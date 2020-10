In einzelnen Alten- und Pflegeheimen hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder massenhaft ältere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nun arbeitet das Gesundheitsministerium an neuen Teststrategien, um besonders gefährdete Personengruppen besser zu schützen. In Alten- und Pflegeheimen soll vom 15. Oktober an flächendeckend auf Corona getestet werden. Das geht aus einem Referentenentwurf für eine nationale Teststrategie hervor, mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Einsatz von Coronatests in Deutschland regeln will. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums bestätigte dem Evangelischen Pressedienst einen entsprechenden Bericht des Spiegels.

Demnach sieht der 23-seitige Entwurf auch ähnlich großzügige Regelungen für Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Arzt- und Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen, Praxen humanmedizinischer Heilberufe sowie ambulante Pflegedienste vor. Wird in solchen Einrichtungen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt, soll nach dem Referentenentwurf künftig jeder, der in den vorigen zehn Tagen dort anwesend war, Anspruch auf einen Test haben.

Pflegeheime sollen nach dem Willen des Gesundheitsministeriums ein monatliches Kontingent für sogenannte Antigen-Schnelltests zur Verfügung gestellt bekommen. Geplant sind bis zu 50 Tests pro Bewohner. Eine Einrichtung mit 80 Bewohnern könnte also bis zu 4000 Tests im Monat nutzen, um Besucher, Personal und Bewohner wiederholt zu testen. Bezahlt werden sollen die Schnelltests über den Gesundheitsfonds, aus dem Krankenkassen ihre Mittel erhalten. Das Ministerium veranschlagt dafür einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag, abhängig von der Entwicklung des Testgeschehens.

Zum dritten Mal in Folge mehr als 2500 Neuinfektionen

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Samstagmorgen 2563 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit bleibt der Wert nun schon zum dritten Mal in Folge über der Schwelle von 2500 Fällen pro Tag.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 296 958 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 3.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9527. Seit dem Vortag wurden 19 Todesfälle mehr gemeldet.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Freitag bei 0,97 (Vortag: 0,90). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Studierende nehmen Kredite in Höhe von einer Milliarde Euro auf

Studierende haben bedingt durch die Coronakrise Kredite für fast eine Milliarde Euro aufgenommen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesbildungsministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Demnach hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) von Mai bis September dieses Jahres etwa 30 800 Anträge auf einen KfW-Studienkredit und damit Kredite in einer Gesamthöhe von 919,6 Millionen Euro bewilligt.

Das sind fast vier Mal so viele Anträge wie im selben Zeitraum des Vorjahres. Von Mai bis September 2019 seien nach Angaben einer KfW-Sprecherin 8500 Anträge im Gesamtvolumen von 315 Millionen Euro gestellt worden. Sie bezeichnete 2019 als ein durchschnittliches Jahr. Im Schnitt werden im Jahr gut 23 000 Vertragsabschlüsse verzeichnet.

Die Kredite sollen in Finanznöte geratenen Studierenden helfen, deren Nebenjobs weggebrochen sind. Allein im Gastgewerbe waren bis Ende Juni mehr als 300 000 Minijobs betroffen. Seit Mai müssen bei Studienkreditverträgen keine Zinsen mehr gezahlt werden. Dies gilt noch bis März 2021. Die Studierendenkredite sind als Hilfemaßnahme während der Corona-Krise gedacht. "Das Angebot wird sowohl von deutschen wie auch von ausländischen Studierenden stark nachgefragt", heißt es in dem Schreiben des Bundesbildungsministeriums.

Auch Studierende aus dem Ausland können für die Zeit der Zinsfreistellung einen Kredit bei der KfW beantragen. Der KfW-Studienkredit von maximal 650 Euro im Monat wird für bis zu 14 Semester ausgezahlt, also maximal 54 600 Euro.

Das Bundesbildungsministerium hat darüber hinaus einen vorübergehender Notfond aufgelegt. Von Juni bis September wurden 500 Euro pro Monat an diejenigen ausgezahlt, die über ihre Kontoauszüge nachweisen konnten, dass sie durch weggebrochene Einnahmen etwa aus Studentenjobs in eine finanzielle Notlage geraten sind. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.

