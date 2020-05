Um acht Uhr morgens Bananenmüsli zubereiten, um neun die Tochter in die Mathe-Stunde bei Zoom einloggen, nebenbei mit dem Kindergartenkind Salzteigplätzchen kneten, Mittagessen planen, das Salzteig-Chaos wieder aufräumen, das Schulkind wieder aus dem Internet holen und zu den Arbeitsblättern zerren, schnell Nudeln kochen, Mist, keine Tomatensoße mehr da, zum Supermarkt, wo ist der Mundschutz? So oder ähnlich sieht das Leben vieler Mütter und mancher Väter gerade aus, die wenigsten von ihnen hatten das so geplant. All die Vereinbarkeits-Kartenhäuser aus Ganztagsschule, Kita, familientauglicher Teilzeitstelle und gelegentlichem Oma-Einsatz wurden vom Coronavirus zum Einsturz gebracht - und die Eltern an den Rand des Wahnsinns manövriert.