Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden hat erneut die 2000er-Marke überschritten: Am Donnerstagmorgen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 2143 neue Fälle, in denen Menschen positiv auf Covid-19 getestet wurden. Damit liegt die Gesamtzahl nun bei 278 070. 19 weitere Erkrankte starben. Die vom RKI errechnete Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 9428.

Trotz der steigenden Werte hält SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach einen Lockdown wie zu Beginn der Pandemie für unwahrscheinlich. "Die Wahrscheinlichkeit, noch einmal so einen Lockdown wie vor ein paar Monaten zu erleben, halte ich für gleich null", sagte er dem Nachrichtenportal watson.de. Die Bevölkerung werde größtenteils freiwillig tun, was notwendig sei, um einen weiteren Lockdown zu vermeiden. "Da bin ich absolut sicher."

Die breite Bevölkerung sei zu sehr alarmiert und sensibilisiert für das Thema, sagte Lauterbach. "Sie hat begriffen, wie gefährlich Covid-19 sein kann, welche Langzeitschäden nach der Krankheit drohen, und dementsprechend werden die Menschen bereit sein, zeitnah Maßnahmen zu ergreifen, um das Schlimmste zu verhindern."

Ärztevertreter halten Corona-Warn-App für wenig wirksam

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Deutschland schätzen Ärztevertreter die Wirksamkeit der Warn-App als äußerst gering ein. "Da die Daten der App nicht automatisch an die Gesundheitsämter weitergeleitet werden, ist dieses Instrument in seiner derzeitigen Form für uns keine große Unterstützung bei der schnellen Bekämpfung und Eindämmung von Corona-Ausbrüchen", sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die App spiele "in der alltäglichen Arbeit der deutschen Gesundheitsämter so gut wie keine Rolle."

Es komme "äußerst selten vor, dass sich ein App-Nutzer wegen eines entsprechenden Warnhinweises bei uns meldet", sagte Teichert. Die Politik habe entschieden, "den Datenschutz über den Pandemieschutz zu stellen". Dies müsse man so akzeptieren.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte die App am Mittwoch 100 Tage nach ihrem Start als "große Erfolgsgeschichte" bezeichnet. Mit etwa 18 Millionen Downloads sei sie öfter heruntergeladen worden als alle anderen Corona-Apps in Europa. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn haben fast 5000 Nutzer eigene Kontakte damit gewarnt.

Aus Teicherts Sicht wäre es hilfreich, wenn die App eine Funktion hätte, mit der die Nutzer eine direkte Weitergabe von Warnhinweisen an das Gesundheitsamt zumindest freiwillig zulassen könnten. Damit würden die zuständigen Behörden "wesentlich schneller über Infektionsfälle informiert und könnten zügig Maßnahmen ergreifen, um einen Corona-Ausbruch einzudämmen. Dies ist ein entscheidender Punkt", sagte Teichert. Derzeit bleibe es dagegen den App-Nutzern überlassen, ob sie sich nach einem registrierten Kontakt mit einem Infizierten bei den Gesundheitsämtern meldeten. "Ob sie es tatsächlich tun, lässt sich nicht überprüfen", sagte Teichert.

Bundesregierung erklärt Regionen in elf EU-Ländern zu Risikogebieten

Die Bundesregierung hat Regionen in elf Ländern der Europäischen Union wegen steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Darunter sind auch Gebiete in den Nachbarländern Dänemark, Tschechien, Frankreich, Österreich und den Niederlanden. Das geht aus der am Mittwochabend aktualisierten Liste des Robert-Koch-Instituts hervor. Insgesamt sind damit nun schon 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten wieder ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete ausgewiesen.

Neu hinzugekommen sind am Mittwoch Regionen in Dänemark, Portugal, Irland und Slowenien. Zudem wurden weitere Regionen in Frankreich, Tschechien, den Niederlanden, Kroatien, Rumänien, Österreich und Ungarn als Risikogebiete ausgewiesen. Das Auswärtige Amt sprach am Mittwochabend für alle diese Gebiete auch eine Reisewarnung aus.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das Auswärtige Amt Reisewarnungen für die portugiesische Hauptstadt Lissabon sowie die französischen Regionen Centre-Val-de-Loire, Normandie und Bretagne ausgesprochen hat. Außerdem werde vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die irische Hauptstadt Dublin und nach Tschechien mit Ausnahme der Aussiger Region und der Mährisch-Schlesischen Region gewarnt.

Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen. Die Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenfrei zu stornieren.

Minister Maas und Altmaier vorsorglich in Quarantäne

Nach Außenminister Heiko Maas hat sich am Mittwoch auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Corona-Quarantäne begeben. "Heute Nachmittag erfuhr ich, dass ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf Corona getestet wurde", teilte der CDU-Politiker auf Twitter mit. "Ich habe mich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Ich wurde am Freitag negativ getestet, es geht mir sehr gut", schrieb er weiter.

Am Sonntag und Montag war Altmaier Gastgeber beim EU-Handelsministertreffen in Berlin und hatte dabei die strengen Corona-Auflagen für das Treffen hervorgehoben. Der CDU-Minister hatte sich am Freitag vorsorglich auch testen lassen, um sicher zu gehen, dass er als Gastgeber die Gäste aus den 27 EU-Staaten und Brüssel nicht anstecken würde. Von den Gästen wiederum mussten sich nur diejenigen vor der Anreise testen lassen, die aus einem Risikogebiet nach Berlin kamen.

Zuvor hatte am Mittwoch das Auswärtige Amt mitgeteilte, dass Außenminister Maas in Quarantäne gegangen sei, weil einer seiner Personenschützer mit dem Virus infiziert sei. Deshalb muss Maas auch seine geplante Reise nach Jordanien absagen. Ein erster Corona-Test bei dem SPD-Politiker am Mittwoch sei negativ ausgefallen, teilte eine Sprecherin mit. Das Auswärtige Amt prüfe nun in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, ob und inwieweit weitere Personen betroffen sein könnten und welche Maßnahmen dann zu treffen seien. Die Länge der Quarantäne von Maas blieb vorerst unklar.

Bundesweiter Rekord bei Neuinfektionen in Hamm

In der Stadt Hamm mit den bundesweit höchsten Corona-Neuinfektionszahlen klettert der Wert weiter. Am Mittwoch wurden 94,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen verzeichnet, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Am Dienstag hatte die 182 000-Einwohner-Stadt bei der zentralen sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz noch 87,1 genannt. Laut Robert Koch-Institut lag Hamm am Mittwoch deutschlandweit mit einem gestiegenen Wert von 80,4 bereits an der Spitze des Infektionsgeschehens. Die Differenz kommt durch unterschiedliche Meldewege und -zeiten zustande.

Seit Mittwoch dürfen sich in Hamm jetzt zum Schutz gegen die Pandemie im öffentlichen Raum nur noch fünf Personen oder Personen aus zwei Haushalten gemeinsam aufhalten. Die Schülerschaft und sowie das Lehrpersonal in weiterführenden Schulen müssen auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht gesichert ist. Die am Dienstag beschlossenen Auflagen gelten zunächst für zwei Wochen.

Der Stadtsprecher sagte: "Wir gehen davon aus, dass die Menschen die Maßnahmen mittragen." Man stecke in einer "Extremsituation". Weitere Schritte wolle man aber zunächst nicht ergreifen - sofern es nicht zu einem "erneuten großen Peak kommt". Die Stadt hoffe, bis Mitte nächster Woche über den Berg zu sein.

Als Auslöser der dortigen Corona-Welle gilt eine Großhochzeit und damit verbundene Feste, die Anfang September in Hamm und Dortmund und eine Woche später in Werl stattgefunden hatten. Dort waren insgesamt mindestens 309 Teilnehmer aus Hamm anwesend, die alle in Quarantäne müssen und getestet werden. "Wir sind dabei herauszufinden, wer die Verantwortlichen sind und prüfen, wie wir sie zur Rechenschaft ziehen können", erläuterte der Sprecher. Das gelte vor allem für Brautpaar und Betreiber der Lokalität in Hamm. Bußgelder oder auch Schadenersatz seien denkbar.

Bundesregierung zieht positive Bilanz zur Corona-Warn-App

Seit 100 Tagen steht nun die deutsche Corona-Warn-App als Download zur Verfügung. Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtsminister Helge Braun zogen aus diesem Grund bei einer gemeinsam Pressekonferenz Bilanz. Schon zuvor war bekannt geworden, dass sich die Bilanz der App sehen lassen kann - zumindest, was die Downloadzahlen angeht.

In keinem anderen westlichen Land wurde eine vergleichbare Anwendung so häufig heruntergeladen wie die Anwendung des Robert-Koch-Instituts. 18,2 Millionen Downloads sind es inzwischen. Da manche Anwender die App auch wieder deinstalliert oder die Bluetooth-Signale abgestellt haben, fällt die Zahl der aktiven Benutzer niedriger aus. Experten schätzen, dass 15 Millionen Menschen in Deutschland die Anwendung aktiv nutzen. Das entspricht auch der Größenordnung der täglichen Zugriffe auf den Telekom-Server, wo sich die App alle 24 Stunden die Liste aller Tagesschlüssel der Smartphones herunterlädt, die in Verbindung mit positiven Testergebnissen stehen. 50 Millionen Smartphones in Deutschland stehen theoretisch für den Download zur Verfügung.

Spahn sagte, die App sei "fester Bestandteil des Pandemiealltags" und kein Allheilmittel, aber ein Werkzeug von vielen im Kampf gegen das Virus. Etwa 5000 Nutzer hätten bislang andere Menschen mithilfe der App über eine mögliche Ansteckung informiert. Das klinge erst einmal wenig, sagte Spahn. Es seien so aber Tausende gewarnt worden, dass sie infiziert sein können. Spahn sagte jedoch auch, dass nochmal so viele Menschen die Möglichkeit einer Warnung anderer nach einem positiven Ergebnis nicht genutzt hätten, nannte die App dennoch eine "große Erfolgsgeschichte".

Kanzleramtsminister Helge Braun sagte, wegen des hohen Datenschutzes in der App habe man wenig konkrete Zahlen darüber, wie gut die App funktioniere. Der hohe Datenschutz sei jedoch keine Schwäche, sondern eine ausdrückliche Stärke der App. Braun appellierte auch mit Blick auf die zu erwartenden steigenden Fallzahlen im Herbst und Winter an die Bevölkerung, die App weiter zu nutzen.

400.000 Menschen haben die App in anderen Ländern heruntergeladen, um sie in Deutschland zu nutzen. Im Herbst soll es dazu möglich sein, dass die deutsche Warnapp auch mit anderen europäischen Warn-Apps zusammenarbeitet. Konkret könnte dann ein deutscher Nutzer von einem Nutzer mit einer App aus einem anderen europäischen Land gewarnt werden, wenn dieser Kontaktpersonen über eine mögliche Infektion informieren möchte.

Es melden sich jedoch auch immer wieder Kritiker zu Wort, die die Wirksamkeit der App in Frage stellen. Diese Zweifel werden auch durch technische Unzulänglichkeiten genährt. Die Entwickler der Anwendung, SAP und Deutsche Telekom, ziehen jedenfalls eine positive Bilanz nach 100 Tagen, die Download-Zahlen seien ein "Vertrauensbeweis der Bevölkerung". Die App erfasst mit Hilfe von Bluetooth-Signalen, welche Smartphones einander nahegekommen sind. Bluetooth wurde allerdings nie für diese Aufgabe entwickelt. Daher müssen die Macher der App mit Werten kalkulieren, die oft nicht genau sind.

Die Kontakt-Ermittlung via Bluetooth ist aber nicht die einzige Funktion der App. Die Anwendung berechnet auch das Risiko, das sich aus der Gesamtzeit aller Risikobegegnungen der vergangenen 14 Tage ergibt. Im Laufe der ersten 100 Tage hat diese Risikobewertung nicht immer zuverlässig funktioniert. So kam heraus, dass die App auf dem iPhone zeitweise Aussetzer hatte. Dadurch wurden manche Nutzer nicht oder zu spät gewarnt. Nach mehreren Anläufen wurde dieser Fehler in Zusammenarbeit mit Apple behoben.

Leopoldina rät zu bundeseinheitlichen Regeln für den Herbst

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert eine Woche vor Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder einheitliche Regeln für ganz Deutschland für den Corona-Herbst. "Um der Gefahr einer auch in Deutschland wieder schwerer zu kontrollierenden Entwicklung der Pandemie rechtzeitig zu begegnen, ist es dringend notwendig, dass sich die Verantwortlichen in Bund und Ländern rasch auf bundesweit verbindliche, wirksame und einheitliche Regeln für das Inkrafttreten von Vorsorgemaßnahmen einigen und diese konsequenter als bisher um- und durchsetzen", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme der Akademie.

Die Wissenschaftler haben seit Beginn der Pandemie mehrfach Stellungsnahmen abgegeben, in denen sie Politikempfehlungen für den Umgang mit der Corona-Pandemie formuliert haben. Die Empfehlungen sind in die Beratungen zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten eingeflossen. Diese wollen am kommenden Dienstag erneut über das weitere Vorgehen beraten. Dazu kommt die Kanzlerin mit den 16 Länderchefs in einer Videokonferenz zusammen. Hintergrund sind die steigenden Infektionszahlen in Europa und Deutschland und die Befürchtung, die Lage könnte sich im Herbst und Winter wieder verschärfen. "Mit Blick auf eine mögliche angespannte Situation im Herbst und Winter sollten bundesweit einheitliche Regeln und Eskalationsstufen für Schutzmaßnahmen definiert werden, die je nach regionalem Infektionsgeschehen greifen", empfehlen die Leopoldina-Experten.