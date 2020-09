Österreichs Kanzler Kurz spricht vom "Beginn der zweiten Welle", in Spanien werden an einem Tag mehr als 12 000 Neuinfektionen registriert, französische Ärzte warnen, sie drohten, den Überblick zu verlieren.

Von Cathrin Kahlweit,Karin Janker und Peter Münch

Angesichts rasant steigender Zahlen von Corona-Infektionen wächst die Sorge in Europa. "Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle", sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Er warnte vor einem harten Herbst und Winter.

In Frankreich, wo die Schwelle von 10 000 Neuansteckungen pro Tag überschritten ist, rief Premierminister Jean Castex die Menschen dazu auf, sich strikt an die Regeln für Hygiene, Abstand und Masken zu halten. In einem offenen Brief warnten prominente französische Ärzte: "Nach und nach verlieren wir den Überblick über die Neuinfektionen." Ebenfalls einen Rekordanstieg verzeichnete Spanien; Israels Regierung beschloss einen neuen Lockdown.

"Waren es vor zwei Wochen noch rund 350 Ansteckungen pro Tag, lagen wir gestern bereits bei über 850", sagte Kanzler Kurz am Sonntag. Man werde wohl "bald die Marke von 1000 Neuansteckungen erreichen". Die Regierung hat daher von diesem Montag an eine generelle Maskenpflicht angeordnet sowie die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen beschränkt. Gesundheitsminister Rudi Anschober sagte der SZ, Teile der Bevölkerung hätten über den Sommer das nötige Risikobewusstsein verloren; dieses gelte es wiederzuerwecken. Die landesweiten Maßnahmen seien gedacht "zum Schutz und als Warnsignal".

Gerüchte über Reisewarnungen für Wien

Derweil wird die erst vor wenigen Tagen präsentierte Corona-Ampel überarbeitet, die eine umfassende Risikobewertung für Österreich ermöglichen sollte, nachdem Vorwürfe der politischen Einflussnahme auf die regionale Risikoeinschätzung laut geworden waren. Ein Bericht der Kronen-Zeitung, wonach Deutschland eine Reisewarnung für Wien aussprechen könnte, von wo 50 Prozent der Neuerkrankungen in Österreich gemeldet werden, wurde vom Auswärtigen Amt nicht bestätigt.

In Spanien hat das Gesundheitsministerium einen Rekordanstieg der Infektionen gemeldet. Innerhalb eines Tages registrierten die Behörden 12 183 Fälle. Dies ist der höchste Anstieg seit Beginn der Pandemie, wobei der Wert vom Freitag auch nachgemeldete positive Tests beinhaltet. Durchschnittlich gab es in den vergangenen zwei Wochen laut Ministerium 8000 Neuinfektionen pro Tag - mit steigender Tendenz.

Israels Kabinett beschloss am Sonntag angesichts von mehr als 4000 Infektionen innerhalb von 24 Stunden an mehreren Tagen der vergangenen Woche einen erneuten Lockdown. Er soll zum jüdischen Neujahrsfests am Freitag in Kraft treten und zunächst drei Wochen dauern. Schulen, fast alle Geschäfte, Restaurants, Hotels und Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Niemand darf sich weiter als 500 Meter von zu Hause entfernen. Größere Versammlungen werden verboten, auch Gebetsversammlungen sollen begrenzt werden. Viele Geschäftsbesitzer, die vor dem Ruin stehen, wollen sich nicht an die Vorgaben halten. Wohnungsbauminister Jakov Litzman von der ultraorthodoxen Partei Vereinigtes Thora-Judentum trat wegen der Gebetseinschränkungen zurück.

In Deutschland demonstrierten am Wochenende Tausende Menschen gegen Corona-Auflagen. Die größte Kundgebung gab es in München.