Wer sich orientieren will, in welcher Phase der Freiheitsbeschränkungen sich Deutschland gerade befindet, der muss nur Armin Laschet (CDU) zuhören: "Eines geht nicht: dass man die Menschen aus dem Kreis Gütersloh öffentlich stigmatisiert", warnte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident an diesem Mittwoch. In der ersten Phase der Pandemie hatten noch alle gleichermaßen zu Hause bleiben müssen, mit leichten regionalen Varianten. Auch bei den Lockerungen, Phase zwei, hielt man sich weitgehend im Gleichschritt, wenngleich Laschet ein bisschen forscher in Richtung Freiheit marschierte als etwa Markus Söder. Nun aber beginnt ein Abschnitt, in dem sich Begriffe wie Stigmatisierung und Diskriminierung in die Debatte schleichen.