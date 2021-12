Deutschland geht bald in das dritte Jahr der Pandemie - dabei schien das Ende, ein Leben ohne Kontaktbeschränkungen und Lockdown, schon so nah.

Von Angelika Slavik, Berlin

Wenn die Lagebeschreibung am Ende dieses Jahres knapp ausfallen soll, wäre "schwierig" wohl eine treffende Zusammenfassung. Die Omikron-Variante lässt eine massive fünfte Corona-Welle erwarten, dabei ist die vierte noch gar nicht zu Ende. Die Booster-Kampagne läuft zwar gut - die geplanten 30 Millionen Auffrischungsimpfungen bis zum Jahresende werden geschafft - das Ziel, die Quote der Erstimpfungen von derzeit 73,8 auf 80 Prozent der Bevölkerung zu steigern, wird aber verfehlt. Bis zum anvisierten Stichtag am 7. Januar werde man das nicht schaffen, sagte ein Regierungssprecher der Bild am Sonntag. Die neue Zielmarke lautet nun Ende Januar.