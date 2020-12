Welche Corona-Ausgaben zahlt der Bund, was zahlen die Länder? Eine SPD-Landesministerin und ein CDU-Haushaltsexperte im Streitgespräch: über Steuern, Schulbusse und warum Föderalismus trotzdem eine gute Sache ist.

Interview von Cerstin Gammelin und Henrike Roßbach, Berlin

Wer bestellt, der zahlt. Nach diesem Motto haben die Länderchefs den Bund in den vergangenen Corona-Schaltkonferenzen dazu gedrängt, so gut wie alle Maßnahmen gegen das Virus zu finanzieren, zuletzt sogar Schulbusse. Das hat heftigen Streit ausgelöst. Aber sind die Länder wirklich so egoistisch, wie einige Bundespolitiker behaupten?