Eine Gruselgeschichte in vier Worten? Ich komme aus Wuhan. Ein Witz, den man sich in China in diesen Tagen erzählt. In kürzester Zeit ist die Elf-Millionen-Stadt als Ursprungsort für das neue Coronavirus in China unfreiwillig berühmt geworden. Noch hat das Virus keinen Namen. Die Menschen in der zentralchinesischen Metropole hoffen, dass es nicht nach ihrer Stadt benannt wird. Im Netz spricht man schon von "Fluhan", Stadt der Grippe.