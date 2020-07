Rund vier Wochen nach dem Corona-Ausbruch bei Deutschlands größtem Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück darf das Unternehmen an seinem Hauptstandort wieder schlachten. Die Stadtverwaltung hob den angeordneten Produktionsstopp für die Schlachtung an diesem Mittwoch mit sofortiger Wirkung auf. Damit kann das Unternehmen in Rheda-Wiedenbrück wieder Tiere von Landwirten annehmen und die Produktion schrittweise hochfahren.

Die seit Mitte Juni gültige Schließungsverfügung galt bis zum 17. Juli. Teilbereiche wie eine Lebensmittelproduktion, Technik und Verwaltung waren nach Zustimmung der Behörden bereits wieder hochgefahren worden. Mitte Juni hatten sich etwa 1400 Beschäftigte in dem Werk mit dem Coronavirus angesteckt.

Lauterbach kritisiert Karliczek

SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach kritisiert Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU), weil sie bisher kein Konzept für die Schulöffnung nach den Sommerferien vorgelegt hat. Karliczek setzt auf individuelle Lösungen anstatt eines nationalen Konzeptes. "Das ist zu wenig. Ich hätte mir gewünscht, dass man im Sommer ein nationales Konzept entwickelt. Wenn wir im Herbst wieder mehr Infektionen haben, wird es schwierig", sagte Lauterbach der Welt.

Ein nationales Konzept könne Lauterbach zufolge vorsehen, dass Klassen ausgedünnt werden, Unterricht über den ganzen Tag gestreckt und ein qualitativ hochwertiger Onlineunterricht angeboten wird. "Wenn wir im Herbst täglich mit ein paar Hundert Neuinfektionen über die Runden kommen - also so wie jetzt -, brauchen wir das nicht. Aber die zweite Welle in Ländern wie Israel zeigt mir, dass es wichtig ist, sich auch auf ein anderes Szenario vorzubereiten", so Lauterbach.

Auch der Städte- und Gemeindebund rechnet für das neue Schuljahr noch nicht mit einem Unterricht im Normalbetrieb. "Es wird nach den Sommerferien keinen Schulbetrieb wie vor der Corona-Pandemie geben können", sagte der Hauptgeschäftsführer des Kommunalverbandes, Gerd Landsberg, der Passauer Neuen Presse. Besondere Hygienemaßnahmen seien weiter erforderlich. "Dazu gehören kleinere Lerngruppen, gute Durchlüftung der Räume, mehr Raumkapazität und möglicherweise auch zusätzliches Personal", sage Landsberg.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte hingegen Ende Juni erklärt, der Regelbetrieb sei nach den Sommerferien das Ziel. Hubig sagte damals bei der Vorstellung des Nationalen Bildungsberichtes, es liefen Planungen für drei verschiedene Szenarien je nach Entwicklung der Corona-Pandemie: Regelbetrieb, rollierender Betrieb mit abwechselndem Unterricht in der Schule und zu Hause, und auch mögliche Komplettschließungen von Schulen.

Mehrere Bundesländer haben bereits angekündigt, nach den Sommerferien zu einem Regelbetrieb zurückkehren zu wollen. Sachsen plant mit normalem Schulbetrieb. Eine generelle Maskenpflicht soll es nicht geben. Das bedeute aber auch, dass es im Herbst bei den erwarteten zunehmenden Infektionen wieder Einschränkungen gebe. Dann könnten Schulschließungen an der Tagesordnung sein, die regional und zeitlich begrenzt würden, sagt Landeskultusminister Christian Piwarz. Auch Bremen rechnet für das kommende Schuljahr mit einem weitgehenden Regelbetrieb an den Schulen. Als erstes Bundesland startet Mecklenburg-Vorpommern Anfang August ins neue Schuljahr. Kurz darauf folgen Hamburg, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein.

Niedersachsen billigt zweites Corona-Krisenpaket über 8,4 Milliarden Euro

Der Landtag legt ein 8,4 Milliarden Euro schweres Paket zur Bewältigung der Corona-Krise nach. Etwa die Hälfte des Geldes wird benötigt, um Steuerausfälle zu kompensieren, außerdem sollen Wirtschaft, Gesundheit, Kommunen sowie gesellschaftliche Bereiche wie Sport und Kultur profitieren.

Während die Regierungsfraktionen SPD und CDU am Mittwoch im Landtag in Hannover für den zweiten Nachtragshaushalt stimmten, lehnte die Opposition aus Grünen, FDP und AfD ihn geschlossen ab. FDP und AfD halten die Verschuldung für den zweiten Nachtragshaushalt für zu hoch. Die Grünen und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatten noch mehr Investitionen über einen landeseigenen Niedersachsenfonds gefordert. Das erste Krisenpaket über 4,4 Milliarden Euro zu Beginn der Corona-Krise war Ende März noch einstimmig beschlossen worden. Ursprünglich sollte der Jahresetat lediglich 34,7 Milliarden Euro umfassen.

