Seit 100 Tagen steht nun die deutsche Corona-Warn-App als Download zur Verfügung. Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtsminister Helge Braun zogen aus diesem Grund bei einer gemeinsam Pressekonferenz Bilanz. Schon zuvor war bekannt geworden, dass sich die Bilanz der App sehen lassen kann - zumindest, was die Downloadzahlen angeht.

In keinem anderen westlichen Land wurde eine vergleichbare Anwendung so häufig heruntergeladen wie die Anwendung des Robert-Koch-Instituts. 18,2 Millionen Downloads sind es inzwischen. Da manche Anwender die App auch wieder deinstalliert oder die Bluetooth-Signale abgestellt haben, fällt die Zahl der aktiven Benutzer niedriger aus. Experten schätzen, dass 15 Millionen Menschen in Deutschland die Anwendung aktiv nutzen. Das entspricht auch der Größenordnung der täglichen Zugriffe auf den Telekom-Server, wo sich die App alle 24 Stunden die Liste aller Tagesschlüssel der Smartphones herunterlädt, die in Verbindung mit positiven Testergebnissen stehen. 50 Millionen Smartphones in Deutschland stehen theoretisch für den Download zur Verfügung.

Spahn sagte, die App sei "fester Bestandteil des Pandemiealltags" und kein Allheilmittel, aber ein Werkzeug von vielen im Kampf gegen das Virus. Etwa 5000 Nutzer hätten bislang andere Menschen mithilfe der App über eine mögliche Ansteckung informiert. Das klinge erst einmal wenig, sagte Spahn. Es seien so aber Tausende gewarnt worden, dass sie infiziert sein können. Spahn sagte jedoch auch, dass nochmal so viele Menschen die Möglichkeit einer Warnung anderer nach einem positiven Ergebnis nicht genutzt hätten, nannte die App dennoch eine "große Erfolgsgeschichte".

Detailansicht öffnen Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim betreibt unter anderem den Youtube-Kanal "maiLab". (Foto: picture alliance/dpa)

Kanzleramtsminister Helge Braun sagte, wegen des hohen Datenschutzes in der App habe man wenig konkrete Zahlen darüber, wie gut die App funktioniere. Der hohe Datenschutz sei jedoch keine Schwäche, sondern eine ausdrückliche Stärke der App. Braun appellierte auch mit Blick auf die erwarteten steigenden Fallzahlen im Herbst und Winter an die Bevölkerung, die App weiter zu nutzen. 400.000 Menschen haben die App in anderen Ländern heruntergeladen, um sie in Deutschland zu nutzen. Im Herbst soll es dazu möglich sein, dass die deutsche Warnapp auch mit anderen europäischen Warn-Apps zusammenarbeitet. Konkret könnte dann ein deutscher Nutzer von einem Nutzer mit einer App aus einem anderen europäischen Land gewarnt werden, wenn dieser Kontaktpersonen über eine mögliche Infektion informieren möchte.

Es melden sich jedoch auch immer wieder Kritiker zu Wort, die die Wirksamkeit der App in Frage stellen. Diese Zweifel werden auch durch technische Unzulänglichkeiten genährt. Die Entwickler der Anwendung, SAP und Deutsche Telekom, ziehen jedenfalls eine positive Bilanz nach 100 Tagen, die Download-Zahlen seien ein "Vertrauensbeweis der Bevölkerung". Die App erfasst mit Hilfe von Bluetooth-Signalen, welche Smartphones einander nahegekommen sind. Bluetooth wurde allerdings nie für diese Aufgabe entwickelt. Daher müssen die Macher der App mit Werten kalkulieren, die oft nicht genau sind.

Die Kontakt-Ermittlung via Bluetooth ist aber nicht die einzige Funktion der App. Die Anwendung berechnet auch das Risiko, das sich aus der Gesamtzeit aller Risikobegegnungen der vergangenen 14 Tage ergibt. Im Laufe der ersten 100 Tage hat diese Risikobewertung nicht immer zuverlässig funktioniert. So kam heraus, dass die App auf dem iPhone zeitweise Aussetzer hatte. Dadurch wurden manche Nutzer nicht oder zu spät gewarnt. Nach mehreren Anläufen wurde dieser Fehler in Zusammenarbeit mit Apple behoben.

Leopoldina rät zu bundeseinheitlichen Regeln für den Herbst

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert eine Woche vor Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder einheitliche Regeln für ganz Deutschland für den Corona-Herbst. "Um der Gefahr einer auch in Deutschland wieder schwerer zu kontrollierenden Entwicklung der Pandemie rechtzeitig zu begegnen, ist es dringend notwendig, dass sich die Verantwortlichen in Bund und Ländern rasch auf bundesweit verbindliche, wirksame und einheitliche Regeln für das Inkrafttreten von Vorsorgemaßnahmen einigen und diese konsequenter als bisher um- und durchsetzen", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme der Akademie.

