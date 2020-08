Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält eine Verschärfung der Maskenregeln am Arbeitsplatz für nicht notwendig. "Ich halte die bestehenden Regelungen für ausreichend", sagte Spahn der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag in Düsseldorf. Es gebe Corona-Empfehlungen für den Arbeitsschutz, die jeweils auf die konkrete Situation im jeweiligen Betrieb angepasst würden. "Die steigenden Infektionszahlen haben ja nicht damit zu tun, dass sich vermehrt Menschen auf der Arbeit oder beim Einkaufen anstecken", betonte der Minister.

Zuvor hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine allgemeine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ins Spiel gebracht. Sie hatte am Wochenende erklärt, viele Unternehmen hätten die Maskenpflicht am Arbeitsplatz schon eingeführt. "Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte."

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die Arbeitgeber in Deutschland lehnen eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz ab. Es sei zwar sicherlich empfehlenswert, dort, wo Abstände nicht eingehalten werden können, auch zusätzlich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, der Welt. Generelle Vorschriften halten wir für wenig zielführend", betonte Kampeter.

Positiv-Fall: VfL Bochum sagt Trainingslager ab

Ein Corona-Befund innerhalb des Mannschaftskreises hat die Saisonvorbereitung des VfL Bochum empfindlich gestört. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wurde das geplante Kurztrainingslager in Barsinghausen abgesagt. Nach dem Befund bei einer namentlich nicht genannten Person bei der am Montagmorgen durchgeführten regelmäßigen Testung informierte der Verein die lokalen Gesundheitsbehörden, die daraufhin häusliche Quarantäne für die Spieler, das Trainerteam und den Staff anordnete.

Auch das für Mittwoch geplante Testspiel gegen den Drittligisten VfB Lübeck entfällt. Zudem befindet sich der VfL in Austausch mit Borussia Dortmund wegen des für Freitag, den 28. August, geplanten Freundschaftsspiels. Ob das zustande kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Haseloff stellt Fans stufenweise Rückkehr in Sport- und Konzerthallen in Aussicht

Sachsen-Anhalt plant eine stufenweise Rückkehr von Fans in Stadien, Sport- und Konzerthallen. Entsprechende Regelungen sollen in der nächsten Corona-Verordnung des Landes festgeschrieben werden, wie Ministerpräsident Reiner Haseloff der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die aktuellen Corona-Regeln im Land gelten bis 16. September. Gerade der Umgang mit Sportveranstaltungen sei allerdings ein Thema, für das es eine gemeinsame Strategie der Bundesländer brauche, so der CDU-Politiker.

Aus Sicht von Haseloff sollte es aber keine starren bundeseinheitlichen Vorgaben geben. Vielmehr solle es vom Infektionsgeschehen abhängig sein, ob und wie viele Zuschauer möglich sind. So gebe es in Sachsen-Anhalt derzeit nur vergleichsweise wenige Corona-Fälle zu verzeichnen, in anderen Landkreisen in Deutschland werde die Alarm-Schwelle von 50 Infektionen je 100 000 Einwohnern pro Woche jedoch deutlich überschritten.

In der Hauptreisezeit war die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland zuletzt deutlich gestiegen. Am frühen Dienstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut 1278 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Am Samstag war mit 2034 neuen Fällen erstmals seit Ende April wieder die 2000er-Marke überschritten worden. Neben Reiserückkehrern, die sich im Ausland anstecken, sorgen auch Ausbrüche auf größeren Feiern für Diskussionen. Für Donnerstag ist eine gemeinsame Beratung von Bund und Ländern geplant, in der mögliche bundeseinheitliche Regeln diskutiert werden sollen.

Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Paris und Südfrankreich ab

Die Bundesregierung hat am Montagabend wegen der Corona-Ansteckungsgefahren eine Reisewarnung für die französischen Regionen Île-de-France mit der Hauptstadt Paris sowie Provence-Alpes-Côte d'Azur ausgesprochen. Beide Gebiete werden seitdem auf der fortlaufend aktualisierten Liste des bundeseigenen Robert Koch-Institutes (RKI) als Risikogebiete geführt. Solch eine Einstufung erfolgt nach gemeinsamer Entscheidung von Gesundheits-, Außen- und Innenministerium.

Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Allerdings soll die erst kürzlich eingeführte Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder abgeschafft und durch eine neue Regelung ersetzt werden (siehe unten).

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist die Rate der Neuninfektionen in den vergangenen Tagen. In den französischen Regionen "überschreitet die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle pro 100 000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb sie zu Risikogebieten eingestuft wurden. Daraus resultiert ein verpflichtender kostenloser PCR-Test bei Einreise nach Deutschland sowie ggf. eine Quarantäneverpflichtung", heißt es auf der Internetseite des Amtes.

