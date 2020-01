Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wochenende kompakt

China verschärft Maßnahmen gegen Coronavirus. Die Zahl der Toten durch den neuartigen Lungenvirus steigt in der Volksrepublik auf 56. Die Staats- und Parteiführung richtet Arbeitsgruppen ein, um gegen die Erkrankung vorzugehen. Den drei in Frankreich angesteckten Personen geht es derweil besser. Zur Nachricht. Was über das Virus bekannt ist und wie man sich am besten schützt, fassen Julia Hippert und Lars Langenau zusammen.

EXKLUSIV EU-Kommission will Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärken. Weniger Hürden im gemeinsamen Binnenmarkt, bessere Regeln für die Nutzung von Daten, mehr Schutz vor unfairer Konkurrenz sowie besondere Unterstützung für Schlüsselbranchen. In diesen Bereichen plant die neue Kommission Initiativen, um die europäische Industrie wettbewerbsfähig zu halten. Als besondere Herausforderung für die Firmen werden der digitale Wandel und der Klimaschutz gesehen. Von Björn Finke, Brüssel

Kritik an Scheuer nach Attacke gegen ADAC. Der Verkehrsminister hatte den Automobilclub kritisiert, nachdem interne Umfragen keine eindeutige Position zum Tempolimit ergeben hatten. Grünen-Politiker Cem Özdemir rät Scheuer "dringend zu einem verkehrspolitischen Update." Die deutsche Autoindustrie erneuerte ihre Kritik an dem geplanten Limit. Von Michael Bauchmüller, Berlin

Bericht: Immer mehr Bundeswehrsoldaten mit rechter Gesinnung. Der deutsche Militärgeheimdienst MAD ermittelt offenbar gegen rund 550 Soldaten wegen Verdachts auf Rechtsextremismus, im vergangenen Jahr kamen allein 360 Verdachtsfälle dazu. Besonders viele davon gibt es demnach beim Kommando Spezialkräfte (KSK). Mehr dazu

Demonstration gegen Verbot von Indymedia eskaliert. 1600 Menschen protestieren am Samstagabend in Leipzig. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, sechs Demonstranten werden festgenommen, als Böller und Steine auf die Beamten fliegen. Von Antonie Rietzschel, Leipzig

Kampf um die Tabellenspitze in der Bundesliga. Tabellenführer RB Leipzig verliert auswärts gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2. Von Trainer Julian Nagelsmann gibt es nach der Niederlage Kritik am Verhalten einiger Spieler im Training. Von Johannes Aumüller. Im Abendspiel am Samstag nutzt der FC Bayern die Schwäche der Leipziger und ist nach einem ungefährdeten 5:0-Erfolg gegen Schalke 04 nun wieder auf einen Punkt heran. Bei den Münchnern sind die Debatten der Winterpause nicht mehr wichtig, schreibt Tim Brack. Hier finden Sie die übrigen Ergebnisse des 19. Spieltags im Überblick.

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Ein Taekwondo-Tritt gegen Irans Regime. Mit 18 Jahren hat Kimia Alizadeh iranische Geschichte geschrieben: Bis heute ist sie die einzige Frau der Islamischen Republik, die bei Olympia auf dem Treppchen stand. Jetzt will sie für Deutschland starten. Von Jana Stegemann

Eine Amtsenthebung ist so gut wie ausgeschlossen. Die Republikaner wollen die Beweismittel nicht sehen, die Zeugen nicht hören und zum Verhalten des US-Präsidenten nichts sagen. Doch den Demokraten geht es nicht allein ums Impeachment. Von Alan Cassidy

Das war's, Lars. Früher brachten Lars Eidinger und seine Schauspielkunst unsere Autorin zum Schwärmen und sogar zum Weinen. Aber seine Exzentrik, die sie früher anzog, strengt sie heute an. Ein Abschiedsbrief. Von Sarah-Maria Deckert im SZ-Magazin

SZ-Leser diskutieren

Handelsstreit: Wie sollte Europa auf Trumps Drohungen reagieren? "Trump versteht nur seine eigene Sprache", glaubt Lebenszeichen und rät, Gleiches mit Gleichem zu vergelten: "Wenn er Handelskriege will, soll er sie bekommen." AWParis sieht das ähnlich, mahnt aber, dass Europa nur geschlossen gegen den Druck der US-Regierung bestehen kann. Weniger optimistisch ist Anton Ernst: "In Brüssel, Paris und Berlin wird man sehr laut und selbstbewusst gackern, jedoch ohne ein Ei zu legen." Diskutieren Sie mit uns.