Von Christina Kunkel, München

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt vorläufig, den Corona-Impfstoff von Astra Zeneca in Deutschland nur noch bei über 60-Jährigen einzusetzen. Dies teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mit. Nach mehreren Beratungen auch unter Hinzuziehung externer Experten habe sich die Kommission zu dieser Empfehlung entschieden.

Am Dienstag setzten einzelne Bundesländer, Städte und Landkreise die Impfungen mit dem Vakzin bei unter 60-Jährigen vorsorglich aus. So werden von sofort an in Berlin nur noch Menschen über 60 Jahren mit Astra Zeneca immunisiert. Das gab Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag bekannt und verwies auf neue Daten über Nebenwirkungen. Sie bezeichnete dies als "Vorsichtsmaßnahme". Am Nachmittag zogen auch Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und die Stadt München nach und kündigten an, ebenfalls keine Menschen unter 60 mehr mit Astra Zeneca zu impfen. Schon am Montag hatte der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen die Impfung von Frauen unter 55 mit dem Wirkstoff von Astra Zeneca gestoppt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) wollten am Dienstag kurzfristig mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen beraten. Spahn will seinen Länderkollegen dabei einen Vorschlag zum Umgang mit dem Impfstoff machen, wie sein Ressort in Berlin mitteilte. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sagte, die Stiko wolle erneut eine Empfehlung aussprechen. Außerdem werde eine aktuelle Einschätzung des für die Sicherheit von Impfstoffen zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) erwartet.

Derweil verdichten sich die Hinweise, dass eine Immunisierung mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers in seltenen Fällen zu Blutgerinnseln im Gehirn, so genannten Sinusvenenthrombosen, führen kann. Aufgrund dieses Verdachts hatten Deutschland und auch andere Ländern die Impfungen mit Astra Zeneca Anfang März bereits für mehrere Tage komplett gestoppt, ehe die Europäische Arzneimittelagentur EMA vorläufig Entwarnung gegeben hatte.

31 Fälle von Sinusvenenthrombosen wurden im Zusammenhang mit der Impfung gemeldet

Die Experten konnten in den damals vorliegenden Daten keinen Beweis dafür finden, dass der Impfstoff vermehrt zu dieser seltenen Nebenwirkung führt - ausschließen konnten sie es jedoch auch nicht. Zuletzt hatten Forscher der Uni Greifswald erklärt, den Mechanismus entschlüsselt zu haben, den sie hinter den schweren Fällen von Sinusvenenthrombosen im Gehirn von jüngeren geimpften Personen vermuten. In Deutschland haben bisher circa 2,7 Millionen Menschen eine erste Dosis des Impfstoffs von Astra Zeneca erhalten.

31 Fälle von Sinusvenenthrombosen wurden im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gemeldet, berichtete das Paul-Ehrlich-Institut am Dienstag. In 19 Fällen wurde zusätzlich ein Mangel an Blutplättchen festgestellt. Neun Menschen starben bislang nach dieser Komplikation, wie das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Institut in Langen berichtete. Mit Ausnahme von zwei Fällen betrafen laut Paul-Ehrlich-Institut alle Meldungen Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren. Die beiden Männer waren 36 und 57 Jahre alt.

Weil die Hirnvenenthrombosen nach der Impfung auffällig oft junge Frauen betreffen, wird Astra Zeneca etwa in Frankreich schon seit Wochen nicht mehr an diese Gruppe verabreicht. Bernd Salzberger, Infektiologe an der Uniklinik-Regensburg, hält das Vorgehen für richtig: "Diese Häufigkeit, insbesondere bei der bisher nicht genau geklärten Entstehung der Krankheit, ist durchaus relevant." Gerade bei jungen, gesunden Frauen sei das Risiko einer tödlichen Covid-Erkrankung besonders niedrig - und könnte "in der gleichen Größenordnung liegen wie das Risiko dieser seltenen Nebenwirkung." Salzberger kommt zu der Einschätzung: "Deshalb sollte derzeit der Astra-Zeneca-Impfstoff primär bei älteren Menschen eingesetzt werden. Frauen unter 60 Jahren sollte der Impfstoff vorerst nicht empfohlen werden."

Auch die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen sprechen sich in einem Brief für den vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Wirkstoff von Astra Zeneca aus. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in dem Schreiben. Darin wird Bezug auf die bislang bekannten Verdachtsfälle von Thrombosen nach Astra-Zeneca-Impfungen genommen. Die Experten stellten die Todesfälle durch Covid-19 bei 20- bis 29-jährigen Frauen den potenziell lebensbedrohlichen Impfkomplikationen in der gleichen Altersgruppe gegenüber. Demnach würden - bei gleich bleibendem Infektionsgeschehen und Impfungen jenseits von Astra Zeneca - statistisch zehn Frauen zwischen 20 und 29 an Corona sterben. Bei 75 Frauen könnte aber theoretisch eine lebensbedrohliche Impfkomplikation auftreten, so die Rechnung der Klinik-Chefs. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht angesichts neuer Daten ein höheres Risiko für jüngere Menschen als zunächst angenommen. Der Süddeutschen Zeitung sagte er: "Ich würde mehr Biontech-Impfstoff bei den Jüngeren einsetzen und mehr Astra Zeneca bei den Älteren." Ein generelles Aussetzen des Impfstoffs sei aber "auf keinen Fall vertretbar".