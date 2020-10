Laschet: Maskenpflicht in Fußgängerzonen in NRW

Die nordrheinwestfälische-Landesregierung erlässt wegen der Corona-Pandemie weitgehende Beschränkungen für das bevölkerungsreichste Bundesland. Wie Ministerpräsident Armin Laschet bei einem Presseauftritt am Donnerstag erklärte, wird für die Gastronomie in allen Kommunen mit hohen Corona-Neuinfektionszahlen eine verpflichtende Sperrstunde zwischen 23 Uhr und 6 Uhr eingeführt.

In der Zeit müssten alle gastronomischen Betriebe schließen. Alkohol dürfe dann auch an Tankstellen und Kiosken nicht mehr verkauft werden, erklärte Laschet. Die Sperrstunde sollte noch am Freitag um Mitternacht in Kraft treten. Düsseldorf und Köln hatten in dieser Woche bereits Sperrstunden zwischen 1.00 und 6.00 Uhr morgens eingeführt.

Die Sperrstunde gilt demnach in Kommunen mit 50 oder mehr Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb sieben Tagen. Damit setzt das Land eine Bund-Länder-Vereinbarung um, so Laschet. Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, bei 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen eine Sperrstunde um 23 Uhr für die Gastronomie zu verhängen.

Es sei "gut, dass bundesweit vergleichbare Standards existieren", sagte Laschet. Außerdem soll eine Maskenpflicht "in stark frequentierten Bereichen" gelten, etwa in Fußgängerzonen. "Dort, wo es eng wird, gilt künftig die Maskenpflicht", so Laschet, "aber nicht generell an der frischen Luft". Durchatmen sei gerade jetzt wichtig, sagte der Christdemokrat.

Laschet betonte, dass es bei privaten Zusammenkünften besonders oft zu Infektionen käme. Aus diesem Grund würde die Teilnehmerzahl von privaten Festen auf maximal zehn Personen begrenzt. Veranstaltungen - innen und außen - würden auf 100 Personen beschränkt, bei Sondergenehmigungen maximal 250 Personen.

In Hotspots mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche gibt es demnach weiter Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum auf maximal fünf Personen.

"Wir muten Vieles zu", sagte Laschet. Die Landesregierung bitte die Bevölkerung um Verständnis. Der Ministerpräsident zeichnete ein ernstes Bild der Lage. "Das Virus breitet sich schnell und stark aus", sagte er. Einzelne Gesundheitsämter "geraten an die Grenze ihrer Belastbarkeit". Man sei an den Punkt gelangt, an dem sich entscheide, "ob wir die Kontrolle über die Pandemie behalten". Der Blick auf manche Nachbarländer zeige, dass man in Deutschland nur einen "geringen zeitlichen Vorsprung" habe. Man wolle unbedingt verhindern, dass es "überfüllte Krankenhhäuser" und einen flächendeckenden Lockdown gebe.

Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit wurden am Freitag in NRW im Vergleich zum Vortag 2154 mehr Infizierte gemeldet. Aktuell seien damit 14 400 Menschen in NRW nachweislich infiziert. Auch Bielefeld und Bonn reihten sich inzwischen in die wachsende Kette der Städte und Kreise in NRW ein, die die 50er-Warnstufe überschritten haben.

Giffey: Kitas systemrelevant

Die Kindertagesbetreuung müsse als systemrelevant behandelt werden, sagt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey während der Bundespressekonferenz. Alle hätten noch gut in Erinnerung, wie hoch die Belastungen für Kinder und Familien bei den Schließungen im März und April gewesen seien.

Kitas seien keine Infektionsherde und Kinder keine Infektionstreiber: Das sei das Ergebnis einer Untersuchung, die Giffey gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorstellt. Der Studie zufolge wiesen seit Mitte März rund zehn Prozent der beteiligten Kitas mindestens einen Verdachtsfall für Corona auf. Allerdings habe es nur höchstens ein Prozent an Einrichtungen mit mindestens einem tatsächlichen Infektionsfall gegeben. An der Studie beteiligten sich etwa 12 000 Kitas.

Wenn es Ausbrüche in den Kitas gebe, dann seien in aller Regel die Erwachsenen diejenigen, die das Virus hinein und wieder hinausbringen würden, nicht die Kinder. "Es läuft sehr gut in den Kitas", fasst Spahn zusammen. Er ergänzt, einfacher Schnupfen solle nicht dazu führen, dass Kinder der Kita oder Schule fernbleiben. Erst wenn weitere Symptome wie Fieber, trockener Husten oder der Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns auftreten würden, sollten Kinder daheimbleiben.

