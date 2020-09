Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine offizielle Trauer-Veranstaltung für die Corona-Opfer in Deutschland angeregt. Er werde einen entsprechenden Vorschlag mit Vertretern des Bundestags, des Bundesrates, der Bundesregierung und des Bundesverfassungsgerichtes besprechen, sagte Steinmeier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir müssen den Menschen in ihrer Trauer helfen - und darüber nachdenken, wie wir unser Mitgefühl ausdrücken können", erklärte Steinmeier. "Wann dafür der richtige Zeitpunkt ist und ob etwa eine Gedenkstunde der richtige Rahmen ist, darüber muss man sprechen, und das tue ich mit den Repräsentanten der anderen Verfassungsorgane."

Die Trauer der Angehörigen dürfe nicht vergessen werden, mahnte Steinmeier. "Wir haben 9300 Tote zu beklagen." Das seien zwar niedrigere Todeszahlen als anderswo. "Aber es sind in sechs Monaten dreimal so viel wie die jährlichen Verkehrstoten. Das sollten wir nicht übersehen." Ohnehin würden die Zahlen jene nicht trösten, die gerade einen geliebten Menschen verloren hätten.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

"Der Corona-Tod ist ein einsamer Tod", sagte Steinmeier. Patienten in Krankenhäusern und Altenheimen seien meist ohne den Beistand ihrer Angehörigen gestorben. "Auch die Hinterbliebenen hatten keine Möglichkeit, Abschied zu nehmen", sagte der Bundespräsident. "Das ist eine Seelenqual, davon haben mir viele Angehörige berichtet."

Gesundheitspolitiker für kürzere Quarantänezeit bei Verdachtsfällen

Gesundheitspolitiker aus mehreren Fraktionen haben sich dafür ausgesprochen, die Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen zu verkürzen. "Ich halte es für sehr sinnvoll, die Quarantänezeit auf fünf Tage zu begrenzen", sagte der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach der Welt. "Wir wissen, dass die allermeisten Menschen fünf Tage nach Beginn der Symptome nicht mehr ansteckend sind, auch wenn der PCR-Test noch ein positives Ergebnis ausweist."

Der Berliner Virologe Christian Drosten hatte für eine Verkürzung für Verdachtsfälle nach einem Ausbruch etwa in einem großen Betrieb plädiert, um die Akzeptanz der Maßnahmen in der Gesellschaft zu erhalten. Diese Menschen sollten sich nur noch fünf statt 14 Tage isolieren müssen. Mit diesem Vorschlag gehe er "bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie", sagte er am Dienstag in seinem NDR-Podcast. Er regte zudem an, die fünf Tage nicht für Tests zu "verschwenden", sondern erst nach Ablauf zu testen, ob die Betroffenen infiziert waren und noch infektiös sind.

Gesundheitsminister Jens Spahn äußerte sich zurückhaltender. Er wies darauf hin, dass Drosten selbst den Vorschlag als "steile These" bezeichnet habe. "Er weiß, dass das Risiko größer ist als bei zehn Tagen Quarantäne, dass möglicherweise noch infizierte Menschen am Alltag teilnehmen." Am Ende müsse man abwägen, was die richtige Quarantänelänge für Herbst und Winter sei, sagte Spahn.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus, sprach sich ebenfalls für eine lediglich fünftägige Quarantäne aus. Damit erhöhe man die Akzeptanz in der Bevölkerung und entziehe "zugleich den Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern den Boden", sagte sie der Welt. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche sagte: "Für die breite Masse der Bevölkerung kann es sinnvoll sein, bei Verdacht auf einen Kontakt mit einer infizierten Person zunächst in eine verkürzte Quarantäne zu gehen und diese mit einem negativen Test abzuschließen." Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Karin Maag, verwies auf eine Prüfung zu dem Thema: Bund und Länder hätten das Bundesgesundheitsministerium und das Robert Koch-Institut damit beauftragt, "die vorhandene Studienlage zur Quarantäne auszuwerten - und dann im Austausch mit den europäischen Partnern einen Bericht vorzulegen". Auf dieser Basis werde dann entschieden, ob eine verkürzte Quarantäne angeraten werden könne.

Curevac erhält 252 Millionen Euro für Impfstoffforschung vom Bund

Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac erhält für die Forschung an einem Corona-Impfstoff eine Finanzspritze des Bundes in Höhe von 252 Millionen Euro. Das bestätigte am Freitag ein Sprecher des Unternehmens. Das Bundesforschungsministerium hatte vor Monaten ein Sonderprogramm zur Beschleunigung der Forschung an dringend benötigten Impfstoffen gegen das Virus gestartet.

Ende Juli hatte das Ministerium dann mitgeteilt, dass neben Curevac auch die Mainzer Firma Biontech und das Unternehmen IDT Biologika aus Dessau-Roßlau "von einem Expertenbeirat" zur Förderung empfohlen worden seien. Der Fördertopf umfasst insgesamt rund 750 Millionen Euro. Weltweit forschen Unternehmen an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Bei Curevac waren in den vergangenen Monaten mehrere Investoren eingestiegen - darunter auch der Bund im Juni mit rund 300 Millionen Euro. Erst kürzlich war das Unternehmen an die Börse gegangen.

