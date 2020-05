High-Tech-Forschung: Mindestens 7,5 Milliarden Euro soll an diesem Montag eine Geberkonferenz im Kampf gegen das Virus erbringen.

Die Welt braucht einen Impfstoff gegen das Coronavirus. An Geld mangelt es dabei nicht - stattdessen am Vertauen der Staaten und an einem klaren Bekenntnis, die Krise nicht zum nationalen Vorteil auszunutzen, kommentiert SZ-Autor Stefan Kornelius.