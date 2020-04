In der US-Regierung wachsen offenbar die Zweifel an der offiziellen chinesischen Darstellung zum Ausbruch der Corona-Pandemie. Mehrere amerikanische Medien berichteten in den vergangenen Tagen, dass die US-Geheimdienste inzwischen der Erklärung zuneigen, dass das Coronavirus in einem Forschungslabor im chinesischen Wuhan auf den Menschen übergesprungen ist und dann verbreitet wurde. Das widerspricht der Version aus Peking. Demnach wurde das Virus in einer Markthalle in Wuhan, in der auch exotische Tiere gehandelt werden, auf den Menschen übertragen.