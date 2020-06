Seit Mitte März waren die Infektionszahlen in Deutschland schrittweise zurückgegangen. In den vergangenen aber sind sie wieder gestiegen. Seit Sonntag liegt der geschätzte Wert für den Reproduktionsfaktor zwischen 2 und 3. Ziel ist ein Wert von unter 1,0, weil dann die Zahl der Infizierten rechnerisch sinkt.

Nach Ansicht des RKI sind die lokalen Ausbrüche für die gestiegene Ansteckungsrate verantwortlich. Denn aus vielen Kreisen seien zuletzt nur sehr wenige Fälle übermittelt worden - aus 137 Kreisen wurden sogar gar keine neuen Fälle übermittelt. In Gütersloh, Göttingen und Berlin-Neukölln hingegen wurden nach den neuen Ausbruchsfällen Reihentestungen vorgenommen und viele weitere Infektionen gemeldet, wie Ute Rexroth, Leiterin des RKI-Fachgebiets Surveillance, ausführt. Vor allem Armut und prekäre Wohnverhältnisse würden die Übertragung hier stark beschleunigen. Bei bundesweit ansonsten niedrigen Fallzahlen führe das zu hohen Schwankungen des R-Faktors.

Zu Ausbrüchen in Schlachtbetrieben sagt Wieler, dass es Hinweise gibt, dass neben der beengten Wohnsituation der Arbeiter auch die Kühltemperatur und die Bildung von Aerosolen im Betrieb eine Rolle spielen können. Bislang sei das aber wissenschaftlich noch nicht abschlißend geklärt.

Über Maßnahmen zur Virus-Eindämmung müsse vor Ort entschieden werden, so Wieler. Ute Rexroth betont, die lokalen Behörden seien sehr wachsam, Fälle würden relativ früh erkannt. Welche Maßnahmen genau getroffen würden, müsse unter Abwägung der Gesamtsituation entschieden werden.

Dem RKI zufolge wurden am Montag 503 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Krise 190 862 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. Etwa 175 700 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

8895 mit dem Virus infizierte Menschen starben bislang in Deutschland. Das sind 400 mehr als noch einen Tag zuvor. Die Zahl der übermittelten Todesfälle sei in den vergangenen Wochen allerdings stark gesunken, so Wieler. Auch die Behandlungskapazitäten seien gut. Die bislang ergriffenen Maßnahmen in Deutschland hätten folglich gut gegriffen, lobt Wieler. "Die Achtsamkeit werden wir noch monatelang beibehalten müssen, davon gehe ich aus", sagt Wieler auf Nachfrage.

Ministerpräsident Laschet über den Ausbruch auf dem Tönnies-Schlachthof

In einer Fleischfabrik des Marktführers Tönnies im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück sind mehr als 1300 Arbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Produktion wurde für 14 Tage gestoppt. Der Fall hatte die Debatte um die Bedingungen in der Schlachtindustrie angeheizt.

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies sahen die Behörden zuletzt noch keinen Grund für einen Lockdown im Kreis Gütersloh. Es gebe zwar "ein enormes Pandemie-Risiko", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag. Das Infektionsgeschehen sei aber klar bei der Firma Tönnies lokalisierbar, und es gebe keinen "signifikanten Übersprung" hinein in die Bevölkerung. Ein flächendeckender Lockdown sei aber nicht auszuschließen. Am Dienstagmorgen will Laschet erneut eine Pressekonferenz geben.

Bereits am Sonntag warnte der Ministerpräsident die Arbeiter aus anderen Ländern vor einer überstürzten Abreise in ihre Heimat. Im Fall einer Infizierung bekämen die Arbeiter die "bestmögliche medizinische Behandlung" in Deutschland, sagte er. Das liege auch im eigenen Interesse der Arbeiter. Es würden nun in unbegrenzter Größenordnung so viele Dolmetscher wie möglich in die Unterkünfte der Beschäftigten geschickt. Das Problem sei, dass diese auf 1300 Liegenschaften verteilt seien. Drei Hundertschaften der Polizei unterstützten die Ordnungsämter dabei, die Quarantäne durchzusetzen. Nach Angaben des Kreises ist "eine Reihe von Mitarbeitern ganz offensichtlich in die Heimat zurückgekehrt, unter anderem Personen, die negativ getestet worden sind und die die sich abzeichnende Quarantäne hier vermeiden wollten".

Am Standort Rheda-Wiedenbrück, dem größten Schlachtereibetrieb Deutschlands, arbeiten nach Unternehmensangaben rund 6500 Menschen. Rund die Hälfte aller Beschäftigten in der gesamten Tönnies-Unternehmensgruppe arbeiten nach Angaben eines Sprechers über Subunternehmen für Tönnies. Insgesamt seien Menschen aus 87 Nationen für Tönnies tätig. Die mit Abstand größten Gruppen kommen aus Rumänien und Polen. Rund ein Drittel der Beschäftigten mit ausländischer Nationalität lebt den Angaben zufolge mit ihren Familien in Deutschland.

Minister Heil: Tönnies muss für Schäden haften

Der westfälische Fleischkonzern Tönnies sollte nach Auffassung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil für die Schäden durch den dortigen Corona-Ausbruch haften. "Es muss eine zivilrechtliche Haftung des Unternehmens geben", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im Bild-Talk "Die richtigen Fragen". Sein Vertrauen in die Firma Tönnies sei auch "gleich null", sagte er. Er kritisierte, dass durch Verhalten, "wo Menschen sich offensichtlich nicht an Regeln gehalten haben", eine ganze Region "in Geiselhaft genommen worden sei".

Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter sprach sich in dem Gesprächsformat dafür aus, Druck auf Tönnies auszuüben: "So wie die Firma im Moment arbeitet, ist das absolut unverantwortlich." Die Hauptverantwortung liege aber bei der Bundesregierung, beim Gesetzgeber, Gesetze müssten geändert werden. Hofreiter appellierte an Unternehmenschef Clemens Tönnies, die Schäden aus seinem Privatvermögen und nicht aus dem Firmenvermögen zu regulieren.