Neue Corona-Testpannen in Bayern und Hamburg

Von der jüngsten Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern sind etwa 10 000 Menschen betroffen. Diese waren zwischen Samstag und Dienstag an bayerischen Flughäfen auf das Coronavirus getestet worden und bekamen nicht innerhalb der versprochenen Frist von 48 Stunden ein Ergebnis, wie ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Freitag in München mitteilte. Grund sei ein EDV-Problem beim privaten Dienstleister Ecolog gewesen, der im Auftrag des Freistaats an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen die Tests durchführt. Der Sprecher ging davon aus, dass im Laufe des Freitags alle in dem Zeitraum getesteten Menschen ihre Ergebnis-Benachrichtigungen erhalten werden.

Auch in Hamburg haben Reiserückkehrer aus Risikogebieten vergeblich auf ihr Testergebnis gewartet. 250 Laborproben sind dort verloren gegangen. Ursache sei eine falsche Zuordnung, teilte die Hamburger Gesundheitsbehörde am Freitag mit. Betroffen seien Menschen, die sich am vergangenen Freitag im Testzentrum am Flughafen auf das Coronavirus haben testen lassen. Sie würden nun kontaktiert und sollten nun schnellstmöglich erneut getestet werden. Alle 250 Personen befänden sich seit der Rückkehr, also seit gut einer Woche, in Quarantäne, hieß es. Eine Infektionsgefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

RKI korrigiert Corona-Neuinfektionen deutlich nach oben

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Freitagvormittag um 650 Fälle nach oben korrigiert. Somit haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 1430 neue Fälle gemeldet. Aufgrund technischer Probleme seien seit Donnerstag um 16 Uhr keine weiteren Fälle mehr eingelesen worden, schreibt das RKI. Das führe insbesondere dazu, dass in einigen Landkreisen für den heutigen Datenstand die 7-Tage-Inzidenz unterschätzt werde. Sie ist die wesentliche Maßzahl dafür, ob in einem Landkreis verschärfte Maßnahmen eingeführt werden müssen.

Das RKI teilte mit, das Problem sei mittlerweile behoben und die Daten werden mit der nächsten Aktualisierung um Mitternacht wieder regulär in der Statistik auftauchen. Seit Beginn der Pandemie haben sich rund 247 600 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Insgesamt spricht das RKI im Lagebericht vom Donnerstagabend von einer sich stabilisierenden Lage: "Der seit Mitte Juli beobachtete Zuwachs in den übermittelten Fallzahlen hat sich in der letzten Woche stabilisiert und die 7-Tage-Inzidenz ist bundesweit gesunken."

Studie: Städte können wegen finanzieller Corona-Folgen zu wenig investieren

Wegen der massiven finanziellen Folgen der Corona-Krise droht sich der Investitionsstau in Kommunen einer Studie zufolge auszuweiten. Ohne weitere Hilfen von Bund und Ländern werde es vielen Städten unmöglich sein, notwendige Investitionen zu tätigen, heißt es in einer Untersuchung des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW sowie des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) im Auftrag des Deutschen Städtetages.

Der Städtetag hatte bereits zusätzliche Milliardenhilfen vom Bund gefordert, damit die Kommunen weiter investieren können. Die Corona-Krise hat zu einem historischen Einbruch bei der Gewerbesteuer geführt - der wichtigsten Einnahmequelle der Kommunen. Der Bund übernimmt für dieses Jahr Gewerbesteuerausfälle von knapp sechs Milliarden Euro und will sich dauerhaft stärker an den Kosten der Unterkunft bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende beteiligen.

Difu-Direktor Professor Carsten Kühl erklärte, der ohnehin schon große Investitionsrückstand von rund 147 Milliarden Euro werde weiter steigen, da geplante kommunale Investitionen nicht mehr getätigt werden könnten. Die besonders gefährdeten Wirtschaftszweige in der Corona-Krise prägen das städtische Leben stark, wie es laut Städtetag in der Untersuchung heißt. Hierzu zählten etwa Gastronomie, Einzelhandel, Unterhaltung und Kultur.

Söder hält Weihnachtsmärkte auch in der Pandemie für möglich

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht Hoffnung, dass Weihnachtsmärkte in diesem Jahr bei entsprechenden Vorkehrungen trotz Corona-Pandemie möglich sind. "Bei den Weihnachtsmärkten haben wir noch Zeit, die wir für eine gute Planung nutzen können", sagte der CSU-Chef den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wir können zum Beispiel einheitliche Laufwege mit Ein- und Ausgang organisieren." Er schränkte aber ein, auf "manchen Feuerzangenbowlestand, der eher an Après-Ski-Veranstaltungen in Ischgl erinnert", müsse man dieses Jahr sicher verzichten.

Söder warb um Verständnis: "Die Wahrscheinlichkeit, dass Corona uns ewig beschäftigt, ist nicht so hoch. Warum soll es nicht möglich sein, ein Jahr lang etwas mehr Disziplin zu wahren?"