Giffey betont, flächendeckende Schließungen wie im Frühjahr sollten "möglichst vermieden werden". Die Kita-Betreuung sei "systemrelevant, nicht nur für die betroffenen Kinder und deren Eltern, sondern auch für die Wirtschaft. Die Kitas hätten sich auch gut an Corona-Regelungen angepasst. Der Regelbetrieb solle so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Alle Kinder, die einen Anspruch auf einen Platz haben, sollten auch kommen dürfen.

Hessen plant die Abschaffung des Beherbergungsverbots

Hessen plant die Abschaffung des Beherbergungsverbots. Das kündigte die Staatskanzlei in einer Mitteilung vom Freitag an. Die geplante Abschaffung stehe auf der Tagesordnung für eine Sitzung des Corona-Kabinetts am kommenden Montag.

Bund und Länder hatten am Mittwoch kein einheitliches Vorgehen beim Beherbergungsverbot finden können und eine endgültige Entscheidung auf Anfang November vertagt. Daraufhin hatten bereits einige Länder das Ende der Verbotsregelung angekündigt oder gar direkt umgesetzt, andere wie Nordrhein-Westfalen hatten die Vorschrift nie angewendet. In Baden-Württemberg hatte am Donnerstag ein Gericht das Beherbergungsverbot gekippt. In Mecklenburg-Vorpommern müssen dagegen Einreisende aus Corona-Hotspots mit hohen Neuinfektionszahlen zur Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen oder sich ansonsten in Quarantäne begeben.

Nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werden die Beherbergungsverbote auf Dauer keinen Bestand haben. "Ich habe den Eindruck, wir kommen zu einer Einheitlichkeit, die bedeutet, so gut wie kein Beherbergungsverbot", sagt der CDU-Politiker in Berlin.

Maskenpflicht ab Montag in Baden-Württemberg auch im Unterricht

Angesichts stark steigender Infektionszahlen in Baden-Württemberg wird die Maskenpflicht dort an weiterführenden Schulen ab kommender Woche auch auf den Unterricht ausgeweitet. Bislang gilt die Maskenpflicht ab Klasse fünf und an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg lediglich auf sogenannten Begegnungsflächen wie Schulfluren, Aula und Toiletten.

"Die Erweiterung der Maskenpflicht ab Klasse 5 auf den Unterricht gilt ab einer landesweiten 7-Tages-Inzidenz von über 35", teilte eine Sprecherin des Kultusministeriums am Freitag mit. "Wir werden heute die Schulen darüber informieren, dass dies dann ab kommenden Montag zu beachten ist." Die Maskenpflicht im Unterricht sei in dem im September eingeführten dreistufigen Alarm-System der Landesregierung im Kampf gegen eine zweite Welle für die kritische Phase vorgesehen worden.

Am Donnerstag lag die Inzidenz im Südwesten bei 38 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche. In Stuttgart war dieser Wert mit 82,9 am höchsten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Freitag an, dass die Bürger damit rechnen müssten, dass spätestens am Montag die dritte Pandemiestufe ausgerufen werde.

Gericht kippt Berliner Sperrstunde - Spahn bedauert Entscheidung

Das Berliner Verwaltungsgericht hat die vom Senat beschlossene Sperrstunde in der Hauptstadt gekippt. Das sagte ein Gerichtssprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Gastronomen hatten Eilanträge gegen die Verordnung eingereicht.

Insgesamt hatten sich nach Angaben von Rechtsanwalt Niko Härting etwa ein Dutzend Berliner Bars und Clubs gegen die Sperrstunde gewandt. Sie kritisierten die Maßnahme als unverhältnismäßig. Aus ihrer Sicht gibt es keine überzeugende Begründung für die Schließung der Gaststätten um 23 Uhr. Mit einer Sperrstunde für die Gastronomie werde erreicht, dass sich junge Menschen dann an anderen Orten träfen, für die keine Hygienekonzepte gelten, so die Argumentation.