Bundeswehrsoldat in Vorpommern positiv auf Corona getestet

Ein Bundeswehrsoldat aus Schleswig-Holstein ist einer Kaserne in Vorpommern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Soldat sei ein Angehörigen des Panzergrenadierbataillons 411 in Viereck (Vorpommern-Greifswald), wie ein Sprecher der Panzergrenadierbrigade 41 mitteilte. Nach Angaben des Bundeswehrsprechers hatte der infizierte Soldat am Wochenende Symptome gezeigt und war daraufhin am Montag getestet worden. Das Ergebnis sei seit Dienstag bekannt.

Der Mann sei vor allem in Verwaltung einer Sanitätseinheit tätig. 14 weitere Soldaten aus diesem Bereich seien sicherheitshalber in Quarantäne geschickt worden. Wegen der Corona-Krise sei das Personal in der Kaserne aber sowieso reduziert. Viele Soldaten seien zurzeit auch im Urlaub. "Die Kasernen sind derzeit wie leergefegt", sagte der Sprecher. Die Infektion des Soldaten sollte also kein großen Auswirkungen haben.

Rückkehrern aus Risikogebieten drohen in NRW Kosten bei Corona-Tests

Wer aus einem Risikogebiet nach Nordrhein-Westfalen einreist und eine Quarantäne durch einen Corona-Test umgehen möchte, muss sich auf Kosten einstellen. "Es ist geplant, dass die zu testenden Urlauber anteilig für die Testungen aufkommen", teilte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums in Düsseldorf mit. "Weitere Details, wie zum Beispiel eine unbürokratische und einfach handhabbare Gebührenordnung, werden derzeit erarbeitet."

In der ab diesem Mittwoch geltenden aktualisierten Corona-Einreiseverordnung heißt es: Personen, die aus Risikogebieten einreisen, seien zu einer 14-tägigen Quarantäne verpflichtet - außer, sie können dem Gesundheitsamt unverzüglich ein ärztliches Attest vorlegen, "dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind". Weitere Ausnahmen gelten unter anderem für Durchreisende und "zwingende berufliche Angelegenheiten".

Ausnahmen entfallen auch für Beschäftigte aus kritischen Infrastrukturen: Wer aus dem Sommerurlaub oder vom Verwandtschaftsbesuch aus Corona-Risikogebieten zurückkommt, muss jetzt ebenfalls einen negativen Test vorlegen. Damit werde ausreichenden Testkapazitäten Rechnung getragen, hatte das Gesundheitsministerium mitgeteilt.

Ab diesem Mittwoch werden in NRW aber auch Regeln gelockert. Unter anderem für Hochzeiten, Taufen oder Geburtstage: Für Feste aus besonderem Anlass dürfen 150 Gäste kommen, also deutlich mehr als die bisherigen 50. Das NRW-Kabinett hatte die Änderungen für die Coronaschutzverordnung beschlossen, die in der neuen Version bis zum 11. August verlängert wurde.

Bei den sogenannten temporären Freizeitparks, die zurzeit als Kirmes-Ersatz zum Beispiel in Düsseldorf oder Dortmund stehen, darf ab Mittwoch auch Alkohol ausgeschenkt werden. Wenn die örtlichen Behörden mitspielen. Im "Düsselland" auf dem Messegelände der Landeshauptstadt hatte man darauf bereits gewartet - und will sofort loslegen.

Regierung will zielgenau auf regionale Ausbrüche reagieren

Die Bundesregierung plant ein zielgenaueres Durchgreifen bei regionalen Corona-Ausbrüchen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach einer Video-Schalte von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit den Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer. Ziel sei es, schneller zu reagieren, mehr zu testen, auch solle es Ausreisebeschränkungen geben. Hintergrund sei, dass sich die Bundesländer untereinander mehr vertrauen sollen. Zuvor hatte die Bild über die Schalte zwischen Braun und den Staatskanzleien der Länder berichtet.

Nach dpa-Informationen hat es sich um einen ergebnisoffenen Meinungsaustausch über technische Anpassungen bestehender Regelungen gehandelt, es habe keine Beschlüsse gegeben. In den kommenden Tagen dürften weitere Gespräche anstehen. Es wird aber voraussichtlich in dieser Woche keine neue Runde zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder geben. Über einen solchen Termin an diesem Mittwoch oder Donnerstag war zunächst spekuliert worden.

