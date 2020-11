Es soll jetzt schnell gehen mit den neuen Infektionsschutzgesetz: Nach der Debatte im Bundestag geht es gleich in den Bundesrat . Aus der Opposition kommt Kritik, in Berlin sammeln sich die Demonstranten.

Von Markus C. Schulte von Drach und Jan Heidtmann, Berlin

Das "Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung", das der Bundestag heute beraten will und wohl beschließen wird, stößt innerhalb und außerhalb des Parlaments auf heftigen Widerstand. Es geht um die Rechtsgrundlage für Maßnahmen der Länder, mit denen die Grundrechte bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite eingeschränkt werden können.

Das Prozedere

Weil die epidemische Lage längst Realität ist, soll der Bundestag ab 12 Uhr das Gesetz und Änderungsvorschläge des Gesundheitsausschusses heute in zweiter und auch gleich dritter Lesung beraten und dann darüber abstimmen. Damit das Gesetzgebungsverfahren möglichst schnell abgeschlossen werden kann, kommen die Länder heute um 15 Uhr zu einer Sondersitzung des Bundesrates zusammen.

Darum geht es im Detail

Der neue Paragraf 28a Infektionsschutzgesetz führt eine Reihe von Schutzmaßnahmen auf, die von den Landesregierungen und den Behörden verordnet werden sollen. Dazu gehören etwa Maskenpflicht, Abstandsgebote, Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen im öffentlichen und im privaten Raum, Beschränkungen oder Verbote von Reisen und Übernachtungen, aber auch das Schließen von Geschäften, Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen. Mit der Reform werden Maßnahmen gesetzlich verankert, die auch im Frühjahr beim Lockdown angeordnet wurden und die auch gegenwärtig gelten.

Die Verordnungen müssen allgemein begründet und zeitlich befristet werden, damit gewährleistet ist, dass nicht auf unabsehbare Zeit in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen wird. Nach jeweils vier Wochen können die Regelungen aber verlängert werden.

Besser geregelt werden soll etwa der Verdienstausfall durch die Maßnahmen. So sollen Eltern, die wegen der Betreuung der Kinder nicht arbeiten können, bis März Ansprüche auf Entschädigung geltend machen können. Krankenhäuser, die finanzielle Einbußen haben, weil sie wegen der Behandlung von Coronapatienten keine Operationen vornehmen können, sollen dafür einen Ausgleich bekommen. Auch soll gewährleistet werden, dass alle Menschen, auch Nichtversicherte, eine Impfung erhalten und sich testen lassen können. Eine Impfpflicht ist nicht vorgesehen.

Die Proteste

Gegner der Corona-Maßnahmen haben seit Tagen dazu aufgerufen, vor dem Bundestag gegen das Gesetz zu demonstrieren, dazu gehören Querdenker-Initiativen, aber auch rechte Gruppen wie die Identitäre Bewegung und die Reichsbürger. Auch die NPD ist auf den Zug aufgesprungen. Immer wieder wird das Gesetz von den Protestierenden fälschlich als "Ermächtigungsgesetz" bezeichnet - eine Anspielung auf das Gesetz, mit dem der Deutsche Reichstag 1933 Adolf Hitler ermöglicht hatte, die nationalsozialistische Diktatur zu errichten.

Nachdem der Bundesinnenminister am Dienstag mehrere Demonstrationen im Regierungsviertel verboten hatte, hatte neben anderen die Vereinigung "Demokratischer Widerstand" dazu aufgerufen, sich heute Morgen um 8:30 Uhr rund um das Brandenburger Tor zu versammeln. Tatsächlich stehen dort um diese Zeit schon ein paar Demonstranten, zwei tragen ein großes rotes Plakat, "Stoppt den Corona-Wahnsinn" steht darauf.

Ansonsten ist die übliche Anti-Corona-Protest-Maskerade zu sehen - nämlich eben gerade keine Masken zu tragen. Aus einem Polizeiwagen heraus fordert ein Beamter die Demonstranten auf, den Infektionsschutz zu beachten. "Lass uns mit Deinem Scheiß in Ruhe", ruft ein Protestteilnehmer.

Die Polizei hat den Bundestag, das Kanzleramt, die Abgeordnetenhäuser und auch das sowjetische Ehrenmal weiträumig abgesperrt. An diesen Absperrungen sammeln sich die ersten Demonstranten, manche mit Deutschland- und USA-Flagge bewehrt. Grob gesagt, scheinen sich zwei Protestinseln zu bilden, eine rund um das Brandenburger Tor und eine zwischen Brandenburger Tor und der Siegessäule. Von dort strömen mehr und mehr Demonstranten in Richtung der Polizeiabsperrungen. Es sind etwa 2000 Polizisten im Einsatz.

Kritik der Opposition

Unter den Parteien im Bundestag gibt es ebenfalls Kritik. Manchen geht es zu schnell mit dem neuen Gesetz, das mache es schwierig für das Parlament, sich damit angemessen auseinanderzusetzen. Auch sei die Möglichkeit des Parlaments zu gering, sich an den Entscheidungen zu beteiligen. So sagte FDP-Chef Christian Lindner am Morgen im ZDF: "Dieses reformierte Gesetz schafft nicht die rechtliche Klarheit, die wir brauchen." Zwar würden viele Maßnahmen und Freiheitseinschränkungen aufgezählt, unklar sei aber, was die Regierung in einer konkreten Lage genau tun solle und dürfe. Der Handlungsspielraum der Regierung würde zu stark ausgeweitet. "Im Grunde ist es ein Blankoscheck", sagte Lindner.

Auch die Linksfraktion im Bundestag wird der Gesetzesänderung nicht zustimmen. Ihr gehen etwa die Befugnisse des Gesundheitsministeriums, so wie sie vorgesehen sind, zu weit. Von der AfD kommt ebenfalls heftige Kritik. Die Grünen dagegen wollen zustimmen, fordern aber weitere Regelungen. So sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der RTL/ntv-Sendung Frühstart: "Es ist jetzt wirklich eine echte gesetzliche Grundlage für die Maßnahmen." Zwar hätten sich die Grünen mehr Konkretisierungen vorstellen können. Aber immerhin gebe es nun eine klare Befristung.

Die Vorgeschichte

Während der Pandemie wurde das Infektionsschutzgesetz bereits mehrmals geändert. Grundsätzlich hatte der Bundestag im Frühjahr festgelegt, dass er eine "epidemische Lage von nationaler Tragweite" feststellen und dem Gesundheitsministerium Sonderbefugnisse geben kann - so dass auch ohne Zustimmung des Bundesrats Rechtsverordnungen erlassen werden können. Diese "epidemische Lage" gilt weiterhin, kann aber vom Bundestag jederzeit beendet werden.