Der Senat hatte am Dienstag vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Infektionszahlen beschlossen, dass Restaurants, Bars, Kneipen und die meisten Geschäfte künftig zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen sein müssen. Die neue Regelung war vom vergangenem Wochenende an in Kraft getreten. Gesundheitsminister Spahn sagte während der Bundespressekonferenz, er halte eine Sperrstunde für richtig und bedauere die Entscheidung des Gerichts. Es gehe um eine Priorisierung. Kita, Schule und Arbeitsplätze seien prioritär zu behandeln. Geselligkeit und Feiern, womöglich mit Alkoholausschank, dagegen nicht so sehr.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bedauert die Gerichtsentscheidung. Die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts erinnere die Politik daran, dass alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gut begründet werden müssten, sagte der CDU-Politiker in Berlin.

Neuer Höchststand bei Corona-Infektionen

Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag 7334 Neuinfektionen - und damit erneut so viele an einem Tag wie noch nie seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Damit setzt sich der Trend vom Vortag fort, als es mit 6638 neu gemeldeten Infizierten ebenfalls einen Höchststand gab. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle steigt auf 348 557. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich demnach auf 9734.

Nie zuvor waren die Zahlen in Deutschland offiziell so hoch wie aktuell; allerdings sind die Werte nur eingeschränkt miteinander vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Auch bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten zeichnet sich ein deutlicher Anstieg ab. Laut RKI-Lagebericht wurden am Donnerstag 655 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 329 davon wurden beatmet. Eine Woche zuvor (8. Oktober) hatte der Wert noch bei 487 (239 beatmet) gelegen, in der Woche davor (1. Oktober) bei 362 (193 beatmet). Etwa 8700 Intensivbetten sind in Deutschland derzeit jedoch noch frei.

RKI-Präsident Wieler: Lockdown ist vermeidbar

Ein erneuter Lockdown ist nach Einschätzung des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, vermeidbar, "wenn jeder Verantwortung übernimmt". "Wir wissen definitiv mehr über das Virus und besitzen bessere Mittel dagegen, Krankenhäuser und die Ärzte sind besser vorbereitet, Pflegeheime sensibler", sagte Wieler am Freitag in einem Interview der Nachrichtenagentur KNA in Berlin.

Mit Blick auf Impfungen warnte Wieler vor übertriebenem Optimismus. Die Wahrscheinlichkeit, einen Impfstoff zu finden, sei zwar deutlich höher als etwa bei Aids. Es gehe eher um die Frage, was eine Impfung bewirken könne: "Reduziert sie die Viruslast oder verhindert sie Erkrankung?" Hinzu komme die Frage der möglichen Nebenwirkungen. Das solle man "bei allem berechtigten Optimismus im Kopf behalten", so der RKI-Chef. Selbst wenn es eine Impfung gebe, werde man noch länger auf die AHA+L-Regeln - Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmasken tragen und Lüften - achten müssen. "Wir wissen noch nicht, wie gut ein Impfstoff wirken könnte. Und bis die gesamte Bevölkerung geimpft ist, kann es dauern", so Wieler.

Der derzeit rasante Anstieg sei nicht auf eine höhere Aggressivität des Virus zurückzuführen, so der RKI-Chef. Der Erreger Sars-CoV-2 werde in seiner Entwicklung weltweit mit aktuellen Daten überwacht. "Es gibt Hinweise für eine leichtere Übertragung, aber sonst werden - Stand heute - keine Änderungen der Biologie des Virus beobachtet."

Wieler betonte, dass Tests "kein Freibrief" seien. "Die Menschen können trotzdem infiziert sein, ohne, dass es bereits nachweisbar ist oder sie können sich schon kurz nach dem Test anstecken." Deshalb müssten auch direkt nach einem Test "unbedingt weiterhin die AHA+L-Regeln" beachtet werden.

Bericht: Sonderrechte für Spahn sollen verlängert werden

Die große Koalition will nach einem Medienbericht im Eilverfahren die Sonderrechte für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Corona-Bekämpfung über den 31. März 2021 hinaus verlängern. Eine entsprechende Vorlage werde derzeit zwischen den Ministerien abgestimmt, berichtete die Rheinische Post am Freitag.

Der Gesetzentwurf räume dem CDU-Politiker weitgehende Befugnisse ein. So dürfe Spahn eigenmächtig Verordnungen erlassen, soweit dies "zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare Krankheiten erforderlich ist". Spahn könne demnach nach eigenem Ermessen den internationalen und nationalen Reiseverkehr kontrollieren, berichtete das Blatt. Für Flug- und Seehäfen könne er Vorschriften erlassen, wenn die Infektionslage es erfordere.