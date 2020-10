Die Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen beschlossen. Das Verbot gelte bundesweit, hieß aus Teilnehmerkreisen nach einer Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Darin sollte es angesichts teils unterschiedlicher Regelungen um einen einheitlichen Rahmen gehen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilte für sein Land mit, dass Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots ohne negativen Corona-Test von diesem Donnerstag an nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten dürfen. Das Beherbergungsverbot soll demnach für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen gelten. Die genauen Gebiete müssen noch vom bayerischen Gesundheitsministerium benannt werden. Söder erklärte, dies bedeute "eine Testpflicht de facto für Urlauber, die aus Risikogebieten nach Bayern kommen". Denn wer einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen kann, darf auch weiterhin in Hotels in Bayern übernachten. Tests müssen Reisende aber in der Regel aus eigener Tasche bezahlen, wenn sie keine Krankheitsanzeichen haben.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erklärte, innerdeutsche Testpflichten und Beherbergungsverbote seien wenig sinnvoll. "Wir werden bald so viele betroffene Regionen haben dass die Regel kaum umsetzbar, geschweige denn kontrollierbar ist." Zudem müssten Angebote in Deutschland erhalten bleiben, gerade um zu verhindern, dass Deutsche in ausländische Hochrisikoregionen reisen. Kanzleramtschef Braun hatte ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern angemahnt. Bei Zweifeln, dass in manchen Gebieten alles Erforderliche getan werde, verstehe er, dass Länder mit niedrigem Infektionsgeschehen versuchten, sich vor einer Ausbreitung zu schützen, sagte Braun. "Das ist nachvollziehbar, aber kann nur eine Behelfsmaßnahme sein, die ihrerseits viele Probleme hervorruft."

NRW mit höchster Zahl der Neuinfektionen aller deutschen Flächenländer

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen (NRW) nimmt weiter deutlich zu. Nach Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit gab es in den letzten sieben Tagen landesweit 25,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Das sind so viele neue Covid-19-Fälle wie zuletzt im April. Nach Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) verzeichnet NRW damit die meisten Neuinfektionen aller deutschen Flächenländer. In 10 der 53 Kreise und kreisfreien Städte ist die Warnstufe von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Dort gelten bereits Einschränkungen für private Feiern. Trotzdem musste die Polizei in Dortmund eine Hochzeit mit 380 Gästen auflösen, wie RP Online berichtet.

Besonders betroffen ist nach den offiziellen Zahlen des RKI weiterhin die Stadt Hamm. Hier wurden zuletzt 94,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gemeldet. Auch Remscheid liegt mit 61,2 Neuinfektionen deutlich über dem kritischen Wert. Knapp unter dieser Grenze lagen Solingen und Hagen (beide 47,7). Dahinter folgten Gelsenkirchen (43,0), Wuppertal (42,6), Duisburg (42,1), Essen (39,6), Köln (39,6) und Leverkusen (38,5).

Bremen überschreitet kritische Corona-Grenze

Die Stadt Bremen hat erstmals die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Das teilten die Gesundheitsbehörden mit. Der Wert liege bei 57,6. Damit gelten in der Hansestadt automatisch schärfere Regeln unter anderem für private Feiern und Großveranstaltungen. Ob der SPD-Landesparteitag am Samstag unter diesen Bedingungen stattfinden kann, ist unklar. Es wird eine Verschiebung auf 2021 geprüft.

Schon am Dienstag hatten die Behörden eine Zunahme der bestätigten Corona-Fälle um 70 für die Stadt Bremen gemeldet. Das war der bislang stärkste Anstieg. Am Mittwoch lag diese Zahl sogar bei 99. Der Senat hatte am Dienstag mehrere Maßnahmen für den Fall beschlossen, dass die 50er-Grenze überschritten wird.

Unter anderem sind alle Veranstaltungen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird, auf maximal 25 Teilnehmer beschränkt. Für Veranstaltungen - etwas Theater oder Lesungen - ohne Alkoholausschank liegt die Grenze bei 100 Teilnehmern. Bislang gelten Obergrenzen von 250 in Innen- und 400 im Außenraum. Auch die Maskenpflicht soll verschärft werden. Für Privatfeiern gilt eine Begrenzung auf 25 Teilnehmer. Für private Feiern in Wohnungen gibt es die "dringende Empfehlung" die Zahl der Gäste auf zehn zu beschränken.