Schottland und Teile der Niederlande zu Risikogebieten erklärt

Die Bundesregierung hat weitere Regionen in Europa zu Risikogebieten erklärt. Betroffen sind ganz Schottland sowie in England die Regionen North West, North East und Yorkshire and the Humber. Zudem sind weite Teile der Niederlande betroffen. Ausnahmen sind Zeeland und Limburg. Die Risikoliste des Robert Koch-Instituts wurde am Freitag entsprechend aktualisiert. Es ist damit zu rechnen, dass die Bundesregierung in Kürze eine Reisewarnung für die genannten Regionen ausspricht.

In Österreich zählen das Kleinwalsertal und die Gemeinde Jungholz dagegen nicht mehr als Risikogebiete. Die beiden österreichischen Exklaven seien eine Ausnahme, teilte das RKI mit. Für den Rest der österreichischen Bundesländer Vorarlberg und Tirol gelten weiter die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes.

Die österreichischen Exklaven, die nur von Bayern aus erreichbar sind, meldeten in den vergangenen Tagen keine einzige neue Corona-Infektion. Eine Online-Petition mit mehr als 10 500 Unterstützer hatte deshalb Ausnahmeregeln gefordert.

Die Ausweisung zum Risikogebiet und die in aller Regel darauf folgenden Reisewarnungen bedeuten zwar kein Reiseverbot, sollen aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Das Gute für den Urlauber: Er kann eine bereits gebuchte Reise stornieren, wenn sein Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Das Schlechte: Rückkehrer aus den Risikogebieten müssen sich testen lassen und in Quarantäne, bis das Ergebnis da ist.

Ausbruch bei Tönnies kostet Kreis Gütersloh 9,6 Millionen Euro

9,6 Millionen Euro hat es den Kreis Gütersloh gekostet, auf den Corona-Ausbruch bei der Fleischfabrik Tönnies in Rheda-Wiedenbrück zu reagieren. Etwa 1000 Mitarbeiter der Firma hatten sich infiziert. Rund 100 000 Bürgerinnen und Bürger mussten daraufhin schnell getestet werden, Behörden mussten Teile des Personals und deren Adressen identifizieren, massive Quarantänemaßnahmen wurden vorgenommen. Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) will nun zumindest für einen Teil der Kosten das Unternehmen in die Pflicht nehmen, wie der WDR berichtet.

In der Vergangenheit hatte der Unternehmer Clemens Tönnies bereits angekündigt, er als Unternehmer und das Unternehmen insgesamt stünden in "voller Verantwortung". Adenauer sieht darin die Zusage, Schadenersatz zu leisten. Noch ist allerdings nicht klar, ob und wie viel Tönnies tatsächlich zahlen wird. Und auch, ob der Kreis eine Zahlung einklagen könnte, falls es nicht freiwillig dazu kommt, ist nicht sicher.

Die Stadt Verl hat allerdings bereits Rechnungen für Quarantänemaßnahmen an Tönnies schicken lassen, heißt es beim WDR. Und der Konzern hat zumindest einen Teil davon bereits gezahlt. Etwa 100 000 Euro sind noch offen. Einen Teil davon will Tönnies offenbar auch noch zahlen - aber es ist unklar, wie viel.

Weitere Impfstoff-Studie startet in Deutschland

In Deutschland darf ein Corona-Impfstoff an Menschen getestet werden, der auf einem Impfstoff gegen Pocken basiert. Das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat die Studie genehmigt. Es handelt sich um einen sogenannten Vektorimpfstoff, mit dem genetisches Material des Covid-19-Erregers in den Körper eingeschleust wird, wie das PEI am Freitag im hessischen Langen mitteilte.

In der ersten Phase der klinischen Prüfung wird das von der ostdeutschen IDT Biologika zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) entwickelte Mittel auf Sicherheit, Verträglichkeit und auf seine spezifische Immunantwort gegen den Erreger untersucht. An der Studie nehmen 30 gesunde Erwachsene teil. Sie erhalten zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen.

Arbeitsgruppen in Hamburg und Marburg messen parallel die Bildung von Antikörpern und T-Zellen im Körper und vergleichen diese mit der Immunreaktion von genesenen Covid-19-Patienten.

Aktuell sind laut Weltgesundheitsorganisation weltweit 41 Covid-19-Impfstoffkandidaten in der klinischen Prüfung, einige von ihnen schon in der für die Zulassung wichtigen dritten Phase. In Deutschland sind laut PEI vier sogenannte RNA-Impfstoffe und nun zwei Vektorimpfstoffe in verschiedenen Phasen in der klinischen Prüfung.