Die Wissenschaftler haben seit Beginn der Pandemie mehrfach Stellungsnahmen abgegeben, in denen sie Politikempfehlungen für den Umgang mit der Corona-Pandemie formuliert haben. Die Empfehlungen sind in die Beratungen zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten eingeflossen. Diese wollen am kommenden Dienstag erneut über das weitere Vorgehen beraten. Dazu kommt die Kanzlerin mit den 16 Länderchefs in einer Videokonferenz zusammen. Hintergrund sind die steigenden Infektionszahlen in Europa und Deutschland und die Befürchtung, die Lage könnte sich im Herbst und Winter wieder verschärfen. "Mit Blick auf eine mögliche angespannte Situation im Herbst und Winter sollten bundesweit einheitliche Regeln und Eskalationsstufen für Schutzmaßnahmen definiert werden, die je nach regionalem Infektionsgeschehen greifen", empfehlen die Leopoldina-Experten.

Infektionszahlen in Schleswig-Holstein verdoppelt

Die nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen haben sich in Schleswig-Holstein innerhalb eines Tages verdoppelt. Am Montagabend wurden nach Angaben der Landesregierung in Kiel 40 Neuinfektionen bestätigt, am Sonntag waren es 20 Fälle. Die 40 Neuinfektionen sind der höchste Wert seit dem 11. August, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Dienstag in Kiel mitteilte. Damals hatte es 52 gemeldete Neuinfektionen gegeben.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wollen am Mittwoch in Kiel über das Infektionsgeschehen und die aktuelle Entwicklung der Corona-Lage in Schleswig-Holstein informieren.

Seit Beginn der Pandemie wurden in dem Bundesland 4460 Corona-Infizierte festgestellt. Im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein starben bisher 161 Menschen.

Virologe Drosten soll mit Bundesverdienstkreuz geehrt werden

Der Virologe Christian Drosten wird vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. "Nach Bekanntwerden der ersten Erkrankungsfälle in Wuhan ist es Christian Drosten sehr schnell gelungen, den Erreger als Sars-Virus zu identifizieren und einen Nachweis zu entwickeln, der bereits im Januar verfügbar war. Er lieferte wichtige und weltweit anerkannte Erkenntnisse zum Infektionsgeschehen und hat diese auch mit innovativen Formaten der Öffentlichkeit vermittelt", heißt es aus Schloss Bellevue als Begründung.

Dass sein mit dem Grimme-Online-Award ausgezeichneter NDR-Podcast "Coronavirus-Update" mehr als 60 Millionen Mal abgerufen wurde, zeige, wie groß gerade zu Beginn der Pandemie das Bedürfnis nach fundierter und verständlicher Erläuterung und Aufklärung in der Bevölkerung gewesen sei.

Neben Drosten wird unter anderem der ehemalige Profifußballer und Nationalspieler Thomas Hitzlsperger geehrt, weil er sich "bereits während seiner aktiven Laufbahn für Toleranz sowie für soziale und bildungspolitische Projekte engagiert" hat. Ebenfalls geehrt wird die unter anderem für den WDR tätige Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, weil sie Forschung auf verschiedenen Kanälen Menschen näherbringt. "Ihre Themen sind so vielfältig wie die Chemie, mit der man, wie sie sagt, fast alles erklären könne, seien es die Folgen von Alkoholgenuss oder die Ausbreitung des Coronavirus", heißt es auf der Seite des Bundespräsidenten. Die Auszeichnungen werden am 1. Oktober übergeben.

RKI registriert 1821 Neuinfektionen

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 1821 auf 274 158, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um zehn auf 9396 zu. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen laut Lagebericht von Montag bei 1,06 (Vortag: 1,22). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Der Ärzteverband Marburger Bund unterstützt eigenen Angaben zufolge die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ins Spiel gebrachten sogenannten Fieberambulanzen. Sie seien "sehr sinnvoll", sagte die Vorsitzende Susanne Johna. "Es gilt unbedingt zu vermeiden, dass Patienten mit anderen Erkrankungen sich scheuen, zum Arzt oder in die Klinik zu gehen. Je klarer wir die Wege für mögliche Covid-19-Patienten bahnen, desto eher trauen sich andere, wieder den Hausarzt aufzusuchen."

Spahn hatte am Montag die Pläne zur Einrichtung der Fieberambulanzen mit Blick auf einen befürchteten Anstieg der Corona-Zahlen konkretisiert. "Es geht darum, eine Infrastruktur zu haben, die sicherstellt, dass nicht im Wartezimmer sich die Menschen untereinander anstecken. Das macht Sinn für Corona und auch bei der Grippe und einer möglichen Grippewelle", sagte der CDU-Politiker.

