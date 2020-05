Essen und Trinken im Restaurant: von Montag an fast überall erlaubt, aber auf Abstand - so wie hier in Mainz.

Selbst die Bundeskanzlerin hat den Durchblick verloren. Vor gut eineinhalb Wochen hat Angela Merkel den Ministerpräsidenten weitehend freie Hand gegeben, die Einschränkungen in ihren Ländern zu gestalten. Und die Regierungschefs nutzen diese Freiheit. Mittlerweile sind die unterschiedlichen Verbote und Erlaubnisse so kleinteilig geworden, dass Merkel am Mittwoch im Bundestag nicht sagen konnte, "ob es Länder gibt, die heute schon in Aussicht gestellt haben, Konzerte ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder zu erlauben". Es ist aber auch nicht einfach, denn fast täglich kommen irgendwo neue Regeln hinzu. Zum Wochenende und am Montag folgen nun weitere Lockerungen. Der Versuch eines Überblicks.

Baden-Württemberg

Schulen und Kitas: Schon seit dem 4. Mai dürfen alle Schüler der Abschlussjahrgänge wieder in die Schule gehen. Am Montag folgen die Viertklässler - allerdings nur in halber Klassenstärke und für zwei bis drei Schulstunden täglich. Die Kitas sollen von Montag an einen "reduzierten Regelbetrieb" aufnehmen, wie das Kultusministerium es ausdrückt. Höchstens die Hälfte der Kinder soll gleichzeitig in einer Einrichtung sein, alles Weitere sollen die Träger organisieren.

Gastronomie: Restaurants und Cafés dürfen Montag wieder öffnen, allerdings unter strengen Voraussetzungen: Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden, die Bedienungen sollen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Um Kontaktpersonen von möglicherweise Infizierten später ermitteln zu können, sollen die Betreiber zudem Namen und Kontaktdaten der Gäste erfassen und vier Wochen lang speichern. Von Montag an können auch auch Campingplätze und Ferienwohnungen öffnen.

Geschäfte: Der Einzelhandel hat seine Tore schon geöffnet hat, es kommen nur noch einzelne Bereiche hinzu. Fahrschulen etwa dürfen kommende Woche wieder Theorieunterricht und Zweirad-Fahrstunden anbieten.

Freizeit: Theater und Kinos bleiben geschlossen, Museen dagegen dürfen schon seit dem 6. Mai unter Auflagen wieder öffnen. Hallen- und Freibäder bleiben zu, ebenso Fitnessstudios. Lediglich im Freien darf - ohne Körperkontakt - Sport getrieben werden.

Bayern

Schulen und Kitas: Am Montag dürfen - oder müssen - Schüler der Stufen fünf, sechs und acht wieder in die Schule. Zuvor durften schon die aktuellen Prüflinge, Viertklässler, Neuntklässler an Real- und Mittelschulen sowie Elftklässler zurückkehren. Alle anderen sollen nach den Pfingstferien, also ab Mitte Juni, folgen. Kitas sind abseits der Notbetreuung weiterhin nur in Ausnahmefällen geöffnet, etwa für Kinder mit Behinderungen.

Gastronomie: Die bayerische Seele dürfte vor allem freuen, dass von Montag an gastronomische Betriebe ihre Tore öffnen können, zumindest im Außenbereich - was Biergärten einschließt. Eine Woche später dürfen Cafés und Restaurants auch drinnen Gäste bewirten.

Geschäfte: Weitere Geschäftsöffnungen gibt es in Bayern erst einmal nicht.

Freizeit: Auch für Freizeiteinrichtungen gibt es keine Neuerungen - Museen sind geöffnet, Theater bleiben zu. Sport unter freiem Himmel ist erlaubt.

Berlin

Schulen und Kitas: In den Schulen bleibt es bei den Regeln, die schon seit Montag dieser Woche gelten. Schüler der Stufen zwei bis vier sowie sieben, acht und zehn werden vorerst weiter von Zuhause unterrichtet. Seit Donnerstag dürfen Kinder zurück in die Kita, die im Sommer eingeschult werden, genauso wie ihre Geschwister.