Bei einem gemeinsamen Termin plädierten die Bundeskanzlerin und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für lokale Ausreisesperren. Bei einem örtlich begrenzten Infektionsausbruch könne ein Ausreiseverbot günstiger sein als umgekehrt ein bundesweites Aufnahmeverbot in Hotels für Reisende aus diesem Gebiet, sagte Merkel. "Ich finde, das ist jedenfalls ein Vorschlag, den man diskutieren sollte und für den ich werben würde." Söder verwies auf die örtlich geltenden Ausgangsperren, die der bayerische Landkreis Tirschenreuth im März verhängt hatte. Damit könne die Ausbreitung der Infektionen unter Kontrolle gebracht werden. "Das gibt Sicherheit für alle Beteiligten", sagte der CSU-Politiker. "Deswegen, glaube ich, ist der Weg der richtige."

Zuletzt hatten mehr als 1000 positive Tests bei Mitarbeitern des Fleischverarbeiters Tönnies in Nordrhein-Westfalen zu regionalen Einschränkungen im öffentlichen Leben in den Kreisen Gütersloh und Warendorf geführt. Betroffen waren zeitweise etwa 640 000 Einwohner. Mehrere Bundesländer verhängten Beherbergungsverbote für Menschen aus beiden Kreisen. Inzwischen sind die Auflagen in beiden Kreisen wieder aufgehoben.

Spahn: "Wir müssen aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird"

Zu Beginn der Sommerreisezeit mahnt Gesundheitsminister Jens Spahn zu Vernunft: "Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird", sagte der CDU-Politiker in Berlin mit Blick auf die Ereignisse in Mallorca am Wochenende, wo Hunderte Menschen ohne Abstand und Masken gefeiert hatten. Spahn informiert gemeinsam mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, über die aktuelle Lage.

Die Infektionszahlen in Deutschland befänden sich "weiterhin auf niedrigem Niveau", sagte Spahn. Doch lokale und regionale Ausbrüche zeigten, wie schnell sich die Lage ändern könne. Den Gesundheitsämtern vor Ort sei es bislang immer gelungen, Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbrüche lokal begrenzt zu halten. Es zeige aber, dass man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen solle. "Diese Pandemie ist noch nicht vorbei, wir sind noch mitten in der Pandemie." Im Zweifel solle man lieber "einmal mehr einmal zu vorsichtig sein". Das gelte insbesondere im Urlaub. Denn Mobilität mache es diesem Virus immer leichter, sich zu verbreiten.

Mit Blick auf andere Länder, in denen nach einem guten Start jetzt eine zweite Welle losgehe, sagte Spahn, dass der Schlüssel die Hygiene- und Abstandsregeln blieben sowie die Masken. Das machte "tatsächlich den Unterschied". Mit Blick auf die Masken-Debatten sagte er, "im Vergleich zu allen denkbaren Konsequenzen" halte er das doch für ein "sehr mildes Mittel". Außerdem müssten auch weiterhin Kontakte konsequent nachverfolgt werden und die Warn-App genutzt werden.

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, sagte, die Zahl der Neuinfektionen habe sich in Deutschland auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau stabilisiert, auch die Zahl der Toten sei deutlich gesunken. Wieler warnte jedoch auch mit dem Blick auf den Rest der Welt. Generell würden gerade so viele Neuansteckungen wie noch nie registriert, viele neue Fälle gebe es vor allem auch aus Ländern wie Israel, den USA oder Indien, die Corona-Regeln wieder gelockert hätten. Die Pandemie sei weltweit sehr stark unterwegs. Wieler äußerte sich außerdem positiv über die Ausstattung Deutschlands mit Beatmungsplätzen. Zur Corona-Warn-App sagte Wieler, dass diese bereits 15,5 Millionen mal heruntergeladen worden sei. Rund 500 Menschen hätten theoretisch nach einem positiven Test andere über die App warnen können, sagte er. Wie viele Menschen die App tatsächlich nutzen, um andere über eine mögliche Infektion zu informieren, könne man aufgrund des dezentralen Ansatzes der App nicht sagen.

Manfred Güllner vom Meinungsforschungsinstitut Forsa stellte grundlegende Ergebnisse einer sozioökonomischen Studie vor. Demnach ist bei einem großen Teil der Befragten "durchaus große Sorge vorhanden", dass es zu einer zweiten Welle kommt. 40 Prozent rechneten fest damit, weitere 40 Prozent sprächen von einer 50:50-Möglichkeit. 65 Prozent der Befragten beurteilten die Corona-Beschränkungen als richtig. Nach Ansicht von 17 Prozent hätten sie sogar noch strenger sein können. 17 Prozent hielten sie für zu streng. Wirtschaftlich stark getroffen durch die Krise wurden vor allem untere Einkommensgruppen, Selbständige und Frauen. Güllner nannte vor allem alleinerziehende Selbständige: 40 Prozent von ihnen hätten ihre Tätigkeitn komplett einstellen müssen.