Die Äußerungen eines chinesischen Diplomaten auf Twitter haben die Spannungen zwischen den USA und China weiter verschärft. "Es könnte die US-Armee gewesen sein, die die Epidemie nach Wuhan gebracht hat", schrieb der Sprecher des Außenministeriums Zhao Lijian am Donnerstag auf seinem Twitterkanal. "Die USA schulden uns eine Erklärung." Die Reaktion auf den Tweet, den Zhao auf Englisch veröffentlichte, folgte prompt. Das US-Außenministerium bestellte den chinesischen Botschafter in Washington ein.

Seit die Zahl der Neuinfizierten in China gesunken ist, versuchen die Behörden dort, die Geschichte um den Ausbruch neu zu schreiben. Die Behörden säen Zweifel daran, dass das Virus aus China stammt, und kritisieren andere Staaten, allen voran die USA, für ihren Umgang mit dem Ausbruch. Gleichzeitig rühmt es sich seines eigenen Erfolgs bei der Eindämmung.

Wie 2008 während der globalen Finanzkrise, als die USA ins Straucheln gerieten, nutzt China die Krise, um die internationalen Machtverhältnisse zu seinen Gunsten zu verschieben. Es inszeniert sich als handlungsfähig, während der Rest der Welt an der Herausforderung scheitere. Am Freitag lieferte das Land dringend benötigte Schutzmasken und Beatmungsgeräte nach Italien. Fast zeitgleich schrieb die Staatspresse, der "ideologische Narzissmus des Westens" sei verantwortlich für die "schweren Verluste" in Europa und den USA. China hingegen habe große Opfer gebracht für die Welt.

Eigentlich schien schon klar, woher das Virus kam. Anfang Dezember wurden im Stadtteil Hankou in der zentralchinesischen Stadt Wuhan die ersten Coronavirus-Fälle entdeckt. Den ersten größeren Ausbruch gab es rund um einen Fischmarkt. Dort wurden neben Fischen auch Schlangen, Gürteltiere, Reptilien und Fledermäuse verkauft.

Das staatliche Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten in China hatte bereits früh Wildtiere als Quelle für den Erreger ausgemacht. Die Regierung ließ den Handel landesweit verbieten. Die Lokalbehörden haben die Waren des Marktes allerdings zu einem großen Teil zerstört, sodass der Ursprung bisher nicht eindeutig geklärt werden konnte.

China stiftet Verwirrung um den Corona-Ursprungsort

Um einen Imageschaden aufgrund der anfänglichen Vertuschung zu verhindern, ist für die Regierung nun ein zentraler Aspekt ihrer Propagandastrategie, Verwirrung um den Ursprungsort zu stiften. Bei einer Pressekonferenz Ende Februar hatte der bekannte chinesische Epidemiologie Zhong Nanshan zum ersten Mal öffentlich geäußert, dass es nicht eindeutig klar sei, woher das Virus stamme. Eine Woche später schrieb die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, China als das Ursprungsland zu stigmatisieren, sei absurd und entbehre jeder Grundlage.

Inzwischen werden Journalisten und Politiker als rassistisch oder von Vorurteilen verblendet verunglimpft, wenn sie Wuhan als Epizentrum bezeichnen. In Australien hat die chinesische Botschaft Journalisten deshalb Drohbriefe geschrieben. Die Strategie der Regierung hat Methode. Die Kommunistische Partei stellt Kritik an ihrer Alleinparteienherrschaft häufig als Angriff auf die Menschen in China dar, um ein Gemeinschaftsgefühl von "wir gegen die" zu kreieren.