Eine Reisewarnung ist zwar kein Reiseverbot, aber eine abschreckende Wirkung ist beabsichtigt. Und sie hat eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Pauschalreisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Söder zur Abschaffung von Tests für Reiserückkehrer: "Bayern will das nicht"

Die geplante Einschränkung kostenloser Corona-Tests für Reiserückkehrer zieht Kritik auf sich. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will an den Tests festhalten und lehnt Einschränkungen ab. "Bayern will das nicht", sagte Söder am Dienstag dem Bayerischen Rundfunk. Überall in Deutschland stiegen die Infektionszahlen wegen der Urlaubsrückkehrer. Er könne keinen Sinn darin erkennen, dass man die Tests innerhalb weniger Wochen habe organisieren müssen und diese nun schon wieder beendet werden sollten. Quarantäne und Tests sorgten für mehr Sicherheit, zudem seien auch die Testkapazitäten keineswegs ausgeschöpft, sagte Söder.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montag beschlossen, kostenlose Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer wieder einzuschränken. Nun sollen kostenlose Tests für Rückkehrer aus Nicht-Risiko-Gebieten ganz gestrichen werden. Allerdings konnten sich die Gesundheitsminister nicht einigen, ob Tests für Reisende aus Risikogebieten kostenlos bleiben sollen.

Für Reisende aus Risikogebieten gilt unverändert eine 14-tägige Quarantänepflicht. Diese kann frühestens fünf Tage nach Einreise durch Vorlage eines negativen Tests beendet werden. Die Kursänderung hatte die Gesundheitsministerkonferenz nach nur wenigen Wochen Geltung mit knappen Ressourcen an Personal und Material für die Corona-Tests begründet. Als möglicher Starttermin der neuen Regelungen werden der 15. September oder der 1. Oktober anvisiert. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Änderung vorgeschlagen.

Umfragen zufolge hält die überwiegende Mehrheit der Deutschen die Testpflicht für Reiserückkehrer für richtig. Wie aus dem am Montag veröffentlichten "Corona-Monitor" des Bundesinstituts für Risikoforschung (BfR) hervorgeht, gaben 91 Prozent der Befragten an, die Pflicht sei angemessen. Die vorgeschriebenen Tests finden damit im Vergleich zu anderen Maßnahmen die höchste Zustimmung, knapp vor Abstandsregeln (89 Prozent) und Maskenpflicht sowie Veranstaltungsabsagen (je 87 Prozent). Bei einer Studie der Universität Erfurt stimmten jüngst 87,4 Prozent der Befragten der Regelung zu. Besonders häufig stimmten der Maßnahme unter anderem ältere Befragte, solche mit Vertrauen in die Bundesregierung und den Gesundheitssektor und solche mit gutem Wissensstand über die Krankheit und effektive Schutzmaßnahmen.

Wer darf wo wie feiern?

Darüber herrscht zwischen den Ministerpräsidenten der Länder Uneinigkeit. Vor dem Treffen der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Donnerstag hat Bayern seine Linie bei den Corona-Beschränkungen für private Feste und Feiern bekräftigt. Der neue Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) sagte der Augsburger Allgemeinen, falls es zu bundeseinheitlichen Grenzen für Teilnehmerzahlen kommen, müssten sich diese "an der bayerischen Linie orientieren".

Er glaube nicht, dass "der Freistaat seinen bewährten Weg verlässt", betonte Holetschek, der erst in der vergangenen Woche vom Bau- ins Gesundheitsministerium gewechselt war, um die in die Kritik geratene Ministerin Melanie Huml (CSU) zu unterstützen. Holetschek sagte, es könne auch bei unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern bleiben. Schließlich gebe es ein "unterschiedliches Infektionsgeschehen". Mit höheren Bußgeldern für Maskenverweigerer und mehr Kontrollen will Bayern die Dynamik der zweiten Corona-Welle im Freistaat ausbremsen, erklärte Ministerpräsident Markus Söder.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, die erlaubte Personenzahl bei privaten Feiern bundesweit zu vereinheitlichen. Einheitlichkeit mache die Beschränkungen verständlicher, dadurch werde die Einhaltung verbessert, und die Maßnahmen wirkten besser, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. "Wenn es infektiöse Situationen gibt, zum Beispiel bei privaten Feiern, dann ist das in allen Bundesländern ähnlich." Er neige zu einer Größenordnung von "50 und nicht viel darüber", sagte Tschentscher.

Bei Feiern in angemieteten Räumen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen in Hamburg aktuell maximal 50 Menschen zusammenkommen. In Nordrhein-Westfalen sind bei "geselligen Veranstaltungen wie Hochzeiten" drinnen maximal 150 Gäste erlaubt, in Bayern 100. In Berlin sind Innenveranstaltungen mit bis zu 500 Menschen erlaubt.

Ostdeutsche Ministerpräsidenten dagegen bremsen in der Debatte über eine bundesweite Angleichung der Auflagen für Veranstaltungen sowie einen einheitlichen Bußgeldkatalog bei Verstößen. "Bei uns ist da kein Handlungsbedarf. Die Dinge, die wir geregelt haben, reichen, wenn sie eingehalten werden", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Montag im MDR. Sachsens Landeschef Michael Kretschmer schloss sich dem an. Es habe überhaupt keinen Sinn, einheitlich gegen den Erreger vorzugehen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Er plädierte für ein zielgenaues, regional abgestuftes Vorgehen.