China hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach Wissenschaftler des Instituts für Virologie in Wuhan im November 2019 in ein Krankenhaus gebracht wurden. Dies sei eine "komplette Lüge", zitierte die chinesische Staatszeitung Global Times den Chef des Wuhaner Instituts, Yuan Zhiming, am Montag. Das Wall Street Journal hatte unter Berufung auf einen US-Geheimdienstbericht geschrieben, drei Institutsmitarbeiter seien so schwer erkrankt, dass sie in einer Klinik behandelt werden mussten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte die Theorie, das Virus könnte aus einem Labor entwichen sein, als "extrem unwahrscheinlich" bezeichnet.