Just während die Queen um acht Uhr abends am Sonntag in gemessenem Ton und einer ausgewogenen Mischung aus Humor, Aufmunterung und Trost zu ihrem Volk sprach, wurde der Premierminister von Downing Street Nummer 11, wo er sich in einem Dienst-Appartment in häuslicher Quarantäne aufgehalten hatte, in das St. Thomas Hospital gefahren. Es gibt politische Beobachter, die finden, das könne kein Zufall sein: Da werde eine schlechte Nachricht unter einer guten begraben. Johnson habe mit seinem Transfer in die Klinik so lange gewartet, bis die Nation sich für ihre Königin vor dem Fernseher versammelte.