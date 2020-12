Erst gab es ein Probe-Impfzentrum in Mainz, inzwischen stehen in Rheinland-Pfalz 31 Impfzentren. In wenigen Tagen sollen sie startklar sein. Fehlt nur noch der Impfstoff.

Interview von Elisabeth Dostert

Noch ist in der Europäischen Union kein Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Aber die Vorbereitungen für Impfungen sind in vollem Gange. In den Kommunen werden insgesamt 31 Impfzentren aufgebaut, die bis Ende 2021 offen bleiben sollen. Der Landeskoordinator Impfen für Rheinland-Pfalz ist Alexander Wilhelm. Seit Mai 2018 ist er Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz, die zusätzliche Rolle in der Coronakrise fällt ihm qua Amt zu.