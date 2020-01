Die Menschen in Deutschland genießen ein ziemlich hohes Maß an Sicherheit. Daran ändert sich auch nichts, nachdem nun die Epidemie aus China tatsächlich Bayern erreicht hat. Ein Mann hat sich mit dem neuen Coronavirus infiziert, jenem Erreger, der die Welt zunehmend in Atem hält. Ein solcher Fall war erwartet worden, entsprechend rasch wurde der Mann isoliert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn versicherte gleich, dass Deutschland gut vorbereitet sei auf das Virus - kein Grund zur Panik! Das ist auch richtig so. Dennoch sollte man sich in der aktuellen Lage ein paar Dinge vergegenwärtigen.

Da ist vor allem die Ungewissheit, die Unsicherheit, die viele trotz der beruhigenden Worte empfinden. Dass es diese Ungewissheit gibt, ist allerdings völlig normal. Denn so berechtigt das Sicherheitsgefühl hierzulande sein mag, über das Virus und sein Verhalten ist noch immer nicht alles bekannt. Epidemiologen und Virologen studieren den Erreger zwar mit größtem Einsatz, sammeln Informationen über Infizierte und Krankheitsverläufe, untersuchen Verdachtsfälle und Kontaktpersonen. Sie lernen stetig dazu und nutzen ihr Wissen, um einzugrenzen, was bereits geschieht oder noch geschehen könnte. So könnten sich weltweit bereits 100 000 Menschen mit dem Erreger angesteckt haben - oder auch weniger, um die 10 000. Erste Studien und Analysen gehen davon aus, dass entweder zwei Menschen von einem Infizierten angesteckt werden, oder aber bis zu fünf.

Jener Mann, der nun in Bayern als erster Fall der Bundesrepublik bestätigt wurde, könnte also der Einzige sein, der sich bei einer Besucherin aus China in Deutschland infiziert hat. Oder er ist bloß der erste Infizierte, bei dem Symptome auftraten - und dessen Ansteckung deshalb auch bekannt wurde, während die übrigen Kontakte des chinesischen Gastes womöglich noch gar nicht vollständig erfasst worden sind.

Und dann ist da das Virus selbst und die Frage, wie genau es übertragen wird. Nur direkt, durch ausgehustete Tröpfchen, die direkt eingeatmet werden? Oder auch über Hände und Gegenstände? Wie viele werden angesteckt, wenn die Überträgerin wie im aktuellen Fall keinerlei Symptome zeigt? Vieles ist unklar - und manches wird es bleiben, weil weder Wissen noch Sicherheit jemals absolut sein können. Dieser Umstand wird leicht vergessen, wenn man hohe Standards gewohnt ist. Aber in der jetzigen Situation muss und kann die Ungewissheit ausgehalten werden.

Keine Panik also, aber mehr noch: Geduld. Mit wachsendem Wissen werden die Maßnahmen angepasst. Selbst unvollständige Kenntnisse über den Erreger erlauben es, dem Virus zu trotzen. Und wer dennoch besorgt bleibt, weil es keine Medikamente gegen die neue Krankheit gibt oder weil es Jahre dauern könnte, bis ein wirksamer Impfstoff verfügbar ist: Es ist womöglich ein guter Zeitpunkt, um seinen Impfstatus grundsätzlich zu überprüfen und sich vor Krankheiten zu schützen, die sich tatsächlich in Deutschland ausbreiten. Die Masern sind immer ein gutes Beispiel. Und in dieser Saison sind hierzulande bereits mehr als 13 000 Menschen an der Grippe erkrankt und 32 sogar gestorben. Eine Immunisierung ist noch immer möglich. Vor dem neuen Virus schützt sie nicht. Aber sie erhöht die Sicherheit, die ein Geschenk ist - und doch nie perfekt sein kann.