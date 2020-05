Zwei Männer sitzen am Mittwoch in Peking auf einer Bank: Aus China wurden an diesem Tag nur zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, immer mehr Beschränkungen werden gelockert.

Peking zensiert in einem Gastbeitrag der EU-Botschafter die Aussage, das Virus sei in China ausgebrochen. Forschung zum Ursprung von Corona muss inzwischen von der Zentralregierung genehmigt werden.

Die chinesische Staatszeitung China Daily hat einen Gastbeitrag der 27 europäischen Botschafter und der EU-Vertretung in Peking vor der Veröffentlichung zensiert. In dem Artikel anlässlich des 45. Jahrestags der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen hatte das Staatsblatt nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung einen Halbsatz gestrichen, in dem China als das Land bezeichnet wird, in dem das Corona-Virus "ausgebrochen" sei und "von wo aus es sich in den vergangenen drei Monaten im Rest der Welt verbreitet" habe. In dem englischsprachigen Beitrag hatten sich die Botschafter für einen weiterhin engen Austausch ausgesprochen und Felder für zukünftige Zusammenarbeit erwähnt.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Mehrere Botschaften, darunter die von Deutschland und Frankreich sowie die EU-Vertretung in Peking, veröffentlichten den Originaltext auf ihren Internetseiten. Allerdings fehlte ein Hinweis darauf, dass der Text in China nur zensiert erschienen war. Auf der Seite der China Daily, der größten englischsprachigen Zeitung des Landes, war weiter die gekürzte Version zu lesen.

Eine Anfrage der SZ an den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), ob die EU-Diplomaten über die geforderte Streichung vorab informiert wurden, wurde bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beantwortet. Josep Borrell, der Hohe Beauftragte für Außen- und Sicherheitspolitik, hatte Ende April im EU-Parlament bestätigt, dass chinesische Diplomaten sowohl in Peking als auch in Brüssel scharf gegen einen kritischen EAD-Bericht protestiert hatten, der Chinas Desinformationskampagnen in der Corona-Krise dokumentiert. Den Vorwurf des "Einknickens" wies Borrell zurück: Die Substanz eines zuvor bekannt gewordenen internen Berichts sei unverändert. Auf der Webseite EUvsDisinfo.eu heißt es, dass "offizielle chinesische Quellen" daran arbeiteten, von "jeglicher Schuld Pekings am Ausbruch der Pandemie" abzulenken.

Chinesische Behörden haben im Januar selbst bestätigt, dass das Virus das erste Mal Ende 2019 in Wuhan entdeckt worden war. Später hatten sie diese Darstellung zurückgenommen. Im März hat schließlich ein hochrangiger chinesischer Diplomat behauptet, dass Virus stamme nicht aus China, sondern könnte im Oktober vom US-Militär nach Wuhan eingeschleppt worden sein. Forschung zum Ursprung des Coronavirus muss inzwischen von der Zentralregierung genehmigt werden, wissenschaftliche Publikationen müssen ein mehrstufiges Zensurverfahren durchlaufen, wie von zwei chinesischen Universitäten veröffentlichte und später wieder aus dem Internet gelöschte Anweisungen zeigen.

Mehrere Staaten fordern nun eine unabhängige internationale Mission, die in China den Ursprung des Virus erforschen soll. Unterstützt wird dies von Borrell und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Auch die Weltgesundheitsorganisation soll die Forderung befürworten. Peking lehnt das bisher ab.