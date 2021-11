Deutschland, die Schweiz und Österreich haben in Westeuropa die niedrigste Impfquote. Religionswissenschaftler Michael Blume erklärt, wo Menschen besonders anfällig für Verschwörungsmythen sind - und was das mit den Bergen zu tun hat.

Interview von Sebastian Gierke

Während in vielen europäischen Ländern wie Spanien oder Portugal die Corona-Situation aufgrund hoher Impfquoten unter Kontrolle ist, steuern Österreich, die Schweiz und Deutschland auf eine Katastrophe zu. Die Intensivstationen sind oft schon voll, ein Rückgang der Infektionen nicht in Sicht - und die Impfquote ist niedrig. Michael Blume, Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung in Baden-Württemberg, forscht zu Querdenkern, Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Seine Alpenraum-These, mit der sich erklären lässt, warum gerade diese Region so große Probleme hat, stellt er am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) an diesem Freitag vor.