Bund und Länder hatten sich kürzlich darauf verständigt, das Verbot von Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist, bis mindestens Ende Dezember zu verlängern. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich bei den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer aber dafür ausgesprochen, über die Zulassung von Weihnachtsmärkten erst später zu entscheiden.

Alle Bundesliga-Klubs planen Zuschauer-Rückkehr

Die 36 Mitglieder der Deutschen Fußball Liga haben an diesem Donnerstag in einer Videoschalte über das weitere Vorgehen für die neue Saison in der 1. und 2. Bundesliga beraten, die Mitte September beginnt. Das Ergebnis: Alle 36 Profiklubs haben mittlerweile Pläne hinsichtlich einer Zuschauer-Rückkehr in die Stadien erarbeitet. "Die Frage, ob Menschen in Bundesligastadien das falsche Zeichen sind, ist absolut berechtigt", gab DFL-Geschäftsführer Christian Seifert anschließend zu, betonte aber auch: "Vielleicht hat aber eine andere Perspektive auch ihre Berechtigung. Nämlich, dass es ein wichtiges Zeichen ist. Ein Zeichen, dass sich Tausende Menschen an Verhaltensregeln halten wollen und können."

Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Zulassung von größeren Zuschauermengen in Fußballstadien kritisiert. "Jetzt wieder Fußballspiele mit Fans zu erlauben, während gleichzeitig die Infektionszahlen steigen, wäre ein schlechtes Signal", sagte der CSU-Chef der Passauer Neuen Presse. Anlass von Söders Statement war eine behördliche Erlaubnis für den Bundesligisten RB Leipzig, das erste Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 vor bis zu 8500 Zuschauern zu bestreiten.

Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern

Pflegekräfte mit besonderen Belastungen wegen der Corona-Krise sollen nun auch in Krankenhäusern einen Bonus von bis zu 1000 Euro bekommen - wie Beschäftigte in der Altenpflege. Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) stellen 100 Millionen Euro bereit, um Prämien für bis zu 100 000 Klinik-Mitarbeiter zu zahlen. Darauf verständigten sich der GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), wie sie am Donnerstag erklärten. Die Kliniken sollen in Abstimmung mit Mitarbeitervertretungen festlegen, wer eine Prämie bekommt und in welcher Höhe - je nachdem, wie stark Pflegekräfte in der Behandlung von Corona-Kranken eingesetzt waren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßte die Pläne. "Viele Beschäftigte in vielen Kliniken haben maßgeblich dazu beigetragen, Corona-Patienten unter schwierigen Bedingungen bestmöglich zu behandeln. Das war ein besonderer Stress." Es sei gut, dass es nun endlich eine detaillierte Einigung gebe, diese Leistung zielgerichtet durch eine Corona-Prämie finanziell anzuerkennen. Spahn hatte beide Verbände aufgefordert, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln. Hintergrund war breite Kritik daran, dass es bisher nur für die Altenpflege einen Bonus wegen besonderer Corona-Belastungen gibt.

Kabinett bringt Verschiebung der Volkszählung auf den Weg

Wegen der Corona-Pandemie soll die ursprünglich für den kommenden Mai geplante Volkszählung auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags. Auch der Bundesrat befasst sich noch damit.

Die Vorbereitungsarbeiten für den Zensus hätten nicht wie geplant erledigt werden können, heißt es zur Begründung im Gesetzentwurf. So habe Personal aus den Statistikbehörden in Bund und Ländern "zum Teil in erheblichem Umfang" an anderer Stelle ausgeholfen, etwa in Gesundheitsämtern. Die Zählung nimmt nicht nur die Bevölkerung in den Blick, sondern soll auch Daten zu Erwerbstätigkeit und Wohnsituation liefern. Die letzte Volkszählung war 2011.

Umfrage: Jeder Dritte glaubt, dass die Regierung die Corona-Krise überhöht

Einer Studie zufolge zeigt knapp ein Drittel der Menschen in Deutschland in der Corona-Krise eine Affinität für bestimmte Verschwörungsmythen. "30 Prozent der Menschen in Deutschland glauben, dass die Regierung die Corona-Krise größer aussehen lässt als sie ist, um eigene Pläne durchzusetzen", heißt es in einer Studie der Organisation "More in Common".

Die Gesellschaft drohe durch die Corona-Pandemie weiter auseinanderzudriften, schreiben die Autorinnen und Autoren. Die gesellschaftliche Kompromissbereitschaft hat der Studie zufolge während der Krise abgenommen: War 2019 noch eine Mehrheit der Menschen bereit zu einem Kompromiss mit Andersdenkenden, so sind in der Corona-Krise nur noch 45 Prozent der Befragten kompromissbereit.

Die Krise werde von den Menschen in Deutschland sehr unterschiedlich erlebt und bewertet, so "More in Common". Zwar fänden 73 Prozent der Befragten, dass Covid-19 gezeigt habe, "dass das Land im Ernstfall zusammenhält". Allerdings stimmten dieser Aussage vor allem die Menschen zu, die vor der Krise bereits zufrieden waren.