Auch für den "Freipark" - die deutlich abgespeckte Ersatzveranstaltung für das Bremer Volksfest Freimarkt - ist mit dem Überschreiten des Grenzwertes zunächst Schluss. Er muss sofort unterbrochen werden. Die Besucherzahlen waren bereits von 6000 auf 3000 reduziert worden. "Diese Maßnahmen gelten solange, bis der Inzidenzwert stabil unter 50 liegt", hieß es in einer Pressemitteilung. Die Regelung gilt nur für Stadtgemeinde Bremen und nicht für das zum Bundesland Bremen gehörende Bremerhaven.

Umstrittenes Großkonzert in Düsseldorf abgesagt

Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen wurde nun ein ursprünglich für den 4. September geplantes Großkonzert in Düsseldorf mit bis zu 13 000 Zuschauern abgesagt. Die Veranstaltung werde 2020 nicht mehr stattfinden, teilte eine Sprecherin des Veranstalters Marek Lieberberg am Mittwoch mit. "Die Voraussetzungen dafür sind einfach nicht gegeben", sagte sie.

Ein weiterer Grund für die Absage sei gewesen, dass das Konzept vorsah, das Dach in der Düsseldorfer Fußball-Arena während des Konzertes offen zu lassen. Dafür wird es nun zu kalt. Außerdem sei fraglich, ob man die Künstler in der geplanten Konstellation wieder zusammenbringen könnte. Unter anderem war vorgesehen, dass Rockmusiker Bryan Adams und die Sängerin Sarah Conor auftreten. "Deswegen haben wir gesagt: Wir planen nicht mehr für dieses Jahr", so die Sprecherin. Zuvor hatte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung darüber berichtet.

Die Planung für das Konzert hatte schon im Vorfeld für Verstimmung zwischen der Stadt Düsseldorf und dem Land NRW gesorgt. Während die Stadt das Konzert genehmigt hatte, äußerte die Landesregierung Bedenken. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hielt es angesichts der Lage bei den Corona-Infektionen "schlicht für verantwortungslos", Menschen aus ganz Deutschland zu einer Reise nach Düsseldorf zu animieren.

Zunächst einigte man sich darauf, dass man das Konzert im Fußballstadion vom aktuellen Infektionsgeschehen abhängig mache werde. Ende August zog der Veranstalter dann selbst die Reißleine - und verkündete eine Verschiebung auf den "Spätherbst", ohne ein konkretes Datum zu nennen. Nun ist auch das hinfällig. Gedacht war die Show als großer Befreiungsschlag für die darbende Konzertbranche. Das Hygienekonzept sah etwa vor, dass Besucher durchgehend Maske tragen. Die Größenordnung wäre in Corona-Zeiten beachtlich gewesen. Schon gekaufte Tickets können nach Angaben des Veranstalters zurückerstattet werden.

AfD will gegen Maskenpflicht im Bundestag klagen

Die AfD will gegen die von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble angeordnete Maskenpflicht im Bundestag vor Gericht ziehen. Einen entsprechenden Entschluss hat die Fraktion am Dienstagabend getroffen. "Wir wollen klären, ob der Bundestagspräsident uns Abgeordnete und unsere Mitarbeiter im Parlament zum Tragen von Masken verpflichten kann", sagte der Abgeordnete Stephan Brandner am Mittwoch in Berlin Der Nutzen des Mund-Nasen-Schutzes sei höchst umstritten. Es bestehe keine pandemische Lage. Abstand zu halten sei völlig ausreichend. Wer zusätzlich dazu eine Maske tragen wolle, könne das gerne tun, eine allgemeine Verpflichtung aber sei unverhältnismäßig. Die AfD will das Bundesverfassungsgericht anzurufen, da für Beschäftigte der Fraktion die Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig sei. Die Fraktion wolle prüfen, ob die sofortige Vollziehbarkeit der Verfügung rechtens sei.

Seit Dienstag besteht in den Gebäuden des Parlaments eine allgemeine Maskenpflicht. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Abgenommen werden darf der Schutz am Rednerpult oder wenn die Abgeordneten auf ihren Plätzen im Plenum oder den Ausschuss-Sälen sitzen und ein Abstand von mindestens 1,50 Meter gewährleistet ist. Zuvor galt nur die Empfehlung eine Maske zu tragen. Doch in Teilen Berlins ist die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Es gelten strengere Corona-Maßnahmen, so gilt seit Samstag auch ein Maskenpflicht in Bürogebäuden. Die von Schäuble erlassene Allgemeinverfügung gilt erstmal bis 17. Januar