Spahn sprach von "Schwerpunktsprechstunden", "Schwerpunktpraxen" und "regionalen Fieberambulanzen", an die sich Patienten mit entsprechenden Symptomen künftig wenden können sollen.

Mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen sagte Johna: "Ich bin weniger besorgt, als ich es im Frühjahr war. Wir wissen mittlerweile viel mehr über das Virus." Es gebe genug Schutzkleidung und Masken. Nun gehe es darum, bei den Schutzmaßnahmen nicht nachzulassen.

Schulgipfel vereinbart schnelle Anschaffung von Lehrerlaptops

Die 800 000 Lehrer in Deutschland sollen möglichst zügig ihre versprochenen Dienstlaptops bekommen. Bei einem Treffen am Montagabend im Kanzleramt verabredeten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), SPD-Ko-Chefin Saskia Esken und die Kultusminister aus 14 Ländern entsprechende Schritte zur Finanzierung. "Ausdrücklich zu begrüßen ist die Bereitschaft der Bundesregierung, noch in diesem Jahr die Beschaffung der Endgeräte für Lehrkräfte zu ermöglichen", sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach dem Gespräch.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, will der Bund die für die Lehrergeräte veranschlagten 500 Millionen Euro zunächst vorstrecken, damit die Anschaffung schneller geht. Erst nachträglich soll die Finanzierung dann, wie von der großen Koalition ursprünglich vereinbart, aus dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Aufbaufonds der EU erfolgen, den die EU-Mitglieder vereinbart hatten. Dieser Fonds muss erst noch aufgebaut werden.

Bekräftigt wurde bei dem Treffen im Kanzleramt außerdem, dass sich der Bund mit 500 Millionen Euro an den Kosten zur Ausbildung und Finanzierung von Administratoren, die sich um die Technik an den Schulen kümmern sollen, beteiligen will. Nach früheren Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ist die entsprechende Vereinbarung dazu schon "fast unterschriftsreif".

Fortschritte gibt es der CDU-Politikerin zufolge beim Thema Daten-Flatrate für Schüler. Eine solche Zehn-Euro-Flatrate hatten Merkel und einige Ländervertreter im August bei ihrem ersten Schultreffen vereinbart. Sie habe mit einigen Telekommunikationsanbietern gesprochen, andere hätten sich dem angeschlossen, "so dass es eine Flatrate geben soll, für alle Schüler, einen Datentarif für zehn Euro pro Monat", sagte Karliczek. Für bedürftige Schüler soll der Tarif kostenlos sein, finanziert aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Zudem wurde der Aufbau einer bundesweiten Bildungsplattform und sogenannter digitaler Kompetenzzentren verabredet, in denen unter anderem Lehrer für die Arbeit mit digitalen Unterrichtsmitteln weitergebildet werden sollen. Dies hatten Union und SPD allerdings auch schon bei ihrem Koalitionstreffen Ende August vereinbart.

Kritik kam vom Verband Bildung und Erziehung. "Der große Wurf ist heute ausgeblieben", sagte der Vorsitzende Udo Beckmann. Er sprach von Absichtserklärungen und fehlendem Bewusstsein für die notwendige Geschwindigkeit. Der Verband hatte, wie auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, neben dem Thema Digitalausstattung auch auf Fortschritte beim Infektionsschutz mit Blick auf die kalte Jahreszeit gedrängt und einheitliche Regeln für den möglichen Einsatz von Luftfiltern und Kohlendioxid-Messgeräten gefordert.

KMK-Präsidentin Hubig kündigte nach dem Treffen im Kanzleramt für diesen Mittwoch ein Gespräch mit Experten zum Thema Lüftungshygiene an, "um auf Grundlage wissenschaftlicher Expertise beraten zu können". Flächendeckende Schulschließungen wie zu Beginn der Pandemie in Deutschland sollen vermieden werden.

13 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Hamburger Bar

Nach dem Corona-Ausbruch in der Hamburger Bar "Katze" ist die Anzahl der hinzugekommenen Erkrankungen nach Angaben der Gesundheitsbehörde überschaubar. Insgesamt gehen nun 13 bestätigte Covid-19-Fälle auf den Ausbruch in der Bar zurück, darunter auch bereits bekannte Infektionen bei Servicekräften der Bar, wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte.

Etwa 600 Menschen werden von den Gesundheitsämtern zum Kreis der potenziell betroffenen Kontaktpersonen gezählt, rund 400 von ihnen stammen aus Hamburg. Die meisten Besucher konnten die Gesundheitsämter mittlerweile erreichen, etwa hundert hatten falsche Kontaktdaten angegeben.