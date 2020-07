Mittlerweile hätte die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen eine differenziertere Regelung für den Kreis Gütersloh vorlegen müssen, so das Oberverwaltungsgericht in Münster.

Die neueste Statistik des Robert-Koch-Instituts macht Hoffnung: Demnach liegen alle deutschen Landkreise am Dienstagmorgen unterhalb des kritischen Wertes der Neuinfektionen. Bund und Länder hatten diesen auf 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche festgelegt. Zuletzt hatte vor allem der Landkreis Gütersloh nach dem Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies hohe Zahlen vermeldet. Mittlerweile liegt der Wert für den Kreis bei 35,5.

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hatte die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh bereits am Montag vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das Land NRW hätte nach dem Ausbruch inzwischen eine differenziertere Regelung erlassen müssen - Beschränkungen für den ganzen Kreis seien nicht mehr verhältnismäßig, teilte das Gericht mit. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) begrüßte die Entscheidung, unterstrich jedoch zugleich, dass für den Tönnies-Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück, der für den massenhaften Corona-Ausbruch in der Region verantwortlich ist, die Einschränkungen weiterhin gelten.

Auch die Landesregierung in Düsseldorf zeigte sich erfreut, obwohl das Gericht ihre eigenen Maßnahmen außer Kraft setzte. Sie fühle sich durch das Urteil bestätigt "in ihrer Forderung nach einer verhältnismäßigen Ausgestaltung der zwischen Bund und Ländern verabredeten Mechanismen zur Eindämmung eines möglichen Infektionsgeschehens", erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Nach den umfangreichen Testungen im Kreis sei klar: "Es ist nicht zu einem Übertritt der Infektionen auf die übrige Bevölkerung des Kreises Gütersloh gekommen." Daher erwarte die Landesregierung, "dass nunmehr auch alle Beherbergungsverbote in Urlaubsorten aufgehoben werden".

Maskenpflicht gilt wie bisher

Die 16 Gesundheitsminister der Länder haben sich darauf geeinigt, dass die Maskenpflicht auch im Einzelhandel wie bisher gelten soll. Es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie sei vorbei, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach einer Schalte der Ressortchefs mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aus Kreisen der Gesundheitsminister.

In der Diskussion über eine Lockerung der Maskenpflicht in Geschäften hatten sich zuvor Spitzenpolitiker sämtlicher Regierungsparteien deutlich gegen eine Aufhebung der Maskenpflicht ausgesprochen.

Auslöser der Debatte war eine Äußerung von Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe. Er hatte der Welt am Sonntag gesagt, dass er keinen Grund sehe, länger an der Maskenpflicht festzuhalten, wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibe. Der CDU-Politiker wollte sich dazu mit seinen Kollegen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein abstimmen.

CDU-Präsidium besorgt wegen möglicher zweiter Corona-Welle

In der CDU-Spitze wächst die Besorgnis wegen eines zu laxen Umgangs mit dem Coronavirus und einer möglichen zweiten Infektionswelle. Im Präsidium kritisierten nach Angaben aus Teilnehmerkreisen mehrere Mitglieder der CDU-Spitze, dass sich viele Urlauber so bewegten, "als sei Corona nicht mehr da".

Zudem habe es großes Unverständnis gegeben, dass Fluggesellschaften nur einen zu geringen Abstand zwischen den Passagieren ermöglichten. Es gebe auch uneinheitliche Regelungen für das Tragen von Schutzmasken beim Fliegen. "Die Situation in den Flugzeugen ist unbefriedigend", sei das Urteil im CDU-Präsidium gewesen. Man poche auf eine EU-einheitliche Regelung. Hintergrund ist die Debatte, ob Fluggesellschaften den Mittelplatz in Dreierreihen freihalten sollten, um einen Mindestabstand zwischen Passagieren zu wahren.

Tönnies erwarten strenge Prüfungen durch die Behörden

Der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer rechnet nicht mit einem kurzfristigen Hochfahren der Produktion im Schlachtbetrieb von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. "Das Konzept, das die Firma vorgelegt hat, beantwortet bei Weitem nicht alle Fragen, die geklärt werden müssen. Also bis der Betrieb wieder anläuft, kann es noch dauern", sagte der CDU-Politiker am Montag dem WDR vor einem Treffen von Vertretern der Behörden und des Unternehmens.

Hintergrund sind mehr als 1000 positiv auf das Coronavirus getestete Tönnies-Mitarbeiter am Standort in Rheda-Wiedenbrück. Die Befunde hatten zu regionalen Einschränkungen im öffentlichen Leben in den Kreisen Gütersloh und Warendorf geführt.

Seit Montagvormittag sprechen Vertreter der Bezirksregierung, des Kreises und der Stadt Rheda-Wiedenbrück über das von Tönnies in der vergangenen Woche vorgelegte Hygiene-Konzept. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hatte die Schließungsverfügung der gesamten Schlacht- und Fleischfabrik bis zum 17. Juli verlängert.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet betonte in einer Sendung des Fernsehsender Phoenix, dass es zwischen dem Land und Tönnies keine Zusammenarbeit geben werde: "Die Zeit, dass man da kooperiert", so Laschet, "was möglicherweise mal in der Vergangenheit der Fall gewesen sein mag, ist vorbei. Hier wird jetzt streng nach Recht und Gesetz verfahren."

Corona-Warn-App erreicht 15 Millionen Downloads

Die deutsche Corona-Warn-App hat nach knapp drei Wochen die Schwelle von 15 Millionen Downloads erreicht. Das teilte das Robert Koch-Institut auf Twitter mit. Die App soll helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Außerdem kann sie dazu beitragen, dass Menschen nach einem Coronavirus-Test möglichst schnell ihr Testergebnis digital erhalten und über die App anonym mögliche Kontaktpersonen warnen können, wenn diese auch die App installiert haben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bezeichnete die App zuletzt als "ein Werkzeug von vielen, um neue Ausbrüche einzudämmen". Sie sei aber kein Allheilmittel. "Wir müssen trotzdem weiter aufeinander achtgeben, Abstand halten, Alltagsmaske tragen, Hygieneregeln einhalten."

Anwender der Corona-Warn-App sollten die Anwendung auf die jüngsten Versionen aktualisieren, in denen einige kleinere Fehler ausgebügelt wurden, beispielsweise bei der Darstellung der Tage, seit die App aktiviert ist. Bei iOS und Android lautet die aktuelle Version jeweils 1.0.4. Andere noch vorhandene Fehler können nur durch Apple und Google beseitigt werden, die wichtige Programmschnittstellen für die Corona-Warn-App bereitstellen.