Gastronomie: Schon diesen Freitag können Restaurants und andere Cafés mit Speiseangebot unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln wieder Gäste empfangen.

Geschäfte: Hier bleibt es bei den bereits beschlossenen Öffnungen.

Freizeit: Ebenfalls von diesem Freitag an können Sportvereine den Trainingsbetrieb aufnehmen, kontaktlos und in Achtergruppen. Für die Bundesligavereine Hertha BSC und Union Berlin gelten die Beschränkungen nicht. Von Montag an sind nicht mehr nur Versammlungen unter freiem Himmel gestattet, auch in geschlossenen Räumen dürfen sich bis zu 50 Menschen versammeln.

Brandenburg

Schulen und Kitas: Hier dürfen Prüflinge, Fünft-, Sechst-, Neunt- und Zwölftklässler zumindest tageweise wieder in die Schule. Weitere Lockerungen gibt es vorerst nicht, auch die Kitas sollen erst vom 25. Mai an schrittweise wieder öffnen.

Gastronomie: In Brandenburg gelten für das Gastgewerbe die gleichen Termine und Regeln wie im Nachbarland Berlin. Campingplätze und Ferienwohnungen können seit Freitag wieder genutzt werden.

Geschäfte: Hier bleibt es vorerst bei den bestehenden Lockerungen - alle Geschäfte dürfen öffnen, wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Freizeit: Sportanlagen im Freien öffnen diesen Freitag, Fitnessstudios und Schwimmbäder bleiben geschlossen.

Bremen

Schulen und Kitas: Regulärer Unterricht findet weiterhin nicht statt, aber bis zum 25. Mai sollen alle Schulkinder zumindest zeitweise wieder in den Schulen unterrichtet werden. Von Montag an erweitert Bremen den Anspruch auf Kita-Notbetreuung. Er gilt dann auch für Kinder, die im Sommer eingeschult werden - aber nur, wenn die Kita in einem sozialen Brennpunkt liegt.

Gastronomie: Gastronomische Betriebe können von Montag an öffnen. Die Daten der Gäste werden gespeichert, um eventuell Kontakte zu Infizierten nachvollziehen zu können. Auch Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen dürfen wieder besucht werden.

Geschäfte: Alle Einzelhändler dürfen ihre Läden betreiben.

Freizeit: Sport im Freien ist erlaubt. Anders als in anderen Bundesländern verbietet Bremen weiterhin alle Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern, anderswo liegt die Grenze bei 1000.

Hamburg

Schulen und Kitas: Als eines der ersten Bundesländer kehrt Hamburg langsam zum Regelbetrieb in Kitas zurück: Von Montag an sollen Fünf- und Sechsjährige wieder betreut werden. Am 8. Juni sollen die Viereinhalbjährigen zurückkehren - sofern die Zahl der Neuinfektionen niedrig bleibt. Erst danach können die die Dreijährigen und Krippenkinder folgen. Viele Kinder konnten bereits für ein paar Tage zurück in die Schule, in der kommenden Woche sind aber erst einmal Ferien. Danach, am 25. Mai, sollen die übrigen Kinder folgen.

Gastronomie: Schon seit Mittwoch darf man in Hamburg wieder in Restaurants gehen. Auch Hotels sind wieder offen und Ausflugsschiffe dürfen fahren.

Geschäfte: Ebenfalls seit Mittwoch können Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche aufsperren.

Freizeit: Von Montag an können Menschen ihre Angehörigen in Pflegeheimen besuchen. Außerdem dürfen seit Mittwoch wieder Sportplätze benutzt werden.

Hessen

Schulen und Kitas: Viert- bis Zehntklässler kehren am Montag in die Schulen zurück. Außerdem wird der Anspruch auf Kitabetreuung schrittweise erweitert.

Gastronomie: Von Freitag an können Restaurants, Cafés, Biergärten und Spielhallen Gäste empfangen. Auch Übernachtungsbetriebe dürfen öffnen.

Geschäfte: Hessen hat längst allen Einzelhändlern den Betrieb erlaubt.

Freizeit: Am Freitag dürfen nach Außensportanlagen, Bowlingbahnen und Kletterhallen auch die Fitnessstudios wieder öffnen. Schwimmbäder allerdings bleiben geschlossen. Dafür kann man schon dieses Wochenende im Freizeitpark verbringen.

Niedersachsen

Schulen und Kitas: Am Montag bekommen die Jahrgangsstufen drei, neun und zehn wieder Präsenzunterricht - zusätzlich zu den Stufen, die ohnehin schon wieder in die Schule gehen können. In Kitas gibt es bis zu den Sommerferien nur Notbetreuung.

Gastronomie: Restaurants, Gaststätten und Cafés sind bereits seit Montag dieser Woche geöffnet.

Geschäfte: Hier bleibt es bei den bereits beschlossenen Öffnungen.

Freizeit: Auch in diesem Bereich gibt es keine Neuerungen.

Nordrhein-Westfalen

Schulen und Kitas: In NRW gehen bereits seit dieser Woche Montag beinahe alle Schüler abwechselnd wieder zur Schule. In die Kitas dürfen seit Donnerstag immerhin Vorschulkinder aus finanziell schwachen Haushalten. Zweijährige können wieder in die Tagespflege.

Gastronomie: Speisegaststätten sind seit Montag wieder geöffnet. Kommenden Montag folgen Hotels, dort dürfen aber nur Menschen mit Wohnsitz in Deutschland übernachten.

Geschäfte: Hier gelten nur noch Abstands- und Hygieneregeln.

Freizeit: Sport ist drinnen wie draußen erlaubt, auch in Fitnessstudios. Kommenden Mittwoch sollen Freibäder öffnen.

Mecklenburg-Vorpommern

Schulen und Kitas: Vorschulkinder können von Montag an in die Kita gehen, eine Woche später soll die Öffnung für alle Kita-Kinder gelten. In die Schule dürfen vorerst weiterhin nur Prüflinge und Viertklässler.

Gastronomie: Am Montag startet in Deutschlands beliebtester Urlaubsregion wieder der Hotelbetrieb - vorerst aber nur für Einheimische. Eine Woche später dürfen auch Gäste aus anderen Bundesländern wieder in Mecklenburg-Vorpommern übernachten. Gaststätten sind bereits geöffnet.

Geschäfte: Sie sind wieder geöffnet.

Freizeit: Von Montag an dürfen sich bis zu 150 Menschen unter freiem Himmel versammeln, zum Beispiel zu Demonstrationen.

Rheinland-Pfalz

Schulen und Kitas: Bis zum 25. Mai bleibt es dabei, dass nur Abschluss- und Übergangsklassen Präsenzunterricht bekommen. In den Kitas gibt es bislang nur Notbetreuung. Über weitere Schritte will die Landesregierung in der kommenden Woche vorstellen.

Gastronomie: Seit Mittwoch dieser Woche sind Restaurants und Cafés geöffnet. Hier werden die Daten der Gäste einen Monat lang gespeichert. Von Montag an sind Übernachtungen für Touristen in Hotels erlaubt.

Geschäfte: Fußpflege, Massage und andere "körpernahe Dienstleistungen" sind seit Mittwoch erlaubt. Geschäfte durften schon vorher öffnen. Wer daheim kein Netz hat, kann von Montag an ins Internetcafé ausweichen.

Freizeit: Während Museen und Galerien wieder besucht werden können, muss man sich mit dem Gang ins Kino oder ins Theater noch mindestens bis zum 27. Mai gedulden, ebenso mit einem Besuch im Fitnessstudio oder Freibad.

Saarland

Schulen und Kitas: Weiterhin dürfen nur Schüler der Abschlussjahrgänge und der Sekundarstufe II in die Schule. Von Montag an können auch Schüler mit erhöhtem Förderbedarf wiederkommen. In den Kitas wird die Notbetreuung ausgeweitet - die Gruppengröße kann auf bis zu zehn Kinder erhöht werden.

Gastronomie: Gaststätten und Hotels dürfen von Montag an öffnen, wenn sie die Hygienestandards einhalten. In Restaurants und Cafés werden die Daten der Besucher gespeichert.

Geschäfte: Hier gibt es keine weiteren Lockerungen.

Freizeit: Viele Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen, auch Veranstaltungen sind weiterhin verboten.

Sachsen

Schulen und Kitas: Sachsen will als eines der ersten Bundesländer wieder in Richtung Normalität im Schulbetrieb kommen. Von Montag an sind Schüler beinahe aller Schulformen zumindest wechselweise wieder in den Klassenräumen. Die Kitas sollen künftig selbst entscheiden können, wie viele Kinder sie betreuen. Der Betreuungsanspruch gilt laut Landesregierung "uneingeschränkt".

Gastronomie: Gaststätten, Hotels und Pensionen können schon an diesem Freitag öffnen - wie überall unter Einhaltung der üblichen Sicherheitsvorkehrungen. Eigentlich waren die meisten Lockerungen erst für Montag geplant, doch die Staatsregierung hat sie vorgezogen.

Geschäfte: Der Einzelhandel durfte bereits öffnen. Fahrschulen können am Freitag Unterricht anbieten.

Freizeit: Ebenfalls ab diesem Freitag kann man in Sachsen wieder in Theater, Kinos und andere Kultureinrichtungen gehen. Fitnessstudios, Tanzschulen und Freibäder dürfen auch wieder betrieben werden.

Sachsen-Anhalt

Schulen und Kitas: Bis Freitag sollten alle Kinder - nach Ermessen der Schulleitungen - wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, zumindest wechselweise. Montag beginnen aber erst einmal die Pfingstferien. Kitas sollen danach, am 27. Mai, wieder öffnen.

Gastronomie: Bei Gaststätten ist die Landesregierung Sachsen-Anhalts strenger als andere. Zwar dürfen sie am Montag wieder öffnen - doch die Kommunen müssen für jeden Betrieb einzeln prüfen, ob alle Sicherheitsbestimmungen erfüllt sind. Von kommenden Freitag an reicht es dann, wenn die Betreiber die Öffnung melden. In Magdeburg dürfen sie da überhaupt erst öffnen. Am Freitag können auch Hotels und Pensionen Gäste empfangen, allerdings erst einmal nur aus Sachsen-Anhalt.

Geschäfte: Hier gibt es vorerst keine wichtigen Lockerungen.

Freizeit: Theater, Schwimmbäder und viele andere Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen.

Schleswig-Holstein

Schulen und Kitas: Anspruch auf Notbetreuung in der Kita gibt es von Montag an auch für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Erst im Juni soll es einen "eingeschränkten Regelbetrieb" geben. In die Schule gehen weiter nur Kinder in den Abschluss- und Übergangsstufen.

Gaststätten: Von Montag können Wirte und Hotelbetreiber wieder aufsperren. Sie müssen allerdings, wie anderswo auch, die Hygieneregeln beachten. Und: "Die Betreiber lassen keinen übermäßigen Alkoholkonsum zu", heißt es im Leitfaden der Landesregierung.

Geschäfte: Die Einzelhändler durften schon öffnen, am Montag kommen auch Fahrschulen dazu.

Freizeit: Veranstaltungen "mit Sitzungscharakter" und bis zu 50 Teilnehmern sind laut Landesregierung von Montag an erlaubt. In Theatern kann zumindest wieder geprobt werden.

Thüringen

Schulen und Kitas: Derzeit kehren die Schüler stufenweise in die Schulen zurück. In den Kitas beginnt am Montag die Rückkehr in den Regelbetrieb, den alle Einrichtungen bis Mitte Juni zumindest in eingeschränkter Form wieder erreichen sollen.

Gastronomie: Seit diesem Freitag ist es wieder möglich, in Gaststätten zu essen; auch Hotelübernachtungen sind Touristen wieder erlaubt.

Geschäfte: Der Einzelhandel darf bereits öffnen.

Freizeit: Theater, Kinos und Hallenbäder bleiben vorerst geschlossen. Im Juni soll man immerhin in Fitnessstudios und Freibädern Sport treiben können.