendorf geführt.

Seit Montagvormittag (10 Uhr) sprechen Vertreter der Bezirksregierung, des Kreises und der Stadt Rheda-Wiedenbrück über das von Tönnies in der vergangenen Woche vorgelegte Hygiene-Konzept. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hatte die Schließungsverfügung der gesamten Schlacht- und Fleischfabrik bis zum 17. Juli verlängert.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet betonte in einer Sendung des Fernsehsender Phoenix, dass es zwischen dem Land und Tönnies keine Zusammenarbeit geben werde: "Die Zeit, das man da kooperiert", so Laschet, "das möglicherweise mal in der Vergangenheit der Fall gewesen sein mag, ist vorbei. Hier wird jetzt streng nach Recht und Gesetz verfahren."

Corona-Warn-App erreicht 15 Millionen Downloads

Die deutsche Corona-Warn-App hat nach knapp drei Wochen die Schwelle von 15 Millionen Downloads erreicht. Das teilte das Robert Koch-Institut auf Twitter mit. Die App soll helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Außerdem kann sie dazu beitragen, dass Menschen nach einem Coronavirus-Test möglichst schnell ihr Testergebnis digital erhalten und über die App anonym mögliche Kontaktpersonen warnen können, wenn diese auch die App installiert haben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bezeichnete die App zuletzt als "ein Werkzeug von vielen, um neue Ausbrüche einzudämmen". Sie sei aber kein Allheilmittel. "Wir müssen trotzdem weiter aufeinander achtgeben, Abstand halten, Alltagsmaske tragen, Hygieneregeln einhalten."

Anwender der Corona-Warn-App sollten die Anwendung auf die jüngsten Versionen aktualisieren, in denen einige kleinere Fehler ausgebügelt wurden, beispielsweise bei der Darstellung der Tage, seit die App aktiviert ist. Bei iOS und Android lautet die aktuelle Version jeweils 1.0.4. Andere noch vorhandene Fehler können nur durch Apple und Google beseitigt werden, die wichtige Programmschnittstellen für die Corona-Warn-App bereitstellen.

Bundeswehr testet Diensthunde als Corona-Schnüffler

Diensthunde der Bundeswehr sollen das Erschnüffeln einer Coronavirus-Infektion erlernen. Die Streitkräfte und die Stiftung Tierärztliche Hochschule (TiHo) Hannover testen diese Möglichkeit in einem Projekt, an dem zehn Vierbeiner der Diensthundeschule der Bundeswehr bei Ulmen in der Vulkaneifel teilnehmen. Beteiligt sind Schäferhunde, Spaniel und Retriever, wie die Dienststelle der Streitkräfte mitteilte.

Spürhunde können an der molekularen Zusammensetzung eines Geruchs nicht nur Sprengstoffe oder Drogen wahrnehmen, sondern auch verschiedene Krebserkrankungen und die drohende Unterzuckerung von Diabetikern riechen. Auf dieser Grundlage ist auch die Idee für das Corona-Projekt entstanden.

"Mit einer Trefferquote von derzeit etwa 80 Prozent sind die Forscher in Ulmen auf dem besten Weg, das Projekt erfolgreich weiterzuführen", teilte die Diensthundeschule mit. In wenigen Wochen sollen belastbare Ergebnisse vorliegen.

Bislang schnuppern die Hunde an Speichelproben infizierter Menschen, in denen die Viren chemisch unschädlich gemacht wurden. Nach einem erfolgreichen Abschluss dieser Versuchsreihe käme die nächste Hürde: Klappt das Erschnüffeln auch bei aktiven Coronaviren in menschlichem Speichel? "Das muss dann unter ganz anderen Bedingungen stattfinden, schließlich müssen wir sicher sein, dass sich niemand an den hochinfektiösen Proben anstecken kann", betonte TiHo-Doktorandin Paula Jendrny.

Schäuble: Mehr Integration in der Euro-Zone

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble appelliert an die Europäer, die Corona-Pandemie zum Aufbau einer echten gemeinsamen Wirtschaftspolitik zu nutzen. Es brauche "heute den Mut, den wir in der Krise 2010 nicht hatten, um endlich zu mehr Integration in der Eurozone zu kommen", schreibt der frühere Bundesfinanzminister in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Wir dürfen die Chance nicht wieder verpassen." Es sei an der Zeit, "über den Europäischen Wiederaufbaufonds jetzt die Währungsunion zu einer Wirtschaftsunion auszubauen", schlug der CDU-Politiker vor.

Die aktuelle Debatte greife "entschieden zu kurz, weil sie vorrangig um Aspekte der Finanzierung kreist, etwa darum, ob die geplanten Hilfsmittel als Zuschüsse oder als Kredite fließen", so Schäuble. "Wir sollten sie aber viel stärker um die Frage führen, was wir konkret machen wollen, um Europa gemeinschaftlich voranzubringen."

Anders als in der gemeinsamen Währungspolitik seit 1999 sind einheitliche Abstimmungsprozesse zu Finanzen, Steuern, Staatsausgaben und Sozialem unter den 27 EU-Mitgliedern oft nur schwer zu erreichen. Zu Beginn der Viruskrise gab es Streit darüber, welchen der besonders stark betroffenen Länder wie geholfen werden sollte. Im Mai schlugen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Hilfsfonds im Wert von 500 Milliarden Euro vor. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen empfahl anschließend einen schuldenfinanzierten Wiederaufbauplan über 750 Milliarden Euro.

Während Staaten wie Österreich oder die Niederlande reine Zuschüsse kritisch sehen, aber auch vor einer Schuldengemeinschaft warnen, lockerte Deutschland eine lange Phase europäischer Sparpolitik und Haushaltsdisziplin. Schäuble erinnerte an die für die Entwicklung der EU übliche Politik kleiner Schritte auch bei Gründung der Eurozone: "Man einigte sich nach zähem Ringen darauf, mit der Währungsunion anzufangen in der Erwartung, weitere Schritte zur Wirtschaftsunion würden folgen." Aber, so Schäuble: "Das ist nicht geschehen. Während die Währungspolitik in der Eurozone vergemeinschaftet wurde, blieb die Wirtschaftspolitik in nationaler Verantwortung."

Schäuble, der von 2009 bis 2017 maßgeblich am Management der Euro-Schuldenkrise beteiligt war, betonte, seitdem habe "auch der Letzte verstanden, dass wir eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik brauchen, um die Gemeinschaftswährung dauerhaft zu stabilisieren".

In der Flüchtlingspolitik sprach sich Schäuble für "Rettungs- und Asylzentren außerhalb der EU" aus. Es würde sich um Zentren handeln, "in denen wir menschliche Lebensbedingungen garantieren und die wir schützen müssen - etwa unter dem Dach der Vereinten Nationen, aber auch durch ziviles und militärisches Engagement der EU".

Was ist von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu erwarten?