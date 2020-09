Der Virologe Alexander Kekule fordert eine europäische Strategie gegen die Corona-Pandemie. "In Europa ist das Virus außer Kontrolle, das ist ganz offensichtlich. Ich glaube, dass weder Frankreich noch Spanien das kurzfristig wieder eingefangen bekommen", sagte Kekule im Podcast von "MDR Aktuell".

Er hätte sich "eine stärkere europäische Führung und auch Steuerung des ganzen Covid-19-Problems von Anfang an" gewünscht. "Es ist wirklich sehr, sehr schade, dass von der Europäischen Kommission aus Brüssel da praktisch nichts gekommen ist", kritisierte Kekule. Das gelte etwa für die Produktion von sogenannten Antigen-Schnelltests, die schnell und unkompliziert Ergebnisse liefern.

Rückgeholte Reisende schulden dem Staat mehr als 44 Millionen Euro

Gut 240 000 Urlauber holte die Bundesregierung im März und April in eigens gecharterten Flugzeugen zurück, als sich das Coronavirus mehr und mehr ausbreitete. Etwa 94 Millionen Euro wurden dafür ausgegeben. Ein Teil dieser Kosten fordert der Staat nun von den Urlaubern zurück, doch die eingetroffenen Zahlungen sind bisher überschaubar, berichtet die Bild-Zeitung. Demnach sind bislang 2,7 Millionen Euro zurückgezahlt worden.

Bei einem "sehr großen Teil der Bescheide" sei die eingeräumte Frist allerdings noch nicht verstrichen, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf das Auswärtige Amt. Die eine Hälfte der Kosten soll die EU übernehmen, die andere die Reisenden selbst. Für die Rückholung sollen Urlauber von den Kanarischen Inseln beispielsweise 200 Euro zahlen, 500 für Flüge aus der Karibik und 1000 Euro für Australien und Neuseeland.

Corona-Impfstoff für breite Masse wohl erst Mitte nächsten Jahres

Die Bundesregierung geht davon aus, dass ein Impfstoff gegen Corona in Deutschland für Teile der Bevölkerung in den ersten Monaten des nächsten Jahres zur Verfügung steht, für die breite Masse aber voraussichtlich erst Mitte des Jahres. Entsprechend äußerten sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin.

"Wir wollen einen sicheren und wirksamen Impfstoff und nicht per se die Ersten sein", sagte Spahn. Gerade beim Impfen komme es sehr auf Vertrauen an. Ein Impfstoff könne nur zur Anwendung kommen, wenn der Nutzen höher sei als die Risiken, sagte Karliczek. "Von dieser Linie werden wir in Deutschland und Europa nicht abweichen."

Spahn betonte erneut, dass es in Deutschland keine Impfpflicht geben werde. Um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, müssten sich in Deutschland seinen Angaben zufolge demnach 55 bis 65 Prozent der Bürger impfen lassen. "Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das Ziel einer ausreichend hohen Impfquote freiwillig erreichen."

Der Weltgesundheitsorganisation zufolge wird weltweit derzeit in etwa 170 Projekten nach einer wirksamen Substanz gesucht. Bei 26 Projekten laufen demnach bereits Testimpfungen, um die gesundheitliche Verträglichkeit und Wirksamkeit zu untersuchen.

NRW, Hamburg und Schleswig-Holstein fehlen insgesamt 26 Milliarden Euro an Steuereinnahmen

Die Corona-Krise wird in den Landeshaushalt mehrerer Bundesländer ein tiefes Loch reißen. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen muss in Folge der Pandemie bis einschließlich 2023 mit insgesamt etwa 20,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen. Das teilte das Finanzministerium in Düsseldorf am Dienstag zur regionalisierten Steuerschätzung mit.

Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr voraussichtlich eine Milliarde Euro weniger an Steuern einnehmen als vor der Corona-Krise geplant. Das geht aus der Sonder-Steuerschätzung hervor, deren Ergebnisse Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag vorstellte. Demnach werden in den Folgejahren gegenüber den bisherigen Planungen jährlich mehr als eine halbe Milliarde Euro fehlen.

Auch Hamburg muss wegen der Corona-Krise mit weiteren massiven Steuerausfällen rechnen. Die neuesten Berechnungen fallen insgesamt noch einmal schlechter aus als im Mai. Die geschätzten Steuerausfälle für die Jahre 2020 bis 2024 belaufen sich auf insgesamt 4,9 Milliarden Euro, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag in Hamburg sagte.

Vergangene Woche hatte bereits der Arbeitskreis Steuerschätzung die bundesweite Prognose vorgestellt. Demnach sind Bund, Länder und Kommunen in erheblichem Ausmaß betroffen: Insgesamt müssen sie allein 2021 mit 19,6 Milliarden Euro weniger Steuern auskommen als noch im Mai erwartet.

Fan-Rückkehr in Stadien: Söder will rasche bundeseinheitliche Lösung

Bund und Länder streben nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schneller als geplant eine einheitliche Lösung für die Fanrückkehr in Stadien an. Man wolle in dieser Woche versuchen, einen Kompromiss zu finden für einen Probebetrieb mit Zuschauern, sagte Söder am Montag nach einer Kabinettssitzung in München.

Dies könne auch sehr schnell erfolgen, möglicherweise auch schon zum Start der Bundesliga an diesem Wochenende, sagte Söder. Man wolle in dieser Woche eine Entscheidung treffen, ob, wann und in welcher Form das stattfinden könnte.

Söder verwies auf Verhandlungen auf der Ebene der Chefs der Staatskanzleien. Ziel sei es, einen einheitlichen Vorschlag zu bekommen für alle Profiligen auch in anderen Sportarten. Man wolle eine "einheitlich Philosophie" entwickeln, die dann für alle gelte.

Wenn Corona-Infektionszahlen regional gering seien, sei mehr möglich, ansonsten weniger, sagte Söder. Man diskutiere auch über eine Zuschauer-Obergrenze. Zu Größenordnung sagte er auf Nachfrage: "Ich glaube nicht, dass es die Hälfte der Zuschauer sein wird."

Regierungssprecher Steffen Seibert verwies am Montag auf einen Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder von Ende August. Dabei war die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zum Thema vereinbart worden, die bis Ende Oktober Vorschläge vorlegen soll. "Der Auftrag der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin an die Arbeitsgruppe, der gilt weiterhin", sagte Seibert.

Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte, die Entscheidungen über die Zulassungen von Großveranstaltungen würden vor Ort getroffen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe aber deutlich gemacht, dass er sich eine bundeseinheitliche Lösung gewünscht hätte.

Test-Erstattung für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten endet

Wer aus einem Nicht-Risikogebiet aus dem Urlaub zurückkommt, muss seinen Corona-Test von Dienstag an selbst bezahlen. Die Kostenübernahme für die verpflichtenden Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten bleibt aber bestehen, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Montag in Berlin mit.

"Die Pandemie zwingt uns, unsere Strategie ständig der dynamischen Lage anzupassen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Für die Urlaubszeit sei es wichtig gewesen, möglichst alle Reisende auf das Corona-Virus zu testen. "Mit Blick auf Herbst und Winter konzentrieren wir die Tests jetzt wieder stärker aufs Inland", sagte Spahn.

Die Test- sowie Quarantänepflicht für Reisende aus Risikogebieten bleibt bestehen. Die Regeln werden derzeit überarbeitet und sollen ab Oktober gelten. Das Ende der Kostenerstattung für Urlauber aus Nicht-Risikogebieten hatten die Regierungschefs von Bund und Ländern kürzlich beschlossen. Damit entfällt für diese Gruppe auch der Anspruch auf einen Test nach einem Urlaub im Ausland.

Virologe plädiert für Strategiewechsel im Umgang mit dem Virus

Der Virologe Hendrik Streeck setzt sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie für eine neue Einordnung der viel beachteten Infektionszahlen ein. "Wir dürfen uns bei der Bewertung der Situation nicht allein auf die reinen Infektionszahlen beschränken", sagte der Mediziner der Universität Bonn der Welt am Sonntag. Zwar steige die Zahl der positiv getesteten Menschen in Deutschland und Europa signifikant an, gleichzeitig gebe es aber kaum eine Zunahme der Todeszahlen, so Streeck.

Grundsätzlich sollten Ansteckungen zwar bestmöglich unterbunden werden. Gleichzeitig gelte aber: "Gesellschaftlich betrachtet sind Infektionen mit keinen Symptomen nicht zwangsweise schlimm." Je mehr Menschen sich ansteckten und keine Symptome entwickelten, umso mehr seien - zumindest für einen kurzen Zeitraum - immun. Niemand - kein Politiker, kein Virologe, kein Epidemiologe - kenne den einen, richtigen Weg im Umgang mit der Pandemie. "Wir können nur ausprobieren, und wir müssen auch Fehler machen dürfen."

927 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Montagmorgen 927 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am Vortag lag dieser Wert mit 948 ähnlich hoch. Diese Zahlen sind mit Blick auf das wirkliche Infektionsgeschehen allerdings wenig aussagekräftig - an Sonntagen und Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 260 355 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 14.9., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9350. Seit dem Vortag wurde ein Todesfall mehr gemeldet. Bis Montagmorgen hatten etwa 233 300 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Sonntag bei 1,18 (Vortag: 1,15). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 1,08 (Vortag: 1,16). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Kanzlerin betont die Möglichkeit zu demokratischen Debatten

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die staatlichen Corona-Beschränkungen erneut verteidigt, aber ausdrücklich die Möglichkeit zu demokratischen Debatten darüber betont. "Bei uns steht jedem frei, diese Entscheidungen der Regierung offen zu kritisieren", sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft vom Samstag. Jeder könne seine Haltung bei friedlichen Demonstrationen zum Ausdruck bringen.

"Ein Staat, der Meinungsfreiheit, öffentliche Debatte und Teilhabe nicht unterdrückt, sondern garantiert - darum beneiden uns viele Menschen auf der Welt", sagte Merkel im Vorfeld des "Internationalen Tags der Demokratie" der Vereinten Nationen am kommenden Dienstag.

Beschränkungen bei Kontakten, Besuchsmöglichkeiten und im kulturellen Leben in der Corona-Krise seien "wirklich demokratische Zumutungen". Diese Maßnahmen, über die frei berichtet und breit öffentlich debattiert werde, hätten aber gewirkt. "Sie haben uns geholfen, eine unkontrollierte Ausbreitung der Pandemie zu verhindern."

Die Kanzlerin betonte mit Blick auf andere Staaten, dass Demokratie, Rechtsstaat und Freiheit leider keine Selbstverständlichkeit seien. "Wir sehen in der Welt, wie auch autoritäre Systeme wirtschaftlich erfolgreich sein können und uns auf vielen Gebieten herausfordern - dies aber auf Kosten elementarer Grundrechte."