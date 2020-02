Wer in Israel einreisen will, bekommt seit Sonntag zu den üblichen Fragen noch eine weitere gestellt: Waren Sie in jüngster Zeit in China? Touristen, die in den vergangenen zwei Wochen in dem asiatischen Land waren, wird die Einreise verweigert. Israelis, die in diesem Zeitraum in China waren, wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben und Kontakt mit der Außenwelt zu vermeiden. Allerdings hat es bisher noch keinen Verdachtsfall in Israel gegeben.

Wie Israel reagieren viele Länder auf die Verbreitung des Coronavirus mit rigorosen Vorsichtsmaßnahmen. So lässt auch die Inselrepublik Taiwan von Freitag an keine Ausländer mehr ins Land, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Festlandchina aufgehalten haben.

Dort sind bis Dienstagabend mehr als 20 400 Infektionen bekannt geworden. Rund 200 weitere Fälle wurden aus 24 Ländern sowie aus den beiden chinesischen Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau gemeldet. In Deutschland waren bis Dienstagabend zwölf Menschen infiziert, davon zehn in Bayern. Sie sind alle isoliert in Kliniken untergebracht. Die meisten zeigen keine Symptome.

Weil aber weiterhin zu wenig über das Virus und seine Gefährlichkeit bekannt ist, wollen viele Staaten auf Nummer sicher gehen. Und so hat Israel alle Flugverbindungen von und nach China gestrichen. Gleiches gilt auch für Österreich und Tschechien. Während aber die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaft Austrian Airlines bereits seit vergangener Woche und noch bis Ende Februar nicht mehr nach China fliegen wollen, soll ein tschechisches Direktflugverbot erst von 9. Februar an gelten - andere Fluggesellschaften wollen dann den Betrieb bereits wieder aufnehmen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor Aktionismus und erklärt, es gebe keinen Anlass für Maßnahmen, die "unnötig den internationalen Verkehr und Handel beeinträchtigen". Sie will nun Empfehlungen zum Schutz von Piloten und Flugbegleitern herausgeben, damit die Flüge nach China wieder aufgenommen werden können.

China selbst hat eine zunehmende Isolierung des Landes beklagt. In Israel hat der Flugbann den geschäftsführenden Botschafter Chinas, Dai Yuming, zu einem Vergleich veranlasst: Während einer Pressekonferenz sagte er, er fühle sich an den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust erinnert. "Vielen Juden wurde Hilfe verweigert. Nur sehr, sehr wenige Länder öffneten ihre Türen, eines davon war China." Er fügte hinzu: "Ich hoffe, Israel wird nie seine Türen für Chinesen schließen." Er spielte darauf an, dass sich rund 30 000 Juden aus Europa während der Nazizeit nach Shanghai retteten. Nach empörten Reaktionen sah sich die Botschaft zu einer Klarstellung gezwungen: China habe die israelischen Einreisebeschränkungen nicht mit dem Holocaust vergleichen wollen.

Grenzschließung fordern Demonstranten in Hongkong. Dort starb ein 39 Jahre alter Mann an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Er soll durch eine chronische Krankheit geschwächt gewesen sein. Das Krankenhauspersonal begehrt nun auf. Hunderte Krankenschwestern und -pfleger legten am Dienstag den zweiten Tag in Folge die Arbeit nieder und gingen auf die Straße.

Viele fühlen sich offenbar an die Sars-Pandemie 2003 erinnert - in Hongkong starben damals 300 Menschen nach einer Infektion. Die Regierungschefin der Sonderverwaltungszone Hongkong, Carrie Lam, lehnt bisher jedoch die Forderung nach völliger Abschottung ab: Drei Grenzübergänge nach China sind weiterhin geöffnet.

Kambodscha lehnt es ab, seine Staatsbürger auszufliegen

Während nun sehr viele Staaten ihre Staatsbürger bereits heimgeholt haben oder es - wie Russland - noch vorhaben, geht Kambodscha den umgekehrten Weg. Kambodschas Ministerpräsident Hun Sen hat eine Reise nach Wuhan angekündigt, um dort lebende kambodschanische Studenten zu unterstützen.

Er wolle den Studenten "Wärme zeigen und sichergehen, dass sie von dem neuartigen Typ des Coronavirus nicht verängstigt sind", schrieb er auf Facebook. Hun Sen, ein enger Verbündeter der Pekinger Führung, hatte es abgelehnt, kambodschanische Studenten und Diplomaten aus Wuhan auszufliegen. Zudem sind Flüge von und nach China weiterhin erlaubt.

Andernorts wirken sich die Vorsichtsmaßnahmen auf den Schiffsverkehr aus. Im Hafen von Yokohama in Japan sind mehr als 3700 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs unter Quarantäne gestellt. Ein 80-jähriger Mann aus Hongkong, der auf dem Schiff reiste, wurde positiv auf Coronavirus getestet. Die Reederei gehört zu dem britisch-amerikanischen Kreuzfahrtunternehmen Carnival.

Die zwei größten Anbieter in Deutschland reagieren nun ebenfalls. Aida Cruises hat einen geplanten Stopp in Hongkong nächste Woche abgesagt, Tui Cruises behält sich Planänderungen noch vor. Beide haben Vorsorge- und Hygienemaßnahmen an Bord ihrer Schiffe verschärft.

Zu Hygiene rät auch die WHO, allerdings warnt sie eindringlich vor Panik und Verschwörungstheorien, die im Internet wild sprießen. Mehrere asiatische Staaten gehen nun sogar gesetzlich gegen Falschmeldungen vor und erließen Bußgelder. Mindestens 16 Personen wurden festgenommen - unter anderem in Indien, Hongkong und Thailand.

In China wurde der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge auch eine Frau festgenommen, die den Kontakt mit einer Person aus einem vom Coronavirus betroffenen Gebiet "absichtlich verschleiert" haben soll. Die 36-jährige Frau befindet sich in der nördlichen Gemeinde Tianjin in Untersuchungshaft. Menschen, die absichtlich das Virus verbreiten, könne die Todesstrafe drohen, hieß es. Die Behörden in China hatten allerdings zunächst selbst Kenntnisse über das Virus unter Verschluss gehalten und sogar Ärzte in